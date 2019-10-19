Любовный гороскоп на 21-27 октября: кто обретет друга

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года по картам Таро Казановы обещает плотские наслаждения Тельцам, победу в "любовной войне" Весам и стремительные перемены Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Рыцарь Жезлов

Молодой мужчина в камзоле верхом на коне стоит посреди миниатюрной площади в Венеции. В его руках – огромный жезл, и весь его вид говорит о решимости. Эта карта символизирует действие. У вашего спутника жизни хватит уверенности в своих силах, профессионализма и напористости, чтобы осуществить всё задуманное. Карта также может указывать на решительные действия мужчины в отношении женщины. Например, предложение руки и сердца или другие знаковые шаги.

Таро Казановы, Рыцарь Жезлов

Телец – Королева Денариев

На карте изображена полностью голая женщина в вульгарной позе. Она сидит на кресле, прикрывая интимные места символом Денария (монеты) и как будто приглашает потенциального любовника предаться плотским утехам. Эта карта в классической системе Таро символизирует господство материальности как таковой, доминирование земного над небесным. В Таро Казановы она также говорит о том, что материальный, плотский аспект отношений выйдет на первый план. Главным в союзе будет притяжение тел, а не душ. Карта также может указывать на позитивные события в плане обустройства жизни и увеличения благосостояния влюбленной пары.

Близнецы – Девятка Жезлов

Эта карта – о нерешительности и сомнениях. Соблазнительная красавица топлесс стоит у забора из жезлов. За ней тайком с балкона наблюдает мужчина. Женщина явно нравится ему, но он не решается окликнуть ее и тем более заговорить. Карта пронизана ощущением опасности, но эта опасность – мнимая. На самом деле никаких препятствий для создания нового союза нет. Таро призывают набраться смелости и сделать шаг навстречу новой любви.

Таро Казановы, 9 Жезлов

Рак – Звезда

Вам выпала прекрасная карта, главная тема которой – надежда. Прекрасный ночной венецианский пейзаж, мост Риальто и звездное небо над ним. Ночь темна и беспросветна. И кажется, она не закончится никогда. Но солнце уже близко, оно вот-вот появится из-за горизонта, осветив город первыми лучами. Темная полоса заканчивается, впереди – новый, светлый, радостный период в личной жизни. Таро советуют подождать еще немного. И не терять надежду. Она обязательно оправдается.

Таро Казановы, Звезда

Лев – Пятерка Денариев

Пятерки в системе Таро считаются картами кризиса, а Денарии – масть материальности и финансов. Нищий, изображенный на этой карте – символ определенных денежных проблем, с которыми может столкнуться пара. Еще одно возможное значение – неумение или нежелание видеть причину неблагоприятных жизненных обстоятельств (глаза главного героя завязаны). На этой неделе Таро призывают восстановить баланс и гармонию. Если речь идет о деньгах, предпримите шаги, чтобы восполнить их недостачу. Кроме того, постарайтесь обращать внимание на "знаки" - подсказки, которые дает вам Небо.

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Таро Казановы, 4 Денариев

Дева – Рыцарь Денариев

Вам выпала прекрасная денежная карта. На ней изображен всадник, остановившийся посреди площади Сан-Марко в Венеции. Он задумчиво смотрит на Денарий, символ денег, который держит в руке. Эта карта обещает размеренное, спокойное, постоянное движение к своей цели – скорее всего, материальной. Например, если пара планирует приобрести недвижимость или совершить другую большую покупку, обстоятельства будут складываться очень благоприятно. Никаких препятствий Таро не предвещают. Главное – не останавливаться на пути к цели и верить в свои силы.

Таро Казановы, Рыцарь Денариев

Весы – Шестерка Жезлов

Дешевый отель где-то вдали от наезженных мест. Здесь парочка сняла номер на одну ночь. Это тайная связь, они скрывают ее, и здесь, в этой нищенской обстановке, они решили насладиться друг другом. Этим двоим нет никакого дела до того, как выглядит это место. Они полностью увлечены друг другом. В классическом Таро эта карта символизирует победу и триумф. Здесь также речь о победе – о победе любви над жизненными обстоятельствами или о победе мужчины в борьбе за любимую женщину.

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Таро Казановы, 6 Жезлов

Скорпион – Двойка Жезлов

На карте изображен Казанова со своей новой возлюбленной. Это их первая ночь любви. Девушка юная и неопытная, но у нее есть хороший "наставник". Он обучит ее этому искусству. Карта символизирует новую романтическую связь, в которой мужчина может быть более опытным (или старшим), чем женщина. Она также говорит о том, что этот союз может быть основан на физическом притяжении, на чувственности, а не на чувстве. Впрочем, кто сказал, что плотские наслаждения не могут перерасти в наслаждения более высокого порядка? То, как будет развиваться этот роман, зависит только от вас.

Таро Казановы, 2 Жезлов

Стрелец – Башня

Эта карта отличается лаконизмом на фоне других карт колоды Таро Казановы. Она символизирует быстрые, даже стремительные перемены, к которым будет трудно морально подготовиться. Это тот случай, когда сама Судьба берет бразды управления вашей жизнью в свои руки. Все, что может произойти на этой неделе, будет "санкционировано" Небом. Вам останется только принимать это и наблюдать. Немного позже вы поймете: всё, абсолютно всё было к лучшему.

Таро Казановы, Башня

Козерог – Восьмерка Денариев

Вечер. Венеция. Дом. На супружеском ложе муж и жена. Он уже приготовился ко сну, она присела на край кровати. Они по-дружески беседуют, им хорошо вдвоем. Эта карта чрезвычайно позитивна. Она символизирует родство душ, особое состояние, когда любимый человек не просто любовник (любовница), а лучший друг (подруга), брат (сестра), отец (мать). Карта также говорит о том, что каждый из нас – кузнец собственного счастья. Она призывает совершать определенные действия, чтобы этот цветок любви и привязанности жил. Помните, что отношения – это не что-то застывшее. Они, как и растение, нуждаются в постоянном "поливе" и заботе.

Таро Казановы, 8 Денариев

Водолей – Тройка Мечей

Эта карта может говорить о печали из-за решения, которое было принято на основании доводов ума. Девушка только что встала с постели. Набросив на себя простыню, она подошла к окну и взглянула на окно напротив. Там живет очень дорогой для нее человек. Но, увы, в окне темно, и дверь заперта. И солнце спряталось за тучами. Возможно, на этой неделе вы окажетесь в ситуации, когда нужно будет сделать важный шаг. Вы будете склонны анализировать ситуацию и искать наиболее "логичное" решение. Но в этот раз Таро советуют отступить от этого принципа и действовать иррационально – так, как подсказывает сердце.

Таро Казановы, 3 Мечей

Рыбы – Дьявол

Это очень многогранная карта, и ее негативный аспект не такой очевидный, как кажется на первый взгляд. Сюжет таков: девушка устроила ночные гадания и взглянула в зеркало в надежде увидеть в нем "суженого". Но к своему ужасу она увидела страшное чудовище. Эта карта в классическом смысле говорит о сильной зависимости от чего-то или от кого-то. Здесь же она имеет и другие значения. Это знак встречи со своей теневой стороной, со своим "минусом", в котором трудно признаться. Но, приняв и "приручив" эту часть своей личности вы станете чем-то большим. Еще одно значение карты – опасные сексуальные эксперименты, которые позволят познать свои скрытые возможности.

Таро Казановы, Дьявол

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