Любовный гороскоп на 26 августа – 1 сентября: кто заслужил счастье

Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года по картам Таро Казановы обещает активные действия Ракам, "причастие любви духовной" Львам и новое романтическое увлечение Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен - Луна

Прекрасный венецианский ночной пейзаж венчает огромная полная Луна. Она отражается в водах канала и не дает уснуть жителям города. Одно из окон открыто. Там не спят. Венецианец или венецианка уже готовится к ночному любовному приключению. Эта карта в классическом Таро считается не слишком позитивной и сулит иллюзии, обман и наваждение. Здесь же всё совсем иначе. Карта обещает прилив сексуальной энергии, желание, страсть. В эту последнюю неделю лета вам захочется насладиться всеми земными благами в полной мере, ощутить вкус и аромат жизни как таковой. Дерзайте!

Таро Казановы, Луна

Телец – Рыцарь Кубков

Мужчина в черном на белом коне на венецианском мосту. Его вид загадочен: маска, шляпа, длинный плащ. Но намерения мужчины выдает большой сосуд с вином, который он держит в правой руке. Это символ чувства и чувственности, проявленной в полной мере. Карта обещает невероятно насыщенную неделю с точки зрения эмоций (исключительно позитивных) и романтики. Она может говорить как о новом знакомстве, так и о бурном развитии уже существующих отношений. Карта считается чрезвычайно позитивной, особенно, когда она выпадает в раскладе на отношения.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Близнецы – Пятерка Денариев

На паперти, у стен храма, сидит нищий. Его глаза завязаны, вместо ноги – костыль, рядом – шляпа для сбора милостыни. Карту нельзя назвать позитивной, но на самом деле она не так уж плоха, как кажется. Она всего лишь о временных финансовых трудностях или о временном отсутствии взаимности в отношениях с партнером. Может быть, на отдыхе было потрачено чуть больше денег, чем вы могли себе позволить. Или ваши чувства не были оценены любимым человеком. Карта указывает как на проблемы с материальной основой существования, так и на проблемы духовного характера. Ваша задача – восстановить баланс во всех аспектах.

Таро Казановы, Пятерка Денариев

Рак – Король Жезлов

В богатых венецианских апартаментах на кресле сидит мужчина. Его лицо закрыто маской, но увесистая палка, которую он держит в руках, говорит о решительности и готовности к действию. Действие – слово-ключ этой карты. Она говорит, прежде всего, о реальных шагах, которые сделает ваш партнер в решении вопросов, которые касаются обоих. Он возьмет инициативу в свои руки и сделает всё, что нужно. Главное – не мешать ему. Эта карта – символ отношения патриархального типа, в которых мужчина играет сугубо мужскую роль, а женщина – сугубо женскую. Если соблюдать правила этой игры, счастье в личной жизни вам обеспечено.

Таро Казановы, Король Жезлов

Лев – Верховная Жрица

Эта карта – одна из самых мистических в системе Таро и в Таро Казановы, в частности. Женщина, изображенная на ней, имеет особую духовную власть. Второе название этой карты – "Папесса", то есть Папа Римский женского рода. Карта символизирует высший аспект любви. Если на этой неделе вы начнете новые отношения, помните: пошлость в них недопустима. Это особый человек. Слова, действия, мысли, чувства, обращенные к нему, должны быть белее снега. И эта цена не слишком высока, ведь, если отношения будут иметь развитие, вы поймете: такого в вашей жизни не было никогда.

Таро Казановы, Верховная Жрица

Дева – Королева Денариев

Эта карта - как будто полная противоположность предыдущей. На ней изображена практически полностью обнаженная женщина в вульгарной позе. Она как будто приглашает мужчину – любого – заняться с ней любовью. Эта карта о мощном сексуальном желании, о стремлении к удовлетворению плоти, не важно, каким образом, с каким партнером. О разборчивости здесь речь не идет. О верности – тем более. Таро предупреждают: в эту последнюю неделю лета вы можете пуститься во все тяжкие. Взвесьте все риски, но и не отказывайте себе в удовольствии, если оно не несет никаких опасностей.

Весы – Король Мечей

У открытого окна с видом на церковь Санта-Мария-делла-Салюте сидит синьор со шпагой в руке. Его лицо скрывает маска, на голове шляпа. На плечах – накидка. Невозможно определить, о чем он думает, в каком настроении находится и что собирается делать со своим оружием. Если бы речь шла о классическом Таро, карту можно было бы считать стопроцентно позитивной: меч как символ острого ума способен разрешить любую проблему. Но когда речь заходит о чувствах и отношениях, острый ум может сыграть злую шутку. Карта обещает разбор полетов, придирки, выяснение отношений, конфликты на ровном месте. Постарайтесь сгладить углы, пойти на компромисс, если этот человек и этот союз вам дороги.

