Любовный гороскоп на 15-21 июля: кого ждет новый этап

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года по картам Таро Казановы обещает помощь от любимого человека Ракам, рискованное путешествие в неизвестность Львам и гармоничные отношения с партнером Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Королева Кубков

Практически полностью обнаженная женщина в шляпе и в карнавальной маске сидит в раскрепощенной позе на диване в роскошных апартаментах. Ее вид говорит о том, что она готова к любви в самом низменном ее смысле. Эта карта символизирует гипертрофированную сексуальность, чувственность, которая иногда выходит из-под контроля. Ситуацию, когда сексуальное напряжение настолько велико, что уже не важно, как и с кем его снимать. Карта предупреждает об опасности полностью потерять голову. Берегите себя.

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Телец – Паж Жезлов

Возле одного из многочисленных венецианских мостиков стоит молодой парень в камзоле и шляпе. На его лице – карнавальная маска, в руках – огромная палка. Весь его вид говорит о готовности к действию, о бесстрашии, о настойчивости и уверенности в своих силах. Именно такие черты характера может проявить ваш партнер на этой неделе. Ключевое слово карты – действие или подготовка к действию. Она указывает на активный период и правильные шаги по направлению к цели. Еще одно значение карты – новый романтический союз, в котором мужчина моложе женщины.

Таро Казановы, Паж Жезлов

Близнецы – Восьмерка Мечей

Поздний вечер. В большой кровати лежит раненый Казанова, его глаза закрыты. Рядом стоит врач и озабоченно смотрит на пациента. На переднем плане – множестве мечей как символ опасности. Эту карту нельзя назвать позитивной. Она может предвещать определенные проблемы со здоровьем, прежде всего, мочеполовой системы, а также отсутствие интимных отношений по каким-то веским причинам. Еще одно значение карты связано с мастью Мечей. В системе Таро она символизирует интеллект. "Перебор" мечей в раскладе на отношения может говорить о том, что возможен "разбор полетов", придирки к партнеру, обвинения. Но главное помнить: если и будет какая-то темная полоса, за ней обязательно последует светлая.

Таро Казановы, Восьмерка Мечей

Рак – Паж Кубков

На берегу Гранд-канала стоит молодой красивый парень. В руках он держит огромный кубок, его лицо приветливо, и открытый жест дополняет картину. Карта символизирует искреннее предложение чувства, помощи, поддержки от человека, которому вы не безразличны. Еще одно ее значение – первый шаг навстречу новым романтическим отношениям, первое признание, первое сообщение о любви или что-то подобное. В любом случае, неделя обещает принести много приятных минут.

Таро Казановы, Паж Кубков

Лев – Шестерка Мечей

Посреди венецианских палаццо в гондоле едут двое – он и она. Они сидят в обнимку, не замечая никого вокруг. Они отправились в рискованное путешествие, они поставили на карту все, доверившись Богу и Судьбе. Эта карта символизирует путь в неизвестность, но вместе с любимым человеком, на которого можно положиться. Не известно, почему возникла необходимость перемен – то ли нынешние обстоятельства стали неприемлемыми, то ли романтику стал съедать быт, и влюбленные приняли решение срочно спасать чувство. Так или иначе, впереди – перемены. Даже если сейчас вы не уверены в правильности своего выбора, он – правильный.

Таро Казановы, Шестерка Мечей

Дева – Король Жезлов

В одной из комнат венецианского палаццо на кресле сидит важный господин. Его голову скрывает шляпа-треуголка, а лицо – карнавальная маска. В его руках – огромный жезл как символ действия. Эта карта предвещает достаточно активный период или партнера, который готов действовать для решения всех задач и проблем. Этот Король – надежный спутник жизни, на которого можно положиться, который знает, как поступить в любой ситуации. Главное – не мешайте ему проявлять мужские качества. Рядом с ним нужно быть женщиной, которая не претендует на лидерство. Если в вашем союзе роли распределены традиционным образом – главы семьи, добытчика и хранительницы домашнего очага – всё будет просто великолепно.

