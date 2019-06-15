Любовный гороскоп на 17-23 июня: кого ждут перемены

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает мистическое прозрение Рыбам, важное известие Близнецам и разоблачение Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Король Мечей

Важный господин совершает послеполуденную прогулку по улочкам Венеции. В его руках – шпага, на лице – маска. И хотя лицо его скрыто, по позе можно сделать вывод, что он уверен в себе и настроен решительно. В классической системе Таро эта карта считается позитивной. Она обещает смелые действия и достижение результата – прежде всего, благодаря силе интеллекта. Но в Таро Казановы, посвященном любовным отношениям, эта карта не так уж позитивна. Ведь, как известно, ум – антагонист чувствам. Карта предвещает холодный "разбор полетов", придирки и, возможно, конфликты. Тем не менее, могут быть расставлены точки над "i" в застарелом споре.

Телец – Туз Жезлов

Из вод Канала-гранде в Венеции, на фоне прекрасных дворцов, поднимается огромный жезл. Это мощный символ преобразований, действия, активности, первого импульса к достижению цели. В контексте любовных отношений эта карта несет чрезвычайно позитивный смысл. Она символизирует большие перемены к лучшему, причем главным двигателем этих перемен будет действие. Любые начинания будут очень успешными, главное – не сидеть сложа руки, не бояться перемен и верить в себя. Например, если вы давно не решались признаться человеку, которого любите, в своих чувствах, сделайте этот шаг!

Близнецы – Паж Кубков

Традиционно пажи в системе Таро – это вестники. Первое значение карты – известие, новость, важная информация, касающаяся дел сердечных. Причем, информация позитивного характера. Второе значение – человек (скорее всего, достаточно молодой), который предложит вам свою поддержку, заботу, внимание и любовь. Третье значение карты – тайная любовная связь с человеком, который гораздо моложе, но которая принесет массу удовлетворения обоим.

Рак – Десятка Мечей

Вечер. Венеция. Кабинет в одном из палаццо. В старом кресле сидит старый Казанова, погруженный в мрачные мысли. Выражение его лица как бы говорит: "я покорил сотни женщин, мной восхищались, меня боготворили и боялись, но что осталось у меня теперь, на закате жизни? Я стар и одинок". Эта карта в системе Таро считается негативной и предвещает "горе от ума" - ситуацию, когда мрачные мысли морально убивают человека. В Таро Казановы карта говорит о том, что возможно вынужденное одиночество. Причем, вы никак не сможете повлиять на ситуацию. Этот период нужно просто пережить. За ним начнется светлая полоса.

Лев – Восьмерка Кубков

По приглашению знатного вельможи Казанова посетил один из венецианских палаццо. Он с удивлением обнаружил, что супруга его нового знакомого – привлекательная женщина. Угощение, вино, пасьянсы, светские беседы… В какой-то момент хозяин дома вышел по делам, и Казанова обнаружил, что остался наедине с красавицей. Ловелас решил воспользоваться ситуацией, и вот он уже целует ее. Но вдруг дверь открывается, на пороге – законный супруг. Занавес. Эта карта – о стремлении испытать новые ощущения с новым партнером, а также о разоблачении. Таким образом, значение карты двоякое: вы можете получить и первое, и второе.

Дева – Четверка Жезлов

Лесной ручей. Сняв почти всю одежду, в нем нежится красивая девушка. Ей кажется, что вокруг никого, но на самом деле это не так. Невдалеке в чаще леса виднеется фигура мужчины, одетого в плащ. Он тайком наблюдает за женщиной, и не спешит себя выдавать. Эта карта имеет несколько значений. Первое – покой и умиротворение, ощущение безопасности, наслаждение текущим состоянием. Второе – неполное удовлетворение и тайные отношения. Третье – плодотворное гармоничное взаимодействие между партнерами и кем-то еще, например, близкими родственниками. Какой именно аспект карты проиграется, вы скоро узнаете.

Весы – Тройка Мечей

В одном из венецианских палаццо девушка выглядывает из окна своей спальни. Она смотрит в окно напротив, где живет ее любимый. В том окне – темно, но она вглядывается в эту темноту, не теряя надежду увидеть радость своего сердца. В классической системе Таро эта карта символизирует печаль по чему-то утерянному и необходимость принять неприятное, но нужное решение. В Таро Казановы карта говорит об опасности отказа от чего-то (кого-то) дорогого в угоду доводам рассудка, холодному расчету и чему-то подобному. Если вы действительно оказались в такой ситуации, совет Таро таков: слушайте сердце, а не ум. В делах любви оно лучший советчик.

Скорпион – Паж Жезлов

Этот Паж символизирует чувствительного, честного и верного партнера, который готов действовать, чтобы защитить свою любимую и доставить ей удовольствие. Возможно, он еще недостаточно опытен, но энергии и смелости ему не занимать. Карта может символизировать тайный роман с человеком, который значительно моложе. Тем не менее, она указывает на связь, которая приносит радость обоим. Еще одно значение карты – известие, новость, информация, которая касается действий партнера. Информация позитивная. И, наконец, карта может означать ребенка, в том числе новорожденного, и, соответственно, зачатие.

Стрелец – Колесница

Дождь, разбитая дорога. По ней едет колесница, запряженная парой лошадей. В окне на заднем сиденье видна парочка. Похоже, они бессовестно занимаются любовью, не обращая внимания на возницу. Основное значение этой карты – движение. Она символизирует стремление к переменам и готовность пуститься во все тяжкие, готовность рисковать всем ради того, чтобы вырваться из привычного круга, а также физический переезд на новое место жительства с прежним партнером. Карта не говорит о том, какие именно перемены вас ожидают – позитивные или негативные, - но она прямо говорит: если вы хотите что-то изменить, действуйте!

Козерог – Колесо Фортуны

На карте изображен прекрасный венецианский палаццо с винтовой лестницей. Стоит взойти на первую ступень, и она как будто сама подбрасывает вверх, к небесам. Название этой карты говорит само за себя. Фортуна, богиня удачи, в том числе удачи в любви, будет сопутствовать вам. Как известно, "кто не рискует, тот не пьет шампанского". Эта истина полностью справедлива для этой карты. Таро советуют рисковать, делать жизненные ставки, решаться на поступки, на которые вы раньше не решались. Небо будет на вашей стороне.

Водолей – Туз Денариев

Над водами Венецианского залива висит огромный Денарий – символ денег. Это не просто денежная карта. это чрезвычайно мощная и позитивная денежная карта. Она обещает настоящий прорыв в финансовых вопросах, причем, этот прорыв должны совершить вы сами. "У бога нет других рук, кроме наших", - гласит известная поговорка. Предпринять какие-то шаги придется вам, но они будут благословлены Небом и приведут к наилучшему результату. Таро рекомендуют давать старт любым проектам, связанным с благосостоянием семьи, с семейно недвижимостью или с заботой о здоровье.

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Рыбы – Повешенный

Ночь. Венеция. Над колоннами Дворца Дожей в неудобной позе завис Казанова. Он спасается от ревнивого мужа. Организована погоня. Казанова спешит, он сильно рискует сорваться вниз, но все же каким-то чудом сохраняет баланс. Эта карта имеет несколько значений. Во-первых, она говорит о стремлении одного из партнеров убежать из отношений, которые стали невыносимыми. Во-вторых, это указание на ситуацию, в которой от ваших действий или от вашего бездействия не зависит ничего, когда остается только ждать и наблюдать. В-третьих, карта может говорить о том, что именно в этот период вас может посетить мистическое прозрение.

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