Любовный гороскоп на 16-22 сентября: кому сделают предложение

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года по картам Таро Казановы обещает патриархальные отношения с надежным спутником жизни Рыбам, роман, основанный на деловом интересе, Овнам, и духовную любовь Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Десятка Денариев

Эта карта напоминает старинный гобелен. Красивый тенистый парк, двое – дама и кавалер. Они галантно приветствуют друг друга, ни на шаг не отходя от "протокола". Всё очень чинно и прилично. В классическом Таро карта символизирует полное удовлетворение материальным положением, а также прочное родовое древо. Здесь же материальность также играет основную роль. Это может быть указанием на брак по расчету, когда мужчину и женщину связывают не столько романтические чувства (их может не быть вообще), а общий бизнес-интерес. В таком союзе не хватает искренности и спонтанности. Каждый играет свою роль.

Таро Казановы, 10 Денариев

Телец – Туз Денариев

Эта карта считается денежной и очень позитивной. Она говорит о том, что любые начинания в материальной сфере будут удивительно удачными, и что само Небо будет вам помогать. В контексте прогноза на отношения карта означает, что пара, наконец, вплотную займется решением бытовых вопросов, обустройством своего жилья или другими действиями, направленными на повышение комфорта. Она также может говорить о том, что вы или ваш партнер (партнерша) уделит внимание вашему благополучию и здоровью.

Таро Казановы, Туз Денариев

Близнецы – Императрица

Женщина, изображенная на этой карте, выглядит довольно вульгарно. Она демонстративно выставляет напоказ все свои "прелести", приглашая потенциального любовника. Она по-настоящему красива, но, увы, совсем не переборчива. Главное для нее – собственное удовлетворение, не важно, с кем и где. Слово "верность" - не из ее лексикона. Карта говорит о том, что на этой неделе вам может повстречаться именно такой "экземпляр" или вы сами проявите подобные качества. Но есть у карты и позитивная сторона: она символизирует чувственность на пике ее проявления, умение и желание любить.

Новости Назван идеальный размер мужского достоинства для роскошного секса

Рак – Верховная Жрица

Эта карта – прямая противоположность предыдущей. Женщина, которая изображена на ней, тоже практически полностью обнажена, но это совсем иная нагота. Ее мысли и чувства чисты, и таких же чистых мыслей и чувств она ожидает от своего партнера. Дама в маске, она присматривается к потенциальному любимому и не спешит афишировать свои чувства. Карта обещает новое знакомство, благодаря которому вы познаете отношения, которых в вашей жизни еще не было. Придется сдерживать себя, чтобы не допустить грубости и пошлости, но это небольшая цена за то счастье, которое вы можете пережить рядом с этим человеком.

Таро Казановы, Верховная Жрица

Лев – Тройка Кубков

В огромной постели он, она и… еще она. Казанова наслаждается сразу с двумя возлюбленными. Но эта карта не про ревность и про измену. Она – про обычные человеческие радости. Здесь удовлетворены все, никто не в обиде. Карта может говорить о сексе втроем, но, скорее всего, речь пойдет о романтическом увлечении, которое не ограничивается одним объектом любви. Это символ состояния влюбленности, когда любишь весь мир, каждого человека. В том числе и своего супруга или партнера.

Таро Казановы, 3 Кубков

Дева – Повешенный

В системе Таро эта карта считается не слишком позитивной, но особого негатива она тоже не несет. Ее сюжет таков: Казанова спасается бегством от ревнивого мужа. На балконе Дворца Дожей он завис в неудобной позе, рискуя сорваться вниз, и все же продолжает умело балансировать. Карта может говорить о желании одного из партнеров сбежать из существующих отношений, об опасном балансировании между двумя партнерами – официальным и неофициальном, а также о ситуации, когда ни от вашего действия, ни от бездействия не зависит ничего.

Таро Казановы, Повешенный

Весы – Паж Кубков

Молодой мужчина держит в руках кубок, наполненный вином. Его лицо открыто, так же открыты и его жесты. Эта карта считается очень благоприятной в раскладе на отношения. Кубок – символ большого чувства, которое кто-то может вам предложить. Паж – символ "известия" от любимого человека – настоящего или будущего. Карта может указывать на новое знакомство или на союз, в котором мужчина моложе женщины, и, тем не менее, верен, честен и по-настоящему влюблен.

Таро Казановы, Паж Кубков

Скорпион – Королева Жезлов

На карте изображена юная девушка в маске, наполовину обнаженная. Она сидит на кресле в роскошных апартаментах и с тревогой смотрит в "объектив". Эта карта символизирует действие, которое может предпринять женщина для развития отношений. Она также указывает на рискованные сексуальные эксперименты, к которым стремятся оба, и на союз, в котором один из партнеров намного опытнее другого. Еще одно значение карты – отношения по типу БДСМ.

Стрелец – Тройка Мечей

Девушка, накинув простыню, подошла к окну. Она с печалью всматривается в окна дома напротив. Там живет любимый мужчина. Но окна темны, и дверь заперта. Печаль – главная тема этой карты. Она говорит о том, что вы намерены принять важное и непростое решение отказаться от любви. И главным советчиком здесь будет ум. Совет Таро таков: какими бы ни были обстоятельства, сколько бы ни было проблем и опасений, не изменяйте любви.

Таро Казановы, 3 Мечей

Козерог – Шестерка Мечей

Главная тема этой карты – новый путь, новое движение в неизвестность. Пара любовников или супругов, обнявшись, на рассвете отправляется в путь. Почему они приняли такое решение, не известно. Возможно, обстоятельства сложились так, что оставаться на прежнем месте уже нельзя. Или их поманили новые перспективы. Карта может указывать и на движение в переносном смысле – о кардинальной смене рода деятельности, места работы или образа жизни. Карта связана с сомнениями и тревогой, но Таро заверяют: причин для беспокойства нет.

Таро Казановы, 6 Мечей

Водолей – Пятерка Жезлов

На мосту в Венеции – дуэль. Двое господ бьются на шпагах, без свидетелей, без секундантов. Карта обещает "дуэль" с партнером. "Колюще-режущие" предметы в системе Таро символизируют интеллект, а значит, баталии будут интеллектуальными. Возможен спор по принципиальному вопросу, в котором никто не захочет уступать. Совет Таро: если мир в семье для вас дорог, "наступите на горло собственной песне", сбавьте обороты, пойдите на компромисс, согласитесь с партнером, даже если точно знаете, что он (она) не прав.

Таро Казановы, 5 Жезлов

Рыбы – Король Жезлов

Эта карта символизирует зрелого, уверенного в себе партнера, который точно знает, чего он хочет от жизни, и точно знает, как этого достичь. Он целеустремлен, находчив, обеспечен, надежен, иногда даже нежен и романтичен. Его можно было бы назвать мужчиной мечты, если бы не одно "но": он убежден в том, что архаичный тип отношений – самый правильный. В этом союзе мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной. Не пытайтесь перебирать на себя мужские функции: он этого не простит.

Таро Казановы, Король Жезлов

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся