Любовный гороскоп на 20-26 января: кто решит все проблемы

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года по картам Таро Казановы обещает взрыв чувственности Близнецам, победу в романтической битве Весам и исцеление Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Пятерка Денариев

Недостаток наличных средств. Необходимость отказа от маленьких радостей жизни. Временная потеря баланса между тем, что отдается, и тем, что получается в отношениях с любимым человеком. Совет: на этой неделе вам может недоставать ответного чувства. Может появиться ощущение, что ваша любовь сильнее любви партнера. Восстановить баланс поможет "снятие повязки с глаз" - непредвзятый взгляд на вторую половинку и принятие ее такой, какая она есть.

Таро Казановы, 5 Денариев

Телец – Десятка Денариев

Прекрасное материальное положение, отношения, которые основываются на меркантильном интересе. Успешный семейный бизнес. Достаток. Удачное решение имущественных вопросов, в том числе вопросов наследства. Большая роль семьи в отношениях двух влюбленных. Совет: на этой неделе ваш партнер может проявить лучшие деловые качества. С помощью многочисленных родственников вы сумеете достичь прекрасных результатов в том, что делаете. Возможно, вам будет не до романтики, но вы успеете наверстать упущенное позже.

Таро Казановы, 10 Денариев

Близнецы – Королева Денариев

Чувственность, желание, притяжение тел. Доминирование "плотского" и денежного интереса в отношениях. Успешное решение материальных вопросов. Совет: ваша вторая половинка может быть настроена на романтику в большей степени, чем обычно. Не исключено, что ваше тело будет интересовать ее больше, чем ум и душа, и это может напрягать. Но Таро советуют наслаждаться моментом и ни о чем не жалеть.

Рак – Тройка Денариев

Гармоничное взаимодействие в большом семейном кругу, совместное решение материальных проблем, поддержка друзей и коллег. Стирание грани между изменой и верностью. Совет: на этой неделе моральные устои могут немного размыться. Преданность партнеру может отойти на второй план при виде множества соблазнов. Постарайтесь, чтобы наибольшим соблазном для второй половинки были вы сами. Ролевые игры принесут удовольствие обоим.

Таро Казановы, 3 Денариев

Лев – Императрица

Женщина, которая щедра на любовь. Всеядность в сексе. Огромный сексуальный потенциал. Прекрасная любовница. Совет: если ваш партнер (партнерша) станет слишком темпераментным, действуйте в соответствии со своими собственными представлениями о границах допустимого. Карта говорит о том, что эти границы будут практически стерты. Решать вам.

Дева – Туз Мечей

Волевое решение, которое может в корне изменить ситуацию. Доминирование ума над чувством. Стремление расставить все точки над "i" или грюкнуть кулаком по столу, показать, кто в доме хозяин. Совет: карта показывает на ситуацию разрубания гордиевого узла. Она может проигрываться как положительная (выход из тупиковой ситуации), так и не слишком положительная (разбор полетов, который в конечном итоге также приведет к выходу из тупика).

Таро Казановы, Туз Мечей

Весы – Шестерка Жезлов

Получение долгожданного "приза" - завоевание любимого человека. Победа, триумф, высшая степень наслаждения. Совет: если вы давно в кого-то влюблены, но боитесь признаться ему в этом, наступает лучшее время, чтобы сделать решительный шаг. На этот раз удача на вашей стороне. И поменьше внимания мелочам. Даже в "шалаше" можно быть счастливым с любимым человеком.

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Таро Казановы, 6 Жезлов

Скорпион – Паж Денариев

Небольшие денежные поступления в семью или информация о таких поступлениях. Хорошие новости, касающиеся материальных вопросов. Партнер, готовый делиться всем, что имеет со своей любимой женщиной. Совет: это прекрасная денежная карта, так что смело беритесь за все сугубо "земные" дела. Она также может означать союз, в котором мужчина моложе женщины. Но он щедр, великодушен, честен и верен.

Таро Казановы, Паж Пентаклей

Стрелец – Рыцарь Мечей

Мужчина, способный решить любую проблему при помощи острого ума. Уверенность в собственных силах, напористость, нетерпение одного из партнеров. Совет: на этой неделе в отношениях со второй половинкой может преобладать логика и анализ, а не чувство. Это поможет эффективно, "с холодной головой", разрешить все проблемы. Но, решив их все, позвольте себе немного романтики. Любовь и логика – вещи несовместимые.

Таро Казановы, Рыцарь Мечей

Козерог – Башня

Быстрые перемены, смена декораций и окружения, неожиданность. Совет: эта карта символизирует ситуацию, к которой человек, как правило, не готов. События могут развиваться совсем не по накатанной колее, а по совсем другому, новому, сценарию. От вас требуется принимать всё как есть и просто плыть по течению. Верьте, все перемены будут только к лучшему. Вы убедитесь в этом уже совсем скоро.

Таро Казановы, Башня

Водолей – Десятка Кубков

Стопроцентная сексуальная совместимость. Сексуальные эксперименты. Довольство партнером, отношениями и жизнью как таковой. Огромный сексуальный потенциал. Совет: эта карта фактически символизирует счастливую личную жизнь. Таро обещают колоссальный прилив энергии, взрыв чувственности и притяжение плоти. Всё просто замечательно. Главное – не смотреть по сторонам и сохранять верность партнеру.

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Таро Казановы, 10 Кубков

Рыбы – Умеренность

Мечты о новой любви, релакс, отдых в приятном месте. Исцеление всех ран – телесных и душевных. Восстановление баланса. Совет: эта прекрасная карта обещает гармонизацию личной жизни. Никаких излишеств, никаких страстей, никаких ссор и драм. Только тихое уютное семейное гнездышко, только отдых с самым близким и родным человеком. Только покой и счастье.

Таро Казановы, Умеренность

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