Таро Казановы, Король Мечей

Скорпион – Тройка Денариев

В Венеции полночь. Звуки музыки слышатся издалека – там венецианцы отдыхают после жаркого летнего дня. А на одной из отдаленных улочек – совсем другие "культурные мероприятия". Тусклый свет фонаря выхватывает из темноты фигуры женщин с обнаженной грудью, "жриц любви". А на заднем плане уже виднеется первый клиент. Мужчина в черном плаще, радостный от предвкушения, спешит сделать свой выбор и получить удовольствие. Эта карта говорит о простых радостях плоти и отсутствии (или временном "отключении") всех моральных и социальных тормозов. Чистое наслаждение – и ничего больше. Карта также говорит о том, что желание получить новые ощущения может перечеркнуть все клятвы в верности, данные ранее.

Таро Казановы, Тройка Денариев

Стрелец - Мир

Огромная старинная библиотека, посреди читального зала – огромный стол. За ним сидит пожилой мужчина и что-то сосредоточенно пишет. Это Казанова. Он сочиняет свои знаменитые Мемуары. Любовные приключения уже позади, но ему есть чем гордиться! Он пытается не упустить ни малейшей детали, рассказывая "Историю моей жизни" со всеми подробностями. И это занятие доставляет ему настоящее наслаждение. Карта символизирует не просто достижение цели, а достижение цели всей жизни, глобальной цели. Об умиротворении и гордости за свои труды. В контексте отношений она может означать удовлетворение от того, как сложилась личная жизнь, от того, что вы выбрали в спутники жизни именно этого человека и именно с ним вырастили детей. Впрочем, возможны и другие поводы для гордости.

Таро Казановы, Мир

Козерог - Влюбленные

В раскладе по Таро Казановы выпала карта "Влюбленные". Это особый знак. Более "любовной" карты в Таро просто нет. На балконе Дворца Дожей стоит парочка и бессовестно обнимается. Им нет дела до прохожих и зевак, им нет дела до осуждающих взглядов и слов любителей морализировать. Им просто хорошо вдвоем. Эта карта символизирует новое вспыхнувшее чувство, когда обоюдное притяжение очень велико, когда хочется быть рядом 24 часа в сутки, когда в любимом человеке нравится всё, абсолютно всё, когда он кажется идеалом и настоящим подарком судьбы. В последнюю неделю лета Таро обещают вам "цветочно-конфетный" период и полное эмоциональное обновление. Наслаждайтесь!

Таро Казановы, Влюбленные

Водолей - Дьявол

Ох, непростая карта. И страшная. Молодая красивая барышня решила погадать на суженого. Разумеется, ночью. Ритуал велел посмотреть в зеркало, чтобы увидеть там именно его – своего будущего мужчину. Но, взглянув туда, девушка опешила: из зеркала на нее смотрело страшное чудище, а тень от собственного банта на голове превратилась в рога… Карта, во-первых, символизирует критическую зависимость от чего-то, которая стала представлять для вас настоящую опасность. Во-вторых, о встрече со своей "тенью", со своим alter ego, той стороной натуры, с которой встречаться совсем не хочется. Таким образом, Таро советуют освободиться от зависимостей и подчинить свою "тень". Примите свою темную сторону, признайте, что она есть, а затем, подчинив ее своему "дневному" сознанию, используйте в "мирных целях".

Таро Казановы, Дьявол

Рыбы – Шестерка Денариев

Утро. Венеция. Красивая молодая женщина надевает платье. На карте она изображена полуобнаженной. Ее стройной фигурой тайком любуется мужчина. Эта карта считается чрезвычайно позитивной. Она говорит о том, что у вас есть тайный поклонник (поклонница), который помогает и оберегает вас, всё время оставаясь в тени. Скорее всего, вы видитесь с ним (с ней) довольно часто, и даже не подозреваете о том, как он (она) вас любит. Присмотритесь внимательнее к своему окружению. Проанализируйте слова и действия людей, которые рядом. Так вы вычислите своего тайного ангела-хранителя. Таро советуют не останавливаться на этом, а попытаться построить с ним (с ней) отношения, если для этого нет объективных препятствий.

Таро Казановы, Шестерка Денариев

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