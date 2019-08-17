Любовный гороскоп на 19-25 августа: кого погубит страсть

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает тотальную романтику Рыбам, роковое увлечение Ракам и начало светлой полосы жизни Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Семерка Жезлов

На одной из площадей Венеции вдали от центра происходит дуэль. Двое синьоров дерутся на шпагах в присутствии секундантов. Достаточно одного взгляда на эту карту, чтобы понять: она символизирует конфликт и выяснение отношений. Любые "колюще-режущие" предметы в Таро – это знак ума, а значит, баталии будут интеллектуальные. Присутствие на карте посторонних говорит о том, что и ваши споры, скорее всего, не будут тет-а-тет. В худшем варианте карта обещает судебные разбирательства с партнером, в лучшем – небольшие придирки и некоторое охлаждение чувств. И все же есть в карте и позитив: любой конфликт ведет к прогрессу и к свободе.

Телец – Семерка Денариев

Тельцы, вам выпала та же карта, что и неделю назад, а это уже интересный знак. Повторим сказанное для вас в прошлом прогнозе. В классическом Таро на этой карте изображено плодовое дерево, к которому подошел мужчина. Он ждет урожая, но он еще не созрел. В этой карте также речь об "урожае", но в переносном смысле. На ней изображена постель, на которой двое занимаются любовью. Казанова удовлетворяет свою совсем юную неопытную подругу и ждет, когда и она, как настоящая женщина, захочет и сможет доставить ему удовольствие. Карта может говорить о ситуации, когда один из партнеров готов только брать, но не отдавать, о союзе с существенной разницей в возрасте. Есть тут и стопроцентно позитивное значение: союз двух искренне любящих сердец, основанный на притяжении плоти. Совет Таро таков: не торопите события, дождитесь "дозревания" этого "плода", приложив и свои усилия. "Урожай" вас приятно удивит.

Близнецы – Девятка Денариев

Ночь. Венеция. Супружеское ложе в старинном палаццо. На нем… трое. Муж, который мирно похрапывает, жена, которой не до сна, и примкнувший к ним Казанова – ее новый любовник. Первое значение карты – любовный треугольник и измена. У одного из вас может возникнуть желание броситься во все тяжкие, рискнуть своей репутацией, добрым именем и даже здоровьем ради новизны. Просто очень захочется уйти от семейной рутины. Но уже по сюжеты карты понятно, что на новые отношения не следует делать ставку. Казанова не задерживался в одной постели дольше, чем на одну ночь.

Рак – Королева Кубков

Изображение карты – откровенно вульгарное. Практически полностью голая женщина в карнавальной маске и шляпе-треуголке сидит в призывной позе, как бы приглашая мужчину заняться с ней любовью. Она символизирует чувственность и даже похоть, которая может выйти из-под контроля. Волна эмоций может накрыть с головой, ум будет отключен. Только чувства, только страсть, только притяжение тел. И ничего больше. Есть у карты и позитивный смысл: она о плотской любви на пике ее проявления. Совет Таро: постарайтесь пережить это безумие с минимальными потерями.

Лев – Семерка Мечей

Поздний вечер. В венецианском дворце званный ужин. Музыка, танцы, вино, светские беседы. После очередного тоста компания пошла играть в какую-то забавную игру, за столом остались только двое – он и она. Похоже, что эти мужчина и женщина познакомились всего несколько минут назад, но уже почувствовали взаимный интерес. На карте изображена сцена, где они говорят о чем-то, но явно не о любви. Эта карта символизирует притяжение партнеров в большей мере на уровне ума, а не сердца. Им интересно вдвоем, они могут болтать до утра, обсуждая мировые проблемы, но большой страсти от такого союза ожидать не следует.

Дева - Шут

Это самая первая и самая загадочная карта колоды Таро. То ли мужчина, то ли женщина, то ли старик, то ли молодой, то ли друг, то ли враг. Тотальная тайна. То же самое касается и ваших отношений с партнером. Один из вас или вы оба полностью закрыты. "Утечек" личной информации нет. Вы не намерены делиться с любимым человеком даже малейшими переживаниями. Такое недоверие и неискренность должны насторожить. Разве такими должны быть отношения с любимым человеком? Но есть у карты и позитивная сторона. Она может указывать на начало нового опасного пути вдвоем, но который обязательно приведет к счастью.

