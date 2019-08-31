Любовный гороскоп на 2-8 сентября: кому улыбнется фортуна

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года по картам Таро Казановы обещает удачу в романтических отношениях Рыбам, успешное преодоление препятствий Весам и новый сексуальный опыт Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен - Император

По улицам вечерней Венеции идет важный господин. На его лице маска, в руках трость. Невозможно определить, о чем он думает и что собирается делать. Но можно с уверенностью сказать, что этот человек решителен и смел, и знает, чего хочет от жизни. Эта карта символизирует партнера, который привык решать самые серьезные вопросы самостоятельно, который умеет брать на себя всю полноту ответственности. С таким мужчиной ничего не страшно – он всегда поможет, поддержит и постарается сделать жизнь своей любимой женщины простой. Тем не менее есть в этом союзе один нюанс: он патриархален. Мужчина здесь должен играть сугубо мужскую роль, а женщина – сугубо женскую. Если оба будут следовать этому принципу, счастье в личной жизни гарантировано.

Таро Казановы, Император

Телец – Четверка Кубков

Вам выпала удивительно гармоничная карта. На супружеском ложе двое – он и она. Оба практически полностью обнажены и пребывают в состоянии умиротворенности, удовлетворения и расслабления. Они смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Их связывает не только физическое притяжение, но и родство душ. В классической системе Таро эта карта символизирует пресыщение и разочарование, но в Таро Казановы карта несет исключительно позитивный смысл. Она говорит о том, что период бурной страсти сменился периодом более глубоких отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и нежности.

Таро Казановы, 4 Кубков

Близнецы - Дьявол

Несмотря на то, что изображение на карте довольно пугающее, не следует ее бояться. На самом деле эта карта далеко не самая худшая в колоде. Более того, она несет и позитивный потенциал. Ее сюжет таков: молодая девушка решила погадать посреди ночи. Ритуал предусматривал определенные действия с зеркалом – в нем должен был появиться образ суженого. Но вместо него девушка с ужасом увидела в отражении чудовище. Это момент встречи с собственной тенью, которая есть у каждого человека. Это неприятно, иногда страшно, и все же такая встреча расширяет границы нашего "я". Столкнувшись лицом к лицу со своими самыми страшными сторонами, мы осознаем и принимаем их. И учимся использовать в "мирных" целях. Карта также призывает освободиться от сильных привязанностей, которые превращают вас в раба.

Таро Казановы, Дьявол

Рак – Паж Жезлов

Этого Пажа можно назвать "младшим братом" Императора, который выпал для Овнов. Молодой мужчина, одетый в камзол, стоит на венецианском мостике. Лицо закрыто маской, в руках – увесистая палка, напоминающая весло. Масть жезлов в системе Таро символизирует действие как таковое, а Пажи – указание на намерение или самые первые шаги, которые могут быть сделаны. В контексте прогноза на отношения она может обещать новое знакомство или какой-то решительный шаг и важное признание любимого человека. Еще один вариант – союз, в котором мужчина моложе женщины. Он предпочитает скрывать эти отношения, но полон решимости действовать. Верность и преданность также можно отнести в число его добродетелей.

Таро Казановы, Паж Жезлов

Лев – Пятерка Мечей

На званом вечере в венецианском палаццо собралось высшее общество. Дамы и кавалеры в роскошных нарядах, много вина и угощений, танцы, беседы и развлечения. Посреди праздника двое – он и она – почувствовали взаимное притяжение. Алкоголь и сама эта непринужденная обстановка сделали свое дело. И вот они уже в постели. На карте изображена любовная игра этих двоих, но изображение главных героев обрамляют острые мечи, символ опасности. Карта предвещает любовное приключение, но предупреждает о том, что оно может нести определенные угрозы. Будьте осторожны.

Дева – Семерка Денариев

Казанова давно не выходил в свет, и вот, наконец, попал на день рождения друга. Все гости были веселы и вели себя непринужденно, за исключением одной молодой девушки, почти подростка. Она впервые оказалась на таком "взрослом" мероприятии и чувствовала себя скованно. Опытный любовник сразу же обратил на нее внимание. Он подошел к девушке, развлек ее разговором и предложил свои услуги в качестве партнера по танцу. На карте эти двое уже в постели, и Казанова обучает свою новую возлюбленную высокому искусству любви. Карта о новом сексуальном опыте, а также о ситуации, когда один из партнеров отдает больше, чем получает.

