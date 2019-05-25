Любовный гороскоп на 27 мая – 2 июня: кого ждет искушение

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает выяснение отношений Овнам, любящую поддержку Скорпионам и искушение Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Туз Мечей

В классическом Таро эта карта считается очень позитивной. Она символизирует мощный прорыв, быстрое и эффективное разрешение трудной ситуации, новые возможности и перспективы. Но в Таро Казановы всё не совсем так. Масть Мечей символизирует силу интеллекта, логический анализ, ум, а он, как известно, враг чувствам. Карта может обещать решение проблемы, но этот процесс может быть болезненным. Речь идет о принятии решения, которое базируется на холодном расчете, а не на желании сердца. Чтобы избежать этого, постарайтесь привнести в отношения романтику.

Телец – Рыцарь Жезлов

На карте изображен мужчина средних лет, на коне, вооруженный дубинкой. Всем своим видом он демонстрирует готовность действовать. Таро обещают большую активность, решительность, смелость и предприимчивость во всех вопросах, которые так или иначе касаются отношений со своей второй половинкой. Карта может указывать, например, на предложение руки и сердца, на решение приобрести недвижимость или начать зарабатывать для семьи. Ключевое слово недели – действие. Успех придет к тем, кто не будет сидеть сложа руки.

Близнецы – Восьмерка Денариев

Вечер. Он прилег на кровати, рядом присела она. По выражениям лиц понятно, что обоим это общение приносит удовлетворение. Это как встреча хороших друзей, которым комфортно вместе даже молчать. Карта обещает удивительно гармоничное взаимодействие со своей второй половинкой, взаимопонимание, поддержку, симпатию и прочее. В этом союзе может недоставать страсти, но здесь главное не это, а особое, редкое, очень ценное качество – родство душ.

Рак – Десятка Жезлов

Казанова сидит за игральным столом в казино. За его спиной – толпа зевак, но он не обращает на них внимания, сосредоточившись на ставках. Эта карта говорит о нескольких вещах. Во-первых, она указывает на нервное перенапряжение. Во-вторых, на необходимость принимать решение в одиночку. В-третьих, на игнорирование мнения окружающих. По всей видимости, придется взять на себя ответственность за важный шаг, сделать смелый шаг, рискнуть, полагаясь исключительно на собственные силы. И все же совет Таро таков: не отказывайтесь от дружественной помощи.

Лев – Девятка Жезлов

Соблазнительная барышня топлесс стоит у высокого забора. За ним – дом, а на балконе – мужчина, который с интересом рассматривает красавицу. Она явно нравится ему, но мужчина не может решиться сказать хотя бы слово. Эта карта – о застенчивости, о страхе завязать новые отношения, об опасении совершить ошибку и просчитаться. Возможно, всему виной негативный опыт, который пришлось получить в прошлом. И все же совет Таро – действуйте. Роман, который начнется на этой неделе, будет иметь блестящее продолжение, а оснований для опасений нет.

Дева – Восьмерка Кубков

Роскошный кабинет в роскошном венецианском дворце. Хозяйка уединилась здесь со своим новым возлюбленным – Казановой. И вдруг открывается дверь, на пороге – ее супруг. Эта карта – об опасной связи и разоблачении. Она говорит о желании пуститься во все тяжкие, об усталости от существующего союза, о риске и наказании за него. Тем не менее, она также говорит о том, что эти дни будут наполнены эмоциями, чувствами, любовью и романтикой.

Весы – Девятка Кубков

Старинный венецианский палаццо. На ступенях винтовой лестницы Казанова занимается любовью с новой возлюбленной. Эта карта символизирует сильные эмоции, целую палитру чувств, а также чувственность. Она говорит об окончании конфликтов и об удовлетворении. О приятном времяпрепровождении с любимым человеком и гармонии. Карта также говорит о ролевых играх, о сексуальных фантазиях и их реализации. Еще одно значение карты – кратковременный союз ради удовлетворения плоти.

Скорпион – Шестерка Денариев

Это прекрасная карта, которая символизирует союз, в котором партнеры готовы прийти друг другу на помощь, проявлять терпимость, понимание и поддержку. Причем, зачастую такая помощь и поддержка не афишируется, оставаясь тайной. Это тот случай, когда рядом находится надежный человек, который не подведет, на которого можно положиться в любой ситуации. Карта символизирует богатство – душевное и материальное, - которым следует делиться со своей второй половинкой. Еще одно значение карты – присутствие рядом человека, который искренне влюблен, но пока что не решается признаться в своих чувствах.

Стрелец – Колесница

В дождь и слякоть по разбитой дороге едет повозка. В окне сзади видна парочка, которая, по всей видимости, позабыв про страх и стыд, не тратя времени, занимается любовью. Эта карта несет несколько значений. Во-первых, она говорит о неудовлетворении в существующем союзе. Во-вторых, о желании пуститься в новое любовное приключение. В-третьих, о непредсказуемых, непрогнозируемых новых отношениях. А также о движении как таковом – в прямом или в переносном смысле – к серьезным переменам в личной жизни.

Козерог – Король Денариев

Эта карта считается денежной. Она символизирует зрелого мужчину, который знает, чего хочет от жизни, и умеет добиваться поставленных целей. Это надежный спутник, хозяйственник, твердо стоящий на ногах. Может быть, он недостаточно чувствителен, зато рядом с ним не страшно ничего. Карта может указывать именно на такого партнера. Еще одно ее значение – совместное решение сугубо бытовых или материальных вопросов. Причем, решение успешное. Так или иначе, карта обещает плодотворный период и обустройство семейного быта.

Водолей - Суд

На полуобнаженную молодую девушку с интересом смотрит мужчина. Он сидит в кресле напротив нее, не снимая маски. Она смущена таким пристальным вниманием, а ему это занятие приносит настоящее удовольствие. Эта карта обещает некомфортную ситуацию для одного из партнеров, которого могут обвинять, изучать под микроскопом, к которому могут придираться по мелочам. В то же время "обвинитель" будет оставаться неуязвимым – его будет невозможно ни в чем обвинить. Подобная ситуация довольно опасна для отношений. Если они вам дороги, не допускайте негативного развития событий.

Рыбы – Семерка Мечей

В одном из венецианских дворцов происходит вечеринка. Вино, угощения, танцы, соблазнительные тела и блеск в глазах. Молодые мужчина и женщина, которые только что познакомились, присели в стороне за столом. Они мило беседуют о каких-то несерьезных вещах. По выражению их лиц понятно, что это доставляет им удовольствие. Карта обещает зарождение новых отношений, дальнейшая судьба которых пока что неясна. Причем, эти отношения будут базироваться на интеллектуальной, а не на физической или душевной привлекательности партнера. Но на их зыбкость указывает особый знак на карте: за этим столом бокалов больше, чем два, а значит, каждый из этих двоих рассматривает и другие варианты.

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