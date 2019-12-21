Любовный гороскоп на 23-29 декабря: кто станет богатым

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года по картам Таро Казановы обещает сомнения Близнецам, сознательный отказ от удовольствий плоти Водолеям и опасные сексуальные эксперименты Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлены в публикации из этических соображений. Вместо них приведены карты тех же значений из классического Таро Уэйта.

Овен

Двойка Жезлов

На этой карте в Таро Казановы изображена любовная сцена. Казанова уединился со своей юной возлюбленной в спальне. Девушка полуобнажена, и опытный любовник начинает свою игру. Его возлюбленная немного напугана и смущена. Классическое значение карты – выбор дальнейшего пути, взвешивание всех "за" и "против" (см. иллюстрацию). Здесь также главная тема карты – выбор. В данном случае, девушку фактически "тестируют". Точно так же на этой неделе могут "тестировать" и вас. Или этим займетесь вы сами.

Классическое Таро Уэйта, 2 Жезлов

Телец

Двойка Денариев

На карте изображена оргия. Номер дорогого отеля, три парочки, страстно занимающиеся любовью. Основное значение карты – "жонглирование" партнерами и партнершами. Таро предвещают новые сексуальные опыты с новыми партнерами. Причем, о серьезных отношениях здесь речь не идет, о верности партнеру – тоже. Но карта может указывать просто на то, что подобные картины разврата будут возникать только в вашем воображении, в то время как в реальной жизни вы будете образцом добропорядочного семьянина.

Таро Казановы, 2 Денариев

Близнецы

Двойка Мечей

Интересно, что все три первые карты, выпавшие в прогнозе на эту неделю, так или иначе связаны с темой выбора. 2 Мечей – не исключение. Здесь изображена любовная сцена с участием Казановы и его новой возлюбленной. Опытный любовник постепенно снимает с девушки одежду, но на ее лице – выражение неуверенности и замешательства. Она до сих пор не решила, продолжать ли эту игру, идти ли до конца или остановиться на полпути. Карта также говорит о том, что решения, касающиеся романтических отношений, вы будете принимать умом. Совет Таро таков: действуйте так, как велит сердце, а не рассудок.

Таро Казановы, 2 Мечей

Рак

Девятка Денариев

На этой карте мы видим классическую сцену "адюльтера". На супружеском ложе муж, жена и… Казанова. Он пробрался в спальню и прямо здесь, под носом у мужа, занялся соблазнением женщины. В классическом Таро эта карта символизирует богатую женщину, которая наслаждается плодами своего труда в собственном райском саду. Здесь также имеется "материальный" подтекст. Карта может говорить о том, что один из партнеров имеет в этих отношениях меркантильный интерес. Но карта может указывать и на подозрения в измене, которые совершенно необоснованны.

Таро Казановы, 9 Денариев

Лев

Сила

Интересно, что в классическом Таро на этой карте изображена женщина, подчиняющая льва. Здесь же мы видим, как парочка страстно и в большой спешке занимается любовью. Сюжет карты таков: во время званого вечера под воздействием вина, танцев и вида множества соблазнительных тел парочка не устояла перед соблазном. Они решили уединиться в одной из комнат наверху, чтобы "снять напряжение". Всё происходит очень быстро, но удовлетворенными остаются оба. Таро говорит о том, что на этой неделе вам потребуется сила – сила воли, чтобы устоять перед соблазном, или сила, чтобы довести задуманное до конца, проигнорировав мнение окружающих и всяческие табу.

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Таро Казановы, Сила

Дева

Семерка Кубков

На карте изображена девушка, принимающая ванну. В своих мыслях она находится где-то очень далеко. Похоже, что думает она о мужчине, который ей небезразличен, и эти любовные переживания полностью поглотили ее. При этом она не замечает ничего вокруг, в том числе мужчину, который тайком подсматривает за ней через отражение в зеркале. Главное значение карты – погружение в мир иллюзий, в мир виртуальных переживаний и игнорирование реальной жизни, реальной любви. Совет Таро: постарайтесь находиться здесь и сейчас, обращайте внимание на людей, которые рядом. Не исключено, что в вашем ближайшем окружении уже появился тот, кто предназначен вам судьбой.

