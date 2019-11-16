Любовный гороскоп на 18-24 ноября: кто познает счастье

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года по картам Таро Казановы обещает брак по расчету Овнам, надежного спутника жизни Ракам и счастье в личной жизни Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Десятка Денариев

Изображение этой карты напоминает старинный гобелен. Красивый парк и гуляющая в нем пара. Он галантно наклонился в знак приветствия, она в ответ скромно кивнула. Всё чинно, прилично, никаких вольностей и двусмысленностей. Эта карта в целом считается очень позитивной. В классическом Таро она символизирует большой достаток, благосостояние и довольство жизнью в семейном кругу. Здесь карта говорит о том, что отношения мужчины и женщины будут иметь материальную основу. Возможен брак по расчету с целью объединения капиталов двух семей. Или союз людей, которые имеют общие материальные интересы.

Таро Казановы, 10 Денариев

Телец – Рыцарь Жезлов

Эта карта символизирует действие. Рыцарь на коне, вооруженный палкой, приостановился на мгновение на венецианском мосту, чтобы помчаться по направлению к цели. Неделя обещает быть очень активной и чрезвычайно богатой событиями. Позитивными. Вопрос, который долгое время не удавалось решить, будет решен, но только благодаря вашим собственным усилиям или усилиям партнера. Потребуется решительность, настойчивость, вера в свои силы и готовность преодолевать преграды. Говорят, "у Бога нет других рук, кроме наших". Поэтому действуйте. Небо будет на вашей стороне.

Таро Казановы, Рыцарь Жезлов

Близнецы – Туз Кубков

Эта карта считается одной из самых позитивных в прогнозе на отношения. В классическом Таро на ней изображены христианские символы: чаша с вином, а над ней – голубь в гостией (причастием) в клюве. Ее смысл – "причастие любви духовной". Здесь также имеется чаша, но смысл карты более "земной". Она символизирует полноту чувства, удивительно гармоничные отношения двух "половинок", которые, наконец, встретились. Карта также говорит о том, что союз, который родится на этой неделе, будет благословлен самим Небом.

Таро Казановы, Туз Кубков

Рак – Император

Эта карта считается одной из самых "могущественных" в Таро. Император символизирует властителя, вершителя судеб, обладающего особыми полномочиями. Она указывает на мужчину, который многого достиг в жизни благодаря собственному уму и собственным усилиям. Он амбициозен и уверен в себе, и предпочитает скрывать свои истинные мотивы (на этой указывает маска). Но как партнер такой мужчина надежен и верен. Он никогда не подведет свою подругу. Главное в таком типе союза, чтобы женщина не брала на себя мужские функции. Пусть он направляет вашу семейную лодку. В этом секрет счастья.

Таро Казановы, Император

Лев – Десятка Кубков

На карте изображена страстная любовная сцена. Такой же страстной может оказаться эта неделя и для вас. Десятки в системе Таро символизируют высшее достижение, триумф, полноту чего-либо. Кубки – символ чувства и чувственности. Таро обещают богатую гамму ощущений, исключительно положительных, вместе с давним партнером. Гармония в чистом виде. Как минимум, на уровне тел.

Таро Казановы, 10 Кубков

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Дева – Звезда

Вам выпала карта надежды. На ней изображен прекрасный венецианский пейзаж. Гранд-канал, мост Риальто и звездное небо. В этот предрассветный час ночь особенно темна, но солнце вот-вот появится из-за горизонта, и город наполнится светом. Эта карта символизирует окончание полосы неудач и огорчений, и говорит о том, что светлый этап в жизни (в данном случае, в личной жизни) вот-вот начнется. Главное – не торопить события, не вмешиваться в ход вещей. Это тот случай, когда вашу судьбу будут творить боги, а не человек. Просто наблюдайте и ждите.

Таро Казановы, Звезда

Весы – Двойка Кубков

Посреди пьяццы Сан-Марко в Венеции стоят два кубка с вином. Это символ большого чувства. Цифра "2" в прогнозе на отношения чрезвычайно позитивна. Две половинки, он и она, встретились, чтобы больше никогда не расставаться. Карта обещает отношения, в которых царит полное взаимопонимание и гармония. Влюбленные хотят делиться друг с другом всем – и радостью, и печалью. Они полны светлых надежд, и этим надеждам суждено сбыться. Вероятность зачатия также очень велика.

Таро Казановы, 2 Кубков

Скорпион – Влюбленные

Обратите внимание: эта влюбленная парочка изображена на заднем плане предыдущей карты. Здесь же делается акцент на этих двоих. Смысл этих двух карт в чем-то подобен, но "Влюбленные" принадлежат к числу Старших Арканов, и указывают на события судьбоносного масштаба. Эта карта символизирует первое сильное чувство, колоссальное притяжение двух тел и душ, стремление быть вместе каждую минуту. Еще одно классическое значение карты – выбор, тоже судьбоносный, который предстоит сделать. И все же в прогнозе на отношения карту можно считать стопроцентно позитивной.

Таро Казановы, Влюбленные

Стрелец – Шестерка Жезлов

В классическом Таро эта карта символизирует победу. На ней изображен победитель, триумфально въезжающий в покоренный город. Здесь речь тоже о победе, но о победе другого рода. Парочка страстно занимается любовью в номере дешевого отеля, но им нет дела до убогой обстановки. Главное для каждого из них – любимый человек. Это символ завоевания любимой женщины или символ преодоления неблагоприятных обстоятельств жизни. Эти двое вместе, даже если весь мир против.

Таро Казановы, 6 Жезлов

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Козерог – Луна

Прекрасный венецианский ночной пейзаж венчает полная Луна – символ обостренной чувственности. Если в классическом Таро эта карта не несет позитивного смысла, то в Таро Казановы эта карта чрезвычайно благоприятна. Она обещает влюбленным страстные ночи, невероятное сексуальное притяжение, в каком-то смысле безумие и потерю головы. Единственная опасность заключается в том, что вы можете неверно оценивать намерения, слова и действия партнера. Таро рекомендуют полагаться на интуицию. Внутреннее чувство не подведет.

Таро Казановы, Луна

Водолей – Тройка Мечей

Рано утром, встав с постели, девушка подходит к окну. Из одежды на ней лишь простыня, но ее это ничуть не смущает. Она с тоской смотрит в окна дома напротив. Там живет (или жил) мужчина, которого она любит. Девушка хочет еще раз увидеть его лицо, встретиться взглядом. Но, увы, в окне темно. Так же темно и у нее на душе. Эта карта о ситуации, когда главным в вопросах любви становится ум, а не сердце. Непредвзятый анализ подсказал верное с точки зрения логики решение, но счастья оно не принесло. Таро призывают принять парадокс: иногда к счастью ведут совершенно нелогичные, иррациональные решения. Слушайте сердце.

Таро Казановы, 3 Мечей

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Рыбы – Солнце

Пожалуй, это лучшая карта колоды Таро. Она символизирует счастливое стечение обстоятельств, высшее наслаждение, огромную радость и восторг. В контексте прогноза на отношения она говорит о союзе, в котором партнеры воспринимают друг друга как подарок Небес, наивысшую награду, как благословение. Это соединение двух искренне любящих сердец. Дополнительные значения карты – знакомство с любовью всей жизни или долгожданная встреча влюбленных после долгой разлуки.

Таро Казановы, Солнце

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