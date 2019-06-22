Любовный гороскоп на 24-30 июня: у кого проснется аппетит

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает большие перемены Близнецам, непростое решение Львам и встречу с тенью Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Сила

Вечер. В старинном венецианском палаццо – большой бал. Шампанское, закуски, музыка, танцы. И множество нарядных соблазнительных тел. Он и она встретились здесь впервые. Они почувствовали колоссальное взаимное притяжение и, не в силах устоять перед ним, решили уединиться в одной из комнат. Они спешат, ведь в любую минуту сюда может кто-то войти и разоблачить любовников. Главное значение карты – огромная сила притяжения, а также сила, которую требуется приложить, чтобы не поддастся этому искушению. Кроме того, карта говорит об интимных отношениях на грани риска и в самых неожиданных местах. И, наконец, маска на лице мужчины может говорить о том, что он недостаточно искренен со своей партнершей.

Таро Казановы. Сила

Телец – Королева Денариев

Эту карту можно назвать вульгарной. На ней изображена полностью обнаженная женщина со сладострастным выражением лица. Она сидит в гондоле и как бы приглашает мужчину заняться с ней сексом. Карта имеет два базовых значения. Во-первых, большой сексуальный "аппетит" одного из партнеров и неразборчивость, отсутствие верности. Во-вторых, эта карта – денежная. Она также может символизировать укрепление материального положения семьи, большое приобретение, обустройство быта или эффективная забота о здоровье.

Близнецы – Колесница

Черная колесница быстро мчится по разбитой дороге. На ее заднем сиденье виднеется парочка, которая, потеряв стыд, занимается любовью. Эта карта – о движении, в прямом или в переносном смысле слова. О смене места проживания или о смене обстановки, условий жизни. В том числе она может символизировать и смену партнера. Она говорит о жажде перемен, о попытке убежать от действительности, которая стала тяготить. Значение "Колесницы" в классической система Таро, скорее, позитивное, чем негативное. Эта карта обещает повышение социального статуса, большую ответственность и особое доверие, которое может быть оказано.

Таро Казановы. Колесница

Рак – Восьмерка Денариев

Венеция. Вечер. В спальне отдыхают муж и жена. Он лежит на кровати в домашней пижаме, готовый ко сну. Она присела на край кровати, еще не сняв фартук после приготовления ужина. По выражению их лиц видно, что это общение приятно им обоим. Карта символизирует отношения, основанные на дружбе, взаимопонимании, уважении друг к другу. Большой страсти в них нет, но здесь есть настоящая гармония и родство душ, что намного ценнее. Карта также символизирует возможность разрешить конфликты с любимым человеком, если таковые были.

Таро Казановы. Восьмерка Денариев

Лев – Тройка Мечей

Венеция. Позднее утро. Юная девушка только что встала с постели, накинула на себя простыню и подошла к окну. Там, на противоположной стороне канала, дом, в котором живет ее любимый. Она всматривается в зарешеченное окно, но там темно. Входная дверь тоже под замком. Весь ее вид говорит о сожалении и печали. Эта карта считается одной из самых депрессивных в колоде Таро. Она говорит о необходимости совершить неприятное, но необходимое действие, принять важное решение, которое не принесет радости. Но в контексте отношений совет Таро таков: если вы хотите быть счастливы, слушайте сердце, а не ум.

Таро Казановы. Тройка Мечей

Дева – Девятка Кубков

На карте изображена откровенная сцена. На лестничном пролете одного из венецианских палаццо Казанова занимается любовью с новой возлюбленной. Вокруг пары – изображение множества кубков как символов чувств и чувственности. Карта обещает простые человеческие (и даже животные) радости, когда партнеры не задумываются о том, что будет завтра. Есть предмет любви, есть время и место для того, чтобы ее удовлетворить. Что еще нужно? А завтрашний день позаботится о себе сам. Совет Таро: относитесь к жизни и к отношениям легче. Цените каждый миг, проведенный с любимым человеком, и не заморачивайтесь проблемами, которых нет.