Таро Казановы, 7 Кубков

Весы

Паж Мечей

Этот Паж в системе Таро символизирует действия, основанные на силе интеллекта, важную информацию, а также радикальные волевые решения. И это совсем неплохо. Но в Таро Казановы речь идет о нежных чувствах, которые, как известно, являются антагонистами холодному уму. Карта имеет два значения: однозначно позитивное и сомнительное. Первое состоит в том, что на этой неделе вы с партнером, наконец, сможете развязать все непонятные ситуации. Второе может говорить об опасности придирок и "разбора полетов". Чтобы этого не произошло, постарайтесь прощать любимому человеку его небольшие ошибки и несовершенства.

Таро Казановы, Паж Мечей

Скорпион

Король Денариев

Эта карта символизирует мужчину, которого можно назвать хозяйственником. Он "материален" до мозга костей. Он знает, что такое благосостояние, как его приумножить и сохранить. У него есть особое чутье на деньги – за что бы он ни взялся, всё принесет доход. Но одновременно он не скуп, он надежен и верен, за ним женщина как за каменной стеной. Именно такие качества может проявлять ваш партнер на этой неделе. Карта также может говорить о том, что этот период будет успешным для решения финансовых, денежных вопросов или вопросов восстановления сил и здоровья. Что касается романтики, то ее может немного недоставать, но все остальные составляющие счастливого союза будут присутствовать.

Таро Казановы, Король Денариев

Стрелец

Десятка Жезлов

За столом в казино сидит мужчина в маске. Он сосредоточенно делает ставки, не обращая внимания на множество зевак, окруживших его. Эта карта – о стрессе и перенапряжении. Возможно, на этой неделе вы столкнетесь с ситуацией, когда придется принимать множество решений, причем, времени на размышления практически не будет. Или от вас будут требоваться действия, которые сугубо физически трудно исполнить в срок. Таро рекомендуют разобраться с "авралом", делегировав полномочия или пересмотрев список задач. Возможно, что-то можно отложить, а от чего-то вообще отказаться. Не пренебрегайте помощью и советами людей, которые настроены к вам доброжелательно. Прежде всего, своей второй половинки.

Таро Казановы, 10 Жезлов

Козерог

Королева Жезлов

На этой карте в классическом Таро изображена деловая женщина – женщина, которая привыкла брать инициативу на себя и решать все вопросы самостоятельно (см. иллюстрацию). Но в Таро Казановы на этой карте изображена молодая женщина в странной позе: полуобнаженная, с карнавальной маской на лице, она сидит в кресле, держа в руке увесистый жезл. Как и в классике, речь здесь идет об активных действиях, но здесь к ним примешивается элемент неуверенности в своих силах. На этой неделе в вас могут бороться ум и чувства, моральные устои и желания плоти. Таро Казановы советует сделать выбор в пользу последнего.

Классическое Таро Уэйта, Королева Жезлов

Водолей

Отшельник

Изображение этой карты очевидно говорит о том, что тема романтики и любовных отношений не будет доминировать для вас на этой неделе. Тем не менее, карта несет очень глубокий смысл. Она о сознательном выборе, который делает человек. Здесь изображен монах, который покидает стены монастыря, чтобы нести свет Истины в мир, погрязший во грехе. Он добровольно отказывается от благ, которые дает этот мир, ради высшей цели. Таро не сообщают о том, по какой именно причине вы можете на время отказаться от радостей личной жизни и какую цель поставите перед собой. Но в том, что эта цель будет благородной, а пауза – не слишком большой, можно не сомневаться.

Таро Казановы, Отшельник

Рыбы

Рыцарь Денариев

Этот Рыцарь считается денежной картой. Всадник в карнавальной маске стоит посреди венецианского мостика, держа в руках огромный Денарий – символ финансов. На этой неделе Таро обещают вам успешное разрешение всех материальных проблем, а также постепенное, размеренное и верное движение к своей большой цели – благосостоянию. Карта очень позитивна. Она говорит о том, что любые начинания приведут к успеху. Что касается романтики и дел сердечных, то из-за такого делового подхода они могут немного пострадать. Но не беспокойтесь. "Разрулив" все актуальные вопросы, вы встретите Новый год в любви и согласии.

Таро Казановы, Рыцарь Денариев

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