Весы – Король Жезлов

В венецианских апартаментах на кресле сидит мужчина в карнавальной маске, в шляпе, с большой палкой в руках. Несмотря на то, что его лица не видно, по его позе понятно, что он уверен в себе и настроен достаточно решительно. Эта карта символизирует человека действия или действие как таковое. В контексте романтических отношений она может указывать на конкретные важные шаги в направлении развития этих отношений или решения проблем и задач, которые стоят перед парой. Карта также может говорить о патриархальном типе отношений, где роли мужчины и женщины четко распределены.

Скорпион – Туз Кубков

Эта карта в системе Таро считается одной из самых благоприятных с точки зрения любви и отношений. Она символизирует мощный импульс, толчок, прорыв, успешные действия для достижения цели и помощь самого Неба. В классическом варианте на этой карте изображены христианские символы причастия: огромная чаша с вином и белоснежный голубь, парящий над ней с гостией в клюве. "Причастие Любви Духовной", - называется она. Здесь же символизм несколько иной. Мы видим ту же чашу любви, которая парит в воздухе над водами венецианского канала. Увесистая, щедрая чаша. Так же щедры будут и дары Судьбы, которые она символизирует. Прежде всего, дар взаимной любви.

Стрелец – Паж Денариев

Серьезный молодой парень стоит на венецианском мостике. Его лицо спрятано за маской, в руках денарий – символ денег. Карта имеет два основных значения. Во-первых, она об "известии", об информации, которая напрямую связана с материальными вещами. Например, о большой покупке, наследстве или чем-то еще. Может она означать и планирование или первые шаги к достижению цели. Во-вторых, карта может символизировать конкретного молодого мужчину, с которым завяжутся романтические отношения. Несмотря на недостаток опыта, он будет практичным, надежным и щедрым.

Козерог - Звезда

Венеция. Божественное звездное небо над мостом Риальто. Город погружен в безмолвие, которое нарушает лишь плеск волн. Кажется, весь мир замер, застыл в этом блаженном состоянии. Но где-то там, далеко, у горизонта виднеются первые проблески утренней зари. Через полчаса начнется рассвет, а через час город будет полностью залит солнечным светом. Эта карта – о великой надежде, которой суждено сбыться, об окончании темной полосы, о выходе из трудной ситуации, о долгожданном облегчении и разрешении проблем. Это начало новой жизни. Почувствуйте ее дыхание. Оно прекрасно!

Водолей – Паж Мечей

На венецианском мосту стоит господин, одетый в черный длинный плащ. На его лице маска, на голове – шляпа, в руках – длинная шпага. Паж в системе Таро – символ "известия", а масть Мечей – символ интеллекта. В контексте прогноза на романтические отношения эту карту нельзя назвать слишком позитивной, потому что интеллект и чувства – две противоположности. Карта может указывать на то, что информация, которую получите вы или ваш партнер, может спровоцировать выяснение отношений и конфликт. Еще одно значение карты – встреча с молодым мужчиной-интеллектуалом, для которого ум – его бог, а чувства и "сентименты" – глупость.

Рыбы – Король Кубков

Всадник в черном на белом коне стоит посреди венецианской площади. Он одет в плащ и шляпу, лицо закрыто маской. В руке мужчина держит кубок с вином – символ чувств и чувственности. Это одна из лучших карт в прогнозе на романтические отношения. Она символизирует мужчину, о котором мечтает любая женщина: он обладает чувствительностью и чувственностью, он готов проявлять заботу и выслушивать даже самые глупые истории из уст женщины, которую любит. Он готов жертвовать многим, отказывать себе в удовольствиях ради своей любви. Но главная его черта – в отличие от множества других сентиментальных мужчин этот способен на Поступок.

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