Весы – Мир

Огромная библиотека в Праге. Тут старый Казанова пишет свои мемуары, которые покорят весь мир. Всё самое интересное в жизни уже произошло, наступило время для подведения итогов. Несмотря на акцент на прошлом, эта карта считается очень позитивной. Она символизирует достижение большой цели, возможно, цели всей жизни, или полную трансформацию человека (отношений с партнером). Это выход на новый высший уровень, это умиротворение и внутреннее удовлетворение этим новым состоянием. Это "реинкарнация", новая жизнь отношений на новом эволюционном витке.

Таро Казановы. Мир

Скорпион – Тройка Кубков

Венеция. Поздний вечер. Спальня в одном из палаццо. Казанова решил заглянуть в гости к двум сестрам. Они с радостью встретили своего ночного гостя и решили не делить его друг с другом: в этот вечер он принадлежит им обеим. Эта карта – о любовном треугольнике, но ревности здесь места нет. Все участники процесса удовлетворены в равной степени. Отбросив комплексы, забыв о моральных ограничениях, они просто отдыхают в этот теплый летний вечер. Карта о чистой радости от любовных отношений в момент "здесь и сейчас", и о радости бытия как таковой. Без мыслей о прошлом или будущем.

Таро Казановы. Тройка Кубков

Стрелец – Рыцарь Мечей

На берегу одного из венецианских каналов остановился всадник. Его лицо закрыто маской, в руках – меч. Он внимательно смотрит прямо перед собой, пытаясь понять, что происходит, и не спешит действовать. В классической системе Таро эта карта, скорее, позитивна, чем негативна. Она говорит об эффективном решении проблем посредством интеллекта. Но в Таро Казановы акценты другие. Когда речь заходит о чувствах, холодная логика, непредвзятый анализ действий партнера, недостаток чувства может плохо сказаться на отношениях. Действительно, многие проблемы могут быть решены. Но будете ли вы рады результату? Совет Таро: в любые обсуждения и споры постарайтесь добавить немного душевного тепла.

Таро Казановы. Рыцарь Мечей

Козерог – Дьявол

Не следует пугаться этой карты. Ее нельзя назвать стопроцентно негативной ни в классическом Таро, ни в Таро Казановы. Полуобнаженная красавица смотрит в большое зеркало, но вместо своего отражения видит какое-то рогатое чудище. Базовое значение этой карта – сильная зависимость, которая превращает нас в раба. В данном контексте, возможно, в раба своей внешности и желание круглосуточно выглядеть на все сто. Но с другой стороны, это символ встречи со своим alter ego, с теневой стороной своей личности. Увидеть свою тень, то, в чем вы боялись признаться даже самому себе – страшно. Но тот, кто сможет победить этот страх и подчинить "тень" дневному сознанию, станет вдвое сильнее.

Таро Казановы. Дьявол

Водолей – Башня

Эта карта, с одной стороны, принадлежит к числу самых негативных карт колоды. Но с другой, она обещает колоссальные позитивные перемены. Суть карты такова: необходимость что-то менять, трансформировать, преобразовывать назрела очень давно, но вы упорно не хотите ее видеть. Вам намекают, что жить по-старому больше нельзя, вас потихоньку подталкивают к тому или иному решению, но вы боитесь выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестное. И тогда Небо берет инициативу в свои руки: обстоятельства вашей жизни складываются так, что вы просто никак не можете на них повлиять. Лавинообразные перемены меняют и вас, и окружение, и всю вашу жизнь. Для вашего же блага. Главное – не забывать об этом.

Таро Казановы. Башня

Рыбы – Туз Денариев

Вечер. Тихие воды Венецианского залива, которые венчает символ Денария. Эта карта несет мощнейший потенциал и обещает новые большие позитивные преобразования во всем, что касается материальности – финансы, недвижимость, земля, здоровье. В контексте отношений она может обещать большие семейные приобретения, существенное улучшение условий жизни, счастливое разрешение всех финансовых проблем. И просто беззаботность и уверенность в завтрашнем дне.

Таро Казановы. Туз Денариев

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