Таро Казановы, Король Жезлов

Весы – Четверка Жезлов

Лесная чаща, чистый ручей. Красивая девушка решила искупаться в нем. Ей показалось, что рядом никого нет, поэтому она без стеснения сняла практически всю одежду. Но на самом деле это не так – на заднем плане виднеется фигура мужчины, который тайком подсматривает за ней. Эта карта, с одной стороны, указывает на релакс, отдых, умиротворение, а с другой – на интерес, который кто-то может тайно проявлять к вам. Тем не менее, эта карта не обещает никаких событий. Даже если вы кому-то нравитесь, этот человек не сделает шаг навстречу. Он будет просто ждать и наблюдать.

Таро Казановы, Четверка Жезлов

Скорпион – Тройка Мечей

Позднее утро. Девушка встала с кровати и, прикрываясь лишь простыней, подошла к окну. Она взглянула на дом напротив, на зарешеченное окно. Там живет мужчина, которого она любит. Она надеется встретиться с ним взглядом, но, увы: в окне темно, и дверь палаццо плотно заперта. Эта карта имеет несколько значений, и ни одно из них нельзя назвать позитивным. Во-первых, она может указывать на необходимость важного, но очень неприятного шага. При этом человек склонен руководствоваться умом, а не сердцем, и напрасно. Во-вторых, карта может говорить о "разбитом сердце", о ситуации сожаления и печали. И, наконец, в-третьих, она может предвещать вынужденную разлуку с любимым человеком или общение с ним на расстоянии.

Таро Казановы, Тройка Мечей

Стрелец – Император

Венецию накрыла ночь. Из одного из роскошных палаццо выходит господин в плаще и в маске. В его руке – увесистая трость. Этот персонаж символизирует тайну и силу – два в одном. Карта говорит о партнере, который не спешит афишировать свои чувства и раскрывать свой план. А план у него есть, возможно, не один. Имеются у него и возможности для его реализации. Это человек, действия которого непредсказуемы. Радуйтесь, если он в числе ваших друзей и бойтесь, если это – ваш враг. Карта также может означать могущественного покровителя, который незримо направляет ваши пути, сам при этом оставаясь в тени.

Таро Казановы, Император

Козерог – Восьмерка Кубков

В гости к важному венецианскому вельможе пришел его друг. Тот познакомил его со своей супругой. Светская беседа, шампанское, карточные игры, музыка. В какой-то момент хозяину дома понадобилось выйти по делам, а гость и жена хозяина остались наедине. Они уже давно поняли, что небезразличны друг другу. И, воспользовавшись моментом, решили начать любовную игру. В этот момент в комнату неожиданно заходит муж. Любовники разоблачены. Занавес. Эта карта предвещает любовный треугольник, опасную игру и, возможно, разоблачение. Но фоном ко всем этим вариантам проходит огромная чувственность и высокий сексуальный потенциал – на них указывают кубки, присутствующие на карте повсюду.

Водолей – Девятка Кубков

Винтовая лестница в старинном замке. Прямо на ступеньках уединились он и она. Он сидит, она стоит перед ним на коленях. Парочка занимается любовью, главная роль в этой сцене отведена женщине. Эта карта символизирует торжество чувственности и обычные плотские утехи, которые приносят удовлетворение обоим партнерам. Она – о романтических отношениях, которые никого ни к чему не обязывают. О пребывании в моменте "здесь и сейчас", о великом романе, который может длиться только лишь до утра.

Рыбы – Король Кубков

Мужчина в белом, в белой шляпе-треуголке и в белой маске восседает на старинном резном стуле, стоящем на белом полу. За его спиной – алая бархатная штора. Белое и красное, чистота и страсть, соединились в этой карте. С одной стороны, она символизирует чистоту помыслов, а с другой, фонтан чувств, который тщательно скрывается. Карта указывает на романтические отношения самого высшего качества, в которых соединяется как сильное физическое влечение к партнеру, так и большое притяжение к нему как к личности, как к человеку. О таком типе отношений можно только мечтать.

Таро Казановы, Король Кубков

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