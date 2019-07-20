Любовный гороскоп на 22-28 июля: кто не устоит перед искушением

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года по картам Таро Казановы обещает небольшую паузу в отношениях Овнам, гармонию с любимым человеком Близнецам и опасность разоблачения Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Четверка Мечей

В классической системе Таро эта карта называется "Покой посреди битвы". На ней изображен рыцарь, прилегший отдохнуть… в склепе. Здесь также речь идет о покое и отдыхе – о вынужденном отдыхе от отношений. Казанова сидит в тюремной камере во Дворце дожей. Он удручен и сломлен и, кажется, жизнь кончена. И все же это лишь временные трудности. На карте есть очень важный позитивный символ – солнечный свет, который заливает место его пленения. Он падает и на чашу – символ чувства. Это значит, что непростой этап сменится новым прекрасным периодом в личной жизни.

Новости Современные женщины стали требовательны в сексе

Таро Казановы, Четверка Мечей

Телец – Луна

На карте изображен прекрасный ночной пейзаж. Великолепная Венеция залита светом полной Луны. В классическом Таро эта карта имеет, скорее, негативное, чем позитивное значение – она символизирует обман, иллюзию, наваждения и страхи. Но в Таро Казановы все совсем иначе. Поскольку на этой карте доминирует Луна, символ чувственности, она предвещает всплеск сексуальности, колоссальное притяжение к партнеру на сугубо физическом уровне, а также повышенную эмоциональность. Опасность здесь состоит только в одном: если придется принимать важные решения, у вас может не хватить рациональности и холодного ума.

Таро Казановы, Луна

Близнецы – Четверка Кубков

Вечер. Венеция. Спальня. На кровати – двое, он и она. Он положил голову на ее колени, она ласкает его грудь. Оба смотрят друг на друга с невыразимой нежностью. Эта прекрасная карта символизирует в высшей степени гармоничные отношения – как любовников, так и партнеров по бизнесу. Это тот самый случай, когда любимого человека понимаешь с полуслова, когда вместе приятно даже молчать, когда кажется, что тот второй человек – продолжение тебя самого. Может быть, прилива адреналина и сумасшедших вспышек сексуальности в этом союзе и нет, но здесь есть что-то в сотни раз более ценное.

Таро Казановы, Четверка Кубков

Рак – Десятка Кубков

А на этой карте, в отличие от предыдущей, как раз имеется тот самый прилив адреналина и сумасшедшие вспышки сексуальности. На ней изображена парочка, которая страстно занимается любовью. У этого союза есть свой стаж – видно, что любовники успели изучить интимные предпочтения друг друга. И все же на них – карнавальные маски. Это значит, что люди готовы обнажать друг перед другом свои тела, но не готовы обнажать души. Таким образом, карта говорит, во-первых, о колоссальном физическом притяжении партнеров, и, во-вторых, о недостатке искренности и доверия.

Таро Казановы, Десятка Кубков

Лев – Тройка Денариев

Поздний вечер. В Венеции зажгли фонари. Одна из улочек города имеет дурную славу – сюда приходят те, кто ищут плотских наслаждений. Полуобнаженные женщины с сладострастным выражением лиц приглашают провести с ними ночь любви. Мужчины, закрывшие лица масками, а тела плащами, спешат откликнуться на этот зов. Карта – о простых удовольствиях плоти, о существовании в моменте "здесь и сейчас", когда ни прошлое, ни настоящее не берется в расчет, а о будущем никто не думает.

Дева – Восьмерка Кубков

В один из венецианских домов с визитом вежливости пришел друг семьи. Хозяин познакомил его со своими домочадцами, в том числе со своей женой. Светские беседы, шампанское и закуски. В какой-то момент мужу пришлось выйти по делам. Гость и супруга остались наедине. И поняли, что испытывают друг к другу романтические чувства. Рискуя всем, они начали любовную игру прямо в гостиной. И в момент, когда женщина была полураздета, в дверях появляется муж с увесистой тростью в руках. Занавес. Карта символизирует "опасные связи" и желание пуститься во все тяжкие. Опасность разоблачения очень велика. Но и адреналин вам обеспечен.

