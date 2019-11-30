Любовный гороскоп на 2-8 декабря: кто сыграет свадьбу

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 декабря 2019 года по картам Таро Казановы обещает тайного поклонника Ракам, стремительные перемены Львам и путешествие Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Гороскоп Таро – Овен – Четверка Денариев

Эта карта – о скопидоме, озабоченном своим материальным положением. На ней изображен знатный господин, который сосредоточенно считает деньги в своем рабочем кабинете. Сюда вошла его жена. Она обнажена, и всем своим видом намекает на любовную игру. Но мужчине не до этого. Карту можно трактовать двояко. С одной стороны, это указание на ситуацию чрезмерно обеспокоенности вещами, о которых беспокоиться не стоит. В результате страдают личные отношения. С другой стороны, карта может говорить о том, что сам партнер (вероятнее всего, женщина) рассматривается как наивысшая ценность, которую следует хранить как зеницу ока.

Таро Казановы, 4 Денариев

Гороскоп Таро – Телец – Паж Жезлов

На венецианском мосту стоит молодой мужчина в сюртуке. На его лице – карнавальная маска, а в руках – увесистая палка. Эта карта символизирует действие как таковое или стремление к такому действию. На этой неделе ваш партнер может проявить активность в вопросе, который давно "перезрел". Он скажет: "В конце концов я должен решить эту проблему!" - и благополучно ее решит. Еще одно значение карты – союз, в котором мужчина моложе женщины. Пара не хочет его афишировать, но партнеры во всем поддерживают друг друга.

Таро Казановы, Паж Жезлов

Гороскоп Таро – Близнецы – Король Мечей

Масть Мечей в системе Таро символизирует интеллект, а Король – того, кто стал мастером в его использовании. Эта карта считается позитивной в общем раскладе, но в раскладе на отношения назвать ее таковой в полной мере нельзя. Она может указывать на беспристрастный анализ действий и слов партнера, на "разбор полетов" и попытку расставить точки над "i". И это тот самый случай, когда слова могут ранить. Но есть у карты и позитивный аспект. Она может обещать успешное разрешение сложных проблем, с которыми пара долгое время не могла справиться.

Таро Казановы, Король Мечей

Гороскоп Таро – Рак – Шестерка Денариев

Эту карту можно условно назвать "Тайный воздыхатель". Ее сюжет прост: красивая женщина снимает платье в своих апартаментах, будучи уверенной, что она здесь одна. Но на самом деле за ней подсматривает мужчина. Тайком он любуется ее стройной фигурой. На этой неделе вы можете получить неожиданные приятные сюрпризы от человека, которого едва знаете. В вашей орбите может появиться тот, кто давно неравнодушен к вам, но предпочитает оставаться в стороне, боясь сделать первый шаг. Если вам удастся "вычислить" его – помогите, сделайте сами первый шаг.

Таро Казановы, 6 Денариев

Гороскоп Таро – Лев – Башня

В классическом Таро эта карта символизирует разрушение чего-то старого для создания чего-то нового. Но процесс этот может оказаться слишком стремительным, и вы не будете готовы к таким быстрым переменам. Тем не менее, карта считается эволюционной и "оздоравливающей". Совет Таро таков: примите эти перемены, согласитесь на них, и новое прекрасное будущее придет в вашу жизнь быстрее. Спустя какое-то время вы убедитесь: всё было к лучшему, абсолютно всё.

Таро Казановы, Башня

Гороскоп Таро – Дева – Звезда

Вам выпала великолепная карта – и по содержанию, и по форме. Прекрасную ночную Венецию венчает звездное небо. В этот предрассветный час ночь особенно темна, и каждая звезда кажется бриллиантом. Но рассвет близок. Спустя несколько минут на горизонте появятся первые розово-алые блики солнца, и день вступит в свои права. Эта карта – не просто о надежде. Она об окончании тяжелого периода и о начале нового, светлого этапа в личной жизни. Главный совет Таро – запастись терпением. Всё придет в свое время. Просто подождите еще чуть-чуть.

