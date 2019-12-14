Любовный гороскоп на 16-22 декабря: кого благословит Фортуна

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года по картам Таро Казановы обещает встречу с собственной тенью Водолеям, удачу в любви Скорпионам и активные действия Тельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Умеренность

Молодая девушка сидит у фонтана в милом венецианском дворике. Ее грудь обнажена, а на лице застыла мечтательная улыбка. Это жена зажиточного горожанина в своем новом имении. Пока супруг занят своими делами, она пребывает в безделии и тоске. В своем воображении она рисует образы красивых мужчин и любовные сцены. И так проходит день за днем, месяц за месяцем. Карта говорит о том, что на этой неделе вы можете скучать по новой любви, по новым романтическим отношениям, но на реальные шаги вряд ли решитесь. Для этого потребуется выйти из зоны комфорта, но пока вы к этому не готовы. Вы будете довольствоваться тем, что есть, и продолжать мечтать.

Таро Казановы, Умеренность

Телец – Туз Жезлов

Вам выпала замечательная карта действия! Над водами венецианского канала возвышается огромный жезл как символ активных шагов и судьбоносных решений, которые приведут к успеху. На этой неделе вам захочется покончить со всеми сложными вопросами и проблемами. Вы будете успешны, и само Небо будет на вашей стороне. В контексте прогноза на отношения можно сказать, что один из партнеров (вероятнее всего, мужчина) сделает что-то очень важное для семьи, для союза или для своей любимой женщины. Совет Таро лишь один: просто не мешайте своей второй половинке делать вас счастливым (счастливой).

Таро Казановы, Туз Жезлов

Близнецы – Король Денариев

Этот Король символизирует мужчину, который крепко стоит на ногах. Он практичен, умеет накопить и приумножить капитал, он надежен и верен. За ним любая женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Возможно, он не слишком силен в романтических вещах, но это настоящий друг, который всегда поддержит и защитит. Скорее всего, на этой неделе ваш супруг или партнер будет проявлять именно такие качества. Задача женщины рядом с таким мужчиной – поддерживать его морально и вдохновлять. Всё остальное он сделает сам.

Таро Казановы, Король Денариев

Рак – Восьмерка Мечей

Эта карта говорит о том, что на следующей неделе вы можете почувствовать определенные ограничения. Может недоставать свободы действий, что-то или кто-то может сдерживать ваши лучшие порывы. Не исключено, что таким "тормозом" будете вы сами. Ведь масть Мечей символизирует ум, а значит, попытка решать вопросы исключительно путем логического анализа может загнать вас в ловушку. Таро рекомендуют прислушиваться не только к уму, но и к подсказкам интуиции. Возможно, решение будет выглядеть нелогичным и нерациональным, но именно оно приведет к успеху. В контексте отношений карта может говорить о краткосрочной разлуке с любимым человеком.

Таро Казановы, 8 Мечей

Лев – Семерка Денариев

Главная тема этой карты – ожидание, хотя, глядя на ее изображение, этого не скажешь. Здесь мы видим любовную сцену. Опытный любовник (вероятнее всего, Казанова) посвящает в искусство любви свою молодую и неопытную возлюбленную. Он играет роль наставника, она – роль ученицы. Карта может указывать именно на такой тип отношений. Она также может говорить о первом сексуальном опыте. Но главное в карте – посыл о терпении. Опытный любовник терпеливо ждет, когда эта девушка станет настоящей жрицей любви. Посеяв "семена" (знаний, опыта и т.д.), дождитесь "урожая". И он непременно будет.

Таро Казановы, 7 Денариев

Дева – Семерка Мечей

В классическом Таро на этой карте изображен вор, который держит в руках охапку сворованных дорогих мечей. Здесь мечи также присутствуют, но тема "воровства" завуалирована. На званом вечере он впервые встретил ее. Она принадлежит другому – у нее есть жених, пара обручена. Но не все потеряно, пока не был совершен обряд венчания, - подумал он. И начал свою игру. Пока все гости ушли танцевать, он и она остались за столом. Завязалась непринужденная беседа. Пока что о любви не сказано ни слова – они говорят о совершенно безобидных вещах. Но круг сужается, и "похищение" вот-вот произойдет. На этой неделе в вашу семейную идиллию может вмешаться кто-то третий, и попытаться "украсть" вас у прежнего партнера. Рисковать или оставаться верной ему – решать вам.