Весы – Восьмерка Жезлов

С первыми лучами солнца в водах Гранд-канала появляется первая гондола. В ней всего один пассажир. Мужчина встал спозаранку, чтобы решить важный вопрос. Прямо по курсу – "забор" из жезлов, но в нем имеется небольшой проход. Эта карта считается в целом достаточно позитивной. Несмотря на то, что она предвещает некоторые препятствия в достижении цели, тем не менее, она говорит о том, что они будут благополучно преодолены. Главное – не опускать руки, верить в себя и действовать. В контексте отношений эта карта обещает успешный выход из тупика или сложной ситуации, в которой могла оказаться пара.

Таро Казановы, 8 Жезлов

Скорпион - Мир

В старинной огромной библиотеке за большим столом сидит старик-Казанова. Он копит над своими знаменитыми "Мемуарами". Герой-любовник, покоривший сотни женских сердец, вспоминает каждый эпизод, каждую любовную сцену и бережно записывает, записывает… Ему есть чем гордиться, жизнь удалась. Основное значение этой карты – достижение вершины и выход на плато, откуда открывается великолепная панорама. Это победа, триумф, полное удовлетворение, иногда - достижение цели всей жизни. В контексте прогноза на отношения карта говорит о том, что пара, преодолев множество преград и решив множество проблем, наконец, получила возможность почить на лаврах и насладиться долгожданным блаженством, когда не нужно ни о чем беспокоиться и не нужно никуда бежать. Всё просто замечательно. Идеально.

Таро Казановы, Мир

Стрелец - Повешенный

Ночь. Венеция. На террасе Дворца Дожей в неудобной позе завис Казанова. Он спасается бегством от очередного обманутого мужа. Любовник рискует сорваться вниз и разбиться, и все же каким-то чудом ему удается сохранять равновесие. Эта карта имеет несколько значений. Во-первых, она говорит о вынужденном бездействии, когда всё, что вы можете – наблюдать за развитием ситуации. Во-вторых, карта может предвещать бегство партнера, связанное с излишним контролем. В-третьих, речь может идти о ситуации неопределенности, "подвешенности" в вопросе дальнейшего развития отношений.

Таро Казановы, Повешенный

Козерог – Восьмерка Кубков

Старый друг Казановы только что вернулся в Венецию после долгого делового путешествия, и пригласил его к себе – пообщаться и обсудить текущие дела. Знаменитого любовника встретила супружеская чета. Жена хозяина дома оказалась очень привлекательной женщиной. И, к несчастью, оба – и она, и Казанова – поняли, что испытывают необъяснимое притяжение друг к другу. И вот, воспользовавшись моментом, когда хозяин вышел по делам, они принялись играть в любовную игру – прямо здесь, в гостиной. Увлекшись ею, они не заметили, как открылась дверь. На пороге появился муж с увесистой тростью в руках. Эта карта – о желании пуститься в любовную авантюру и о риске разоблачения. Неверность – слово-ключ этой карты.

Водолей – Четверка Жезлов

Теплый летний день, ручей в лесу. Молодая красивая барышня, прогуливаясь тут, решила искупаться. Благо, рядом никого нет. По крайней мере, так показалось девушке. Она сняла практически всю одежду и начала нежиться в прохладной воде. И не заметила мужскую фигуру вдалеке. Мужчина наблюдал за ней, стараясь ничем не выдавать себя. Эта карта говорит, во-первых, о релаксе, о приятном времяпрепровождении в одиночестве, а также о внимании со стороны лица противоположного пола. Возможно, вы не догадываетесь, что кто-то внимательно изучает вас. Но, увы, карта говорит о том, что, скорее всего, этот тайный поклонник не решится на какие-то действия. Не на этой неделе.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Рыбы – Колесо Фортуны

На карте изображен старинный венецианский палаццо и его самая примечательная часть – винтовая лестница. По ней можно как спуститься, так и подняться. Именно таково основное значение этой карты: непредсказуемость. И все же ее смысл чрезвычайно позитивен. Она предвещает ситуацию подъема, миг нахождения на вершине, на пике наслаждения. Но лишь миг. Успейте воспользоваться им – колесо не останавливается ни на минуту. И не бойтесь рисковать. Фортуна любит смелых.

Таро Казановы, Колесо Фортуны

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