Таро Казановы, Звезда

Гороскоп Таро – Весы – Двойка Кубков

В классическом Таро на этой карте изображены парень и девушка. Они стоят друг напротив друга и протягивают чаши с вином. А над их головами парит символ Кадуцея. Здесь также речь о влюбленных, имеются и 2 чаши. Карта чрезвычайно позитивна и обещает гармоничные отношения двух любящих сердец. В таком союзе есть всё: желание, уважение, нежность, поддержка, дружба, любовь и все остальные добродетели. Карта также может указывать на высокую вероятность зачатия ребенка.

Таро Казановы, 2 Кубков

Гороскоп Таро – Скорпион – Сила

Вам выпала очень необычная и очень "многослойная" карта, имеющая несколько значений. Сюжет таков: в одном из венецианских палаццо – бал. Танцы, вино, множество красивых тел, двигающихся в такт музыки. Одна парочка настолько разгорячилась, что, не в силах больше терпеть, решила уединиться в одной из комнат наверху. Любовники спешат, ведь их могут "застукать" в любую минуту. И все же оба остаются удовлетворенными. Значения карты таковы. Первое. Страсть, сексуальное желание, с которым трудно справиться. Необходимо проявить силу воли. Второе. Для того чтобы покорить любимого человека, не нужна сила мышц и даже сила убеждения. Нужна сила любви. Третье. Используйте благоприятный момент здесь и сейчас, ведь он может не повториться.

Таро Казановы, Сила

Гороскоп Таро – Стрелец – Влюбленные

Когда в раскладе на отношения выпадают "Влюбленные", это особый знак. Карта чрезвычайно позитивна и обещает новое сильное романтическое увлечение, когда двое влюбленных в буквальном смысле слова не могут жить друг без друга, когда хочется быть вместе всегда, 24 часа в сутки. Карта также может указывать на новый виток отношений "со стажем". Вы можете заметить в партнере новую черту, которой раньше не замечали, и она просто покорит вас. Чувства вспыхнут с новой силой.

Таро Казановы, Влюбленные

Гороскоп Таро – Козерог – Шестерка Мечей

Вам выпала карта движения. Движения к новым берегам. На ней изображена одинокая гондола, которая плывет по водам венецианского канала на рассвете. В ней двое – он и она. Пара едет, обнявшись и не говоря ни слова. Они отправляются туда, где их ждет новая жизнь. Впереди – полная неизвестность. Карта обещает перемены, в том числе смену обстановки – как в глобальном (смена места жительства), так и в локальном варианте (смена круга общения). Толкнуть на такие шаги могли обстоятельства, которые стали невыносимым. Но что бы ни было, полагайтесь на любимого человека – он не подведет.

Таро Казановы, 6 Мечей

Гороскоп Таро – Водолей – Иерофант

На этой карте изображен Папа Римский во время богослужения в венецианской церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Причем, это не обычная служба – это венчание. Карта символизирует оформление, узаконивание отношений или объявление о том, что влюбленные являются парой. Варианты могут быть самые разные – от смены статуса в соцсети на "в отношениях" до венчания или регистрации брака. Так или иначе, формальная сторона вопроса на этой неделе будет преобладать, и, возможно, от этого пострадает романтическая сторона. Но ничего, вы успеете всё наверстать чуть позже.

Таро Казановы, Иерофант

Гороскоп Таро – Рыбы – Императрица

В классическом Таро эта карта символизирует плодородие, щедрость природы во всех ее проявлениях. Здесь же Императрица означает женщину, которая щедро раздает свою любовь. На карте она изображена в вульгарной позе. Обнажив свои "прелести", она ждет нового любовника. Прогноз Таро на неделю таков: вас ждут отношения, в которых будет доминировать страсть, а не любовь, желание плоти, а не родство душ. Есть риск пуститься во все тяжкие, рискнуть всем ради ночи любви. При этом понятие верности совершенно потеряет свою актуальность.

Карта "Императрица" классического Таро Уэйта

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