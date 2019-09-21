Любовный гороскоп на 23-29 сентября: кто встретит ангела-хранителя

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года по картам Таро Казановы обещает принятие важного решения Весам, новый сексуальный опыт Близнецам и перемены Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

Овен – Туз Кубков

Эта карта считается одной из лучших в прогнозе на романтические отношения. Над венецианским пейзажем доминирует огромный кубок, наполненный вином. Это символ огромного чувства, дара взаимной любви, который может быть подарен самим Небом. Это знак начала новых отношений, которые могут принести настоящее счастье в личной жизни. В классическом Таро эта карта называется "Причастие Любви Духовной". Она обещает союз, основанный на притяжении на всех уровнях: физическом, ментальном и духовном.

Таро Казановы, Туз Кубков

Телец – Двойка Кубков

Эта карта фактически является продолжением предыдущей. Она символизирует счастливое развитие недавно зародившихся отношений. Это знак колоссального взаимного притяжения и удовлетворения взаимодействием с партнером. Это тот случай, когда в человеке, который находится рядом, нравится всё: и внешность, и ум, и характер, и взгляды на жизнь. Карта может символизировать "цветочно-конфетный" период отношений, но может говорить и о более зрелом союзе. Одно из ее значений – зачатие ребенка, плода великой любви.

Таро Казановы, 2 Кубков

Близнецы – Королева Жезлов

На карте изображена молодая девушка в карнавальной маске. Она полуобнажена, в ее руке – огромный жезл. Несмотря на то, что лица ее не видно, вся ее поза говорит о неуверенности и напряжении. Она опасается чего-то, но одновременно желает пуститься в любовное приключение. Эта карта символизирует именно такие терзания, когда человек разрывается между желанием и страхами. Она также может указывать на первый сексуальный опыт или опасные эксперименты, например, БДСМ.

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Таро Казановы, Королева Жезлов

Рак – Башня

Эта карта в классическом Таро символизирует стремительные перемены, к которым человек, как правило, не готов. Речь может идти о событии, которое кардинально изменит вашу личную жизнь, "расчистит пространство" для революционных перемен и даст жизнь чему-то новому. Карта – о поворотном пункте, с которого начнется движение в новом направлении. Главный совет Таро: примите всё происходящее как благо. Чуть позже вы поймете, что все эти события вели к одному: вашему истинному счастью.

Таро Казановы, Башня

Лев – Шут

Это самая загадочная карта Таро. Фигура, которая изображена на ней, полностью закрыта – маской и плащом. Невозможно определить даже ее пол. Тайна, тотальная тайна. Карта имеет несколько значений. Во-первых, это указание на начало нового большого пути к великой цели, и путь этот неизбежно завершится победой. Во-вторых, карта может говорить о стремлении одного из партнеров или обоих любовников скрывать свое истинное лицо и намерения. В новом союзе это вполне объяснимо, но если ваш союз "со стажем", такое отсутствие искренности должно насторожить.

Таро Казановы, Шут

Дева – Колесница

Это карта движения и перемен. На ней изображена повозка, увозящая влюбленную парочку. Те, не теряя времени, предаются любовным утехам, в то время как возница, погоняя лошадей, везет их всё дальше и дальше от старых стен. Карта может символизировать желание влюбленных сменить обстановку, уединиться на необитаемом острове или хотя бы в другом городе или стране. Карта говорит и о том, что партнер может доверить вам самое ценное, что у него есть, и вы действительно сможете сохранить это. И, наконец, классическое значение карты – признание заслуг и всеобщее уважение.

Таро Казановы, Колесница

Весы – Десятка Жезлов

Казанова сидит за игральным столом в казино. Он сосредоточенно делает ставку, не обращая внимания на толпу советчиков и зевак за своей спиной. Эта карта – о грузе ответственности, когда решение и всю ответственность за него нужно принимать самому. Возможно, возникнет необходимость решить важный семейный вопрос или проблему. Для этого придется приложить все усилия – физические и умственные. И все же Таро советуют "распределить нагрузку": подключите к решению задачи любимого человека или кого-то еще из близких людей. И попробуйте правильно расставить приоритеты. Возможно, проблема, которую вы ставите во главу угла, не заслуживает такого внимания.

Таро Казановы, 10 Жезлов

Скорпион – Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя. Она обещает удачу, везение в любовных делах. На ней изображен венецианский палаццо с уникальной винтовой лестницей. Эта лестница, как и колесо, может поднять вверх или опустить вниз. Неопределенность, неустойчивость – обратная сторона карты. На этой неделе Таро предлагают вам ловить благоприятный миг, пользоваться счастливым стечением обстоятельств, не откладывать принятие важного решения на потом, ведь это "колесо" находится в постоянном движении, и следующий его оборот может низвергнуть вниз. Торопитесь взять от судьбы всё здесь и сейчас. И ничего не бойтесь. Фортуна любит смелых.

Таро Казановы, Колесо Фортуны

Стрелец – Верховная Жрица

Вам выпала наиболее мистическая карта колоды. Полностью обнаженная женщина в маске, прикрытая простыней, сидит в кресле, пристально вглядываясь в того, кто смотрит на нее. Она не спешит действовать, она изучает, сама предпочитая оставаться инкогнито. Карта указывает на отношения особого качества, которые могут завязаться на этой неделе. Они должны быть белее снега, пошлость и грубость в них недопустима. Но эта цена не слишком высока, поскольку взамен вы можете получить счастье, которого не испытывали в своей жизни никогда.

Таро Казановы, Верховная Жрица

Козерог – Дьявол

Карта выглядит довольно страшно, но ее смысл двоякий. Посреди ночи девушка устроила гадания на суженого, подошла к зеркалу, а в нем – страшное чудовище. Это символ встречи со своей тенью, с альтер-эго, с той стороной своей натуры, которую мы все предпочитаем не замечать. Но в смысле личностной эволюции эта встреча очень важна. Если вы сможете принять и преобразовать свою "тень", вы станете сильнее. Карта также может указывать на сильную зависимость от чего-то. В таком случае эти дни следует посвятить освобождению от нее.

Таро Казановы, Дьявол

Водолей – Шестерка Кубков

Вам выпала карта воспоминаний о прошлом. Точнее, о прошлой любви. Главный герой с тяжелым сердцем вспоминает приятные минуты, проведенные с любимой женщиной, ее улыбку, ее смех, ее глаза и губы, ее запах и походку. Каждое воспоминание причиняет боль, потому что вернуть этого человека невозможно. Или возможно? Эта карта дает такой совет: если чувство действительно сильно, если расстояние для него – не преграда, и если предмет любви находится в зоне досягаемости – сделайте решительный шаг, чтобы снова стать счастливым.

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Таро Казановы, 6 Кубков

Рыбы – Шестерка Денариев

Есть кто-то, кому вы небезразличны, кто тайно любит вас, но не спешит признаться в этом. Вот о чем говорит эта карта. На ней изображена женщина, которая снимает платье. Она практически полностью обнажилась, потому что уверена: в помещении больше нет никого. Но на самом деле это не так. Ее фигурой тайком любуется мужчина. Совет Таро таков: обратите внимание на тех (того, ту), кто каждый день находится в поле вашего зрения, кто часто оказывается рядом, хотя рядом быть не должен, кто часто попадается на глаза. Не исключено, что это ваш тайный ангел-хранитель.

Таро Казановы, 6 Денариев

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