Весы – Девятка Жезлов

На переднем плане карты изображена полуобнаженная красавица, которая медленно развязывает свой корсет. Она стоит у забора из жезлов. За ним – венецианский палаццо. На его балконе стоит мужчина. Он с нескрываемым интересом смотрит на женщину, но не рискует окликнуть ее и заговорить. Эта карта – об уникальной возможности встретить любовь всей жизни и о страхе сделать первый шаг. Такая нерешительность может быть связана с памятью о прошлых неудачах на любовном фронте. И все же Таро призывают действовать. Только так можно изменить жизнь к лучшему.

Таро Казановы, Девятка Жезлов

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Утро в Венеции. По водам Гранд-канала плывет первая гондола, везя одного пассажира. Прямо по курсу – "забор" из жезлов, но в нем явно просматривается узкий проход, достаточный для гондолы. Эта карта – о движении к желанной цели, о преодолении каких-то трудностей на этом пути, но также о том, что путешествие завершится успешно. Главное значение карты – перемены, которые вот-вот произойдут или которые уже начали происходить. Причем, перемены к лучшему. Карта также может указывать на приятный сюрприз или событие, о котором вы и не мечтали. И, наконец, карта может говорить о высоком сексуальном потенциале партнера.

Таро Казановы, Восьмерка Жезлов

Стрелец – Семерка Денариев

В этот вечер Казанова был приглашен на бал. Посреди знакомых лиц он увидел приятнее личико молодой девушки, почти подростка. Она впервые вышла в свет и совсем растерялась. Но профессиональный любовник не растерялся. Он первым подошел к девушке, предложил ей шампанское и фрукты, занял беседой, предложил себя в качестве партнера по танцу и весь вечер не отходил от нее. На карте изображена сцена того, чем этот вечер закончился. А закончился он постелью. Казанова посвящает свою новую возлюбленную во все тонкости чувственных наслаждений. Значение карты исключительно романтическое. Она также может указывать на первый сексуальный опыт.

Таро Казановы, Семерка Денариев

Козерог – Дьявол

Название карты жуткое. Такое же жуткое изображение на ней. Но значение карты совсем не так негативно, как кажется. На ней изображена красавица, которая рассматривает свое отражение в большом зеркале. И вдруг видит в нем не себя, а какое-то страшное рогатое чудище. Одновременно ее бант отбрасывает на стену тень в виде рогов… Карта имеет два базовых значения. Во-первых, это символ сильной привязанности или зависимости, которая превращает нас в раба. Рекомендация – проанализировать подобные вещи и сделать всё, чтобы снова стать свободным. Во-вторых, это символ встречи со своим alter ego, со своей "тенью". Разумеется, это неприятно, это страшно. Но если вам удастся установить над ним контроль и использовать свой отрицательный потенциал в "мирных целях", вы существенно расширите свое "дневное" сознание.

Таро Казановы, Дьявол

Водолей – Сила

Один из званых вечеров в роскошном палаццо затянулся допоздна. Было много шампанского и вина, закусок, танцев, много роскошных нарядов и соблазнительных тел. Не в силах справиться с всплеском гормонов, парочка решила уединиться в одной из комнат наверху. К счастью, там оказалась большая кровать. Любовники, не теряя время, спешат удовлетворить свою страсть. Всё происходит очень быстро, без особых прелюдий, ведь в любой момент в комнату могут войти. Эта карта имеет два основных значения. Во-первых, она о силе воли, которая поможет устоять перед соблазном. Во-вторых, она о силе, которую необходимо проявить для достижения цели. Еще одно значение карты – роман на одну ночь и опасность разоблачения.

Новости Раскрыт один из главных секретов секса

Таро Казановы, Сила

Рыбы – Девятка Мечей

Ранее утро. Он и она только что проснулись, и поняли, что хотят продолжить любовную игру, которую начали накануне вечером. Любовники опять в объятиях друг друга. И все было бы замечательно, если бы не множество острых мечей, которые окружают пару. Эта карта говорит, с одной стороны, о романтических отношениях, а с другой, о том, что они несут какую-то опасность. Возможно, эта опасность существует только в вашем воображении, и все же совет Таро: прежде чем бросаться в новое любовное приключение, постарайтесь предпринять меры безопасности и "подстелить соломку". На всякий случай.

Таро Казановы, Девятка Мечей

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!