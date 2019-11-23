Любовный гороскоп на 25 ноября – 1 декабря: кому подарят сердце

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года по картам Таро Казановы обещает любовное наваждение Тельцам, опасную интригу Львам и активные действия Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Тройка Денариев

На карте изображена "улица красных фонарей". Здесь, на отдаленной от центра города улице Венеции господствует порок. В неясном свете огней просматриваются полуобнаженные фигуры женщин с "пониженной социальной ответственностью", а чуть дальше – мужчины, готовые платить за сомнительные удовольствия. В классическом Таро эта карта символизирует достойное вознаграждение за качественный труд. В прогнозе на отношения она может говорить о том, что один из партнеров может попытаться заработать – деньги, подарки или привилегии – на своей сексуальной привлекательности.

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Таро Казановы, 3 Денариев

Телец – Луна

Вам выпала одна из самых красивых карт колоды Таро. Несмотря на то, что ее классическая интерпретация довольно неоднозначна (карту связывают с наваждениями, обманом и страхами), в Таро Казановы она несет чрезвычайно позитивный посыл. Полная Луна, венчающая пейзаж, задает тон всей карте. Она – символ пробужденной чувственности, когда желания плоти могут полностью затмить разум. Это было бы плохо, если бы речь шла о необходимости принимать серьезные решения. Но потерять голову от любви – по-своему естественно и по-своему прекрасно. Разве нет?

Таро Казановы, Луна

Близнецы – Туз Кубков

Эта карта считается одной из наиболее "романтичных" в колоде Таро. Над водами венецианского канала парит огромная чаша с вином. В классическом Таро эта чаша символизирует Чашу Причастия, и указывает на высшую духовную любовь. Здесь же карта имеет более земной смысл и обещает целую гамму романтических чувств, исключительно позитивных. Она может символизировать новое сильное увлечение или оживление давно существующего союза. Она также говорит о некоем мощном импульсе, о Воле Неба, которой суждено сбыться в вашей жизни.

Таро Казановы, Туз Кубков

Рак – Рыцарь Кубков

Мужчина, изображенный на этой карте, символизирует героя-любовника. Но не ветреного партнера, который стремится завоевать женщину на одну ночь, а того, кто готов давать, готов жертвовать, готов действовать ради счастья своей возлюбленной. Карта может говорить о предложении руки и сердца, а также указывать на надежного и романтичного партнера – практически "принца на белом коне", о котором мечтает каждая женщина. Если вы действительно встретите такого мужчину, постарайтесь не переборщить с инициативой. Она должна исходить от него.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Лев – Восьмерка Кубков

На карте изображена сцена классического адюльтера – измены и любовного треугольника. Воспользовавшись временным отсутствием мужа, Казанова бессовестно придается любовным утехам с чужой супругой. Но в самый неподходящий момент парочку разоблачают – обманутый муж становится свидетелем всей этой недостойной сцены. Значение карты очевидно. Она также может указывать на желание одного из партнеров пуститься во все тяжкие, а также на подозрительность и ревность, которая может не иметь никаких оснований.

Дева – Шестерка Кубков

Эта карта посвящена ностальгии и горьким воспоминаниям о прошлом. Мужчина с печатью скорби на лице погружен в собственные мысли. В его памяти оживают картины счастливых минут, проведенных рядом с любимой женщиной. Снова и снова он спрашивает себя: "Почему случилось так, что мы не вместе? Моя жизнь без нее превратилась в сущий ад". Но, несмотря на мрачноватый сюжет, карта призывает к действию. Если есть возможность вернуть дорогого человека, сделайте это. Даже если ради этого придется "наступить на горло собственной песне" и стать на колени.

Таро Казановы, 6 Кубков

Весы – Тройка Жезлов

Лето. Сеновал. Парочка, занимающаяся любовью. В классическом Таро эта карта символизирует Празднование Жизни, отдых после тяжелого и плодотворного труда, гармоничное взаимодействие слаженной команды. Здесь речь тоже об отдыхе и гармонии, но уже в формате двоих влюбленных. Карта обещает беззаботное времяпрепровождение в компании человека, который приятен и любим. Возможны смелые сексуальные эксперименты.

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Таро Казановы, 3 Жезлов

Скорпион – Паж Жезлов

Вам выпала карта действия. Этот Паж символизирует партнера, который готов сделать многое для счастья и благополучия своей любимой женщины. На этой неделе может быть много событий, исключительно позитивных, которые приведут к тому, что ваше семейное гнездышко станет более уютным, банковский счет более убедительным, а отношения – более теплыми и романтичными. Совет Таро: просто не мешайте мужчине действовать, даже тогда, когда вы точно знаете, как нужно поступать.

Таро Казановы, Паж Жезлов

Стрелец – Шут

Это одна из самых мистических карт Таро. Фигура, которая изображена на ней, символизирует тотальную, непроницаемую Тайну. Не понятно даже, мужчина это или женщина. Карта говорит о том, что отношения между партнерами абсолютно лишены искренности. Разобраться в причинах этого явления – ваша задача на предстоящую неделю. Еще одно значение карты – начало важного большого этапа в жизни пары. Он непременно завершится выходом на принципиально новый уровень отношений, но для этого придется пройти немало дорог и стоптать немало пар обуви.

Таро Казановы, Шут

Козерог – Паж Денариев

Эта карта считается "денежной" и абсолютно позитивной. В классическом Таро она символизирует небольшое разовое денежное поступление. В контексте прогноза на отношения этот Паж обещает действия, которые, скорее всего, совершит мужчина для улучшения материального положения семьи. Речь может идти не о готовых проектах, а о "проекте проектов", о начальных прикидках, о "прощупывании почвы" и первых шагах в нужном направлении. Здесь главное – запастись терпением, верить в своего партнера и поддерживать его.

Таро Казановы, Паж Денариев

Водолей – Девятка Кубков

Классический вариант этой карты Таро обещает большое празднование в кругу друзей, с выпивкой и закуской. В Таро Казановы на ней изображена парочка, которая предается любви прямо на винтовой лестнице одного из венецианских палаццо. Она тоже о наслаждении и релаксе в приятной компании. Главный смысл карты – радость от отношений как таковых. Это ситуация, когда жизнь "пьют" по капле, наслаждаясь каждым мгновением. В этом и заключается совет Таро на ближайшую неделю.

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Рыбы – Тройка Мечей

Сюжет карты таков: девушка, встав с постели и накинув на себя простыню, спешит к окну. Она всматривается в окна дома напротив в надежде увидеть любимого человека, но окна темны. Весь ее вид говорит о печали и тоске. Тройка Мечей может говорить о необходимости принятия сложного, но необходимого решения. И все же эта карта призывает руководствоваться сердцем, а не умом, когда речь идет о делах любви и тонкой материи чувств.

Таро Казановы, 3 Мечей

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