Таро Казановы, 7 Мечей

Весы – Король Мечей

Этот Король – чрезвычайно умен и прагматичен. В мире нет задачи, которую он не мог бы решить благодаря своему аналитическому уму. Но в контексте прогноза на отношения карта не столь однозначна. Она имеет два базовых значения. Первое – успешное разрешение сложной проблемы, выход из тупика путем отсечения всего, что мешает двигаться вперед. Второе – придирки, "разбор полетов", критический анализ действий и слов партнера и вытекающие из этого оправдания и мелкие ссоры. Какой вариант карты проиграется в вашем случае – скоро узнаете.

Таро Казановы, Король Мечей

Скорпион – Колесо Фортуны

Вам выпала прекрасная карта, название которой говорит само за себя. На ней изображен старинный венецианский дворец с примечательной винтовой лестницей. Ее символизм таков: по лестнице можно и подняться, и спуститься. Вопрос лишь в том, чего пожелает богиня удачи Фортуна. В этот раз она будет на вашей стороне. На какие бы рискованные авантюры вы ни пускались, везде будет сопутствовать успех. Но помните: эта барышня любит смелых. "Кто не рискует, тот не пьет шампанского". Чем больше вы поставите на карту, тем больше выиграете.

Таро Казановы, Колесо Фортуны

Стрелец – Мир

За столом в огромной старинной библиотеке сидит постаревший Казанова. Здесь он сочиняет свои знаменитые Мемуары. Любовные подвиги остались позади. Но на смену им пришла гордость за прожитую жизнь, за приключения, за авантюры, за игру и риск. Эта карта считается чрезвычайно позитивной. Она говорит не просто об умиротворении. Она символизирует достижение вершины и выход на плато, откуда открывается прекрасный вид, и весь пройденный путь – как на ладони. Таро обещают вам прекрасную неделю, проведенную рядом с любимым человеком в полном согласии и гармонии, в абсолютном удовлетворении от того, что сделано.

Таро Казановы, Мир

Козерог – Паж Кубков

На венецианском мосту стоит молодой мужчина. Его лицо не закрыто маской, жесты – открыты. В руке он держит сосуд с вином, который предлагает зрителю. Это символ мужчины влюбленного и искреннего, который открыто говорит о своих чувствах и готов на жертвы ради любимой женщины. Карта может символизировать любовное "известие" от потенциального или реального любимого, а также первое сближение и первые шаги навстречу. Прогноз очень позитивен. Роман, который начнется на этой неделе, имеет шанс перерасти в большое чувство.

Таро Казановы, Паж Кубков

Водолей – Дьявол

Карта довольно жутковата, но ее смысл не так плох, как может показаться. Посреди ночи девушка устроила гадания на "суженого". Подойдя к зеркалу в надежде увидеть там его образ, она в ужасе отпрянула: на нее смотрело страшное чудище. Эта карта символизирует сильную зависимость от чего-то. Что-то, что превращает человека в раба желаний и страстей. Но позитив состоит в том, что фактически это встреча тет-а-тет со своим alter ego, вторым "я", теневой стороной своей личности. Таким образом, вы получаете уникальную возможность, наконец, познакомиться с ней. Если вы сумеете принять и трансформировать свои теневые качества, это будет означать выход за привычные рамки, за рамки табу и личностную эволюцию.

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Таро Казановы, Дьявол

Рыбы – Двойка Кубков

Это самая романтическая из всех 78 карт колоды Таро. В контексте прогноза на отношения лучшую карту трудно себе представить. Два кубка, изображенные на переднем плане – символ большого взаимного чувства, готовности отдавать свою любовь избраннику или избраннице. Фактически это карта счастья в личной жизни. Рядом находится человек, который предназначен судьбой, вместе с которым хочется выпить всю жизнь без остатка – как эти кубки с вином. Карта также указывает на высокую вероятность зачатия ребенка от этой великой любви.

Таро Казановы, 2 Кубков

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