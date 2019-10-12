Любовный гороскоп на 14-20 октября: кто будет счастлив

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2019 года по картам Таро Казановы обещает надежного спутника жизни Овнам, важные шаги Весам и простые удовольствия плоти Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Король Денариев

Эта карта символизирует мужчину, который твердо стоит на ногах. Он точно знает, что хочет получить от жизни, и уверенно следует по пути к цели. В контексте отношений эта карта говорит о партнере, который надежен, покладист, который не витает в облаках, предпочитая уделять время и силы реальным вещам и реальным планам. Таким же реалистом он является и в выборе партнерши. Рядом с таким человеком женщина может чувствовать себя абсолютно комфортно, но только в том случае, если карьерный рост и амбиции не являются ее приоритетом номер один.

Таро Казановы, Король Денариев

Телец – Туз Кубков

Это одна из лучших карт в прогнозе на любовь и отношения. И в классическом Таро, и в Таро Казановы она символизирует мощный импульс к позитивным переменам в личной жизни, взрыв чувства и чувственности, эмоциональное обновление и встречу любви всей жизни. А также помощь самого Неба в делах сердечных. Фактически эта карта – знак высшего благословения, когда союз двух сердец приятен богам. Для новых отношений карта сулит счастливое продолжение, для отношений "со стажем" обещает новую весну, новое увлечение партнером, новую грань любви и страсти.

Таро Казановы, Туз Кубков

Близнецы – Девятка Денариев

Ночь. Супружеское ложе. Он, она и… Казанова. Пока муж мирно похрапывает, нацепив ночной колпак, любовники не теряют времени зря. Они, не опасаясь разоблачения, занимаются любовной игрой прямо здесь, под носом у супруга. Карта говорит о "неустойчивых" отношениях, когда один из партнеров посматривает по сторонам в поисках лучшей партии. Она может говорить об опасной любовной связи, которая грозит браку, а также о том, что в паре наметился кризис. Если это действительно так, примите меры, постарайтесь привнести новые элементы в привычные отношения.

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Таро Казановы, 9 Денариев

Рак – Король Кубков

Мужчина в белом, лицо которого скрыто белой карнавальной маской, сидит у красной театральной шторы. Перед ним – кубок, наполненный вином. В этой карте присутствует ряд противоречивых символов: белое – красное, чистота – страсть. Это тот случай, когда океан чувств бурлит внутри человека, но тот всеми силами пытается его сдержать. Ваш избранник может выглядеть холодным, равнодушным, безэмоциональным, но на самом деле всё далеко не так. Просто он решил, что проявление чувств недостойно мужчины. Позволить себе быть настоящим он может только наедине с женщиной, которой полностью доверяет.

Таро Казановы, Король Кубков

Лев – Солнце

Это лучшая карта Таро! В классической интерпретации она символизирует высшее достижение, триумф, победу, но главное – радость от всего этого. В контексте отношений "Солнце" говорит о союзе двух идеальных людей – идеальных в глазах друг друга. И он, и она убеждены: любимый человек – настоящее благословение Небес, вторая половинка, без которой жизнь невозможна. Это счастье в личной жизни в чистом виде. Карта даёт лишь один простой совет: наслаждайтесь этим мигом, наслаждайтесь друг с другом.

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Таро Казановы, Солнце

Дева – Справедливость

"Я тебя полюблю, если…" Есть любовь безусловная, а есть условная. Эта карта – о втором типе любви. Барышня держит в руках весы, взвешивая все "за" и "против" нового романа. "Что я с этого буду иметь? Удовольствие или проблемы?" - спрашивает себя она. Эта карта – о прагматизме и расчетливости, что является одной из основных черт этого знака Зодиака. Решение о том, быть любовному приключению или не быть, будет принимать ум, а не сердце. И все же Таро Казановы в делах любви советуют быть иррациональными.

Таро Казановы, Справедливость

Весы – Паж Жезлов

Масть Жезлов в системе Таро символизирует действие, а Пажи – предпосылки для такого действия, тематическое "известие" или первые шаги. В контексте прогноза на отношения карта говорит о том, что на этой неделе вы можете узнать что-то важное о своем партнере или примите какие-то решения, касающиеся вас двоих. Но, поскольку карта позитивна, то и информация, и решения будут такими же. Карта также может говорить о новом любовнике – решительном, искреннем, благородном, - который будет намного моложе своей возлюбленной.

Таро Казановы, Паж Жезлов

Скорпион – Десятка Кубков

Парочка страстно занимается любовью в гостиничных апартаментах. На лицах обоих – маски, вокруг – кубки, символы чувств и эмоций. Эта карта обещает отношения, основа которых – физическое притяжение и чувственность. Кстати, в понедельник, 14 октября, ожидается полнолуние, которое добавит адреналина в кровь. Это равноценный обмен, довольными останутся оба. При этом никто не будет заморачиваться по поводу обязанностей, обещаний, гарантий и прочего. Это наслаждение в чистом виде. Карта также может указывать на исключительную сексуальную гармонию в отношениях давних партнеров.

Таро Казановы, 10 Кубков

Стрелец – Суд

Важный господин, сидя в кресле, оценивающе смотрит на полуобнаженную девушку, которая стоит перед ним. По выражению ее лица понятно, что ее смущает этот взгляд, ей неприятна и некомфортна эта ситуация. И все же мужчина продолжает откровенно рассматривать ее, вынося свой вердикт. Карту нельзя назвать позитивной. Она указывает на ситуацию, когда ваши действия и слова рассматривают под микроскопом. Беспристрастно. Карта может предвещать "разбор полетов", осуждение и придирки. Но она обещает и прощение – если вы в чем-то провинились.

Таро Казановы, Суд

Козерог – Луна

Великолепная ночная Венеция залита светом полной Луны. В классическом Таро эта карта символизирует обман, иллюзию, наваждения и страхи. Но в Таро Казановы все совсем иначе, и акцент здесь позитивный. Центральный элемент карты, Луна, символизирует чувственность. Карта предвещает всплеск сексуальности, колоссальное притяжение к партнеру на сугубо физическом уровне, а также повышенную эмоциональность. Опасность здесь состоит только в одном: если придется принимать важные решения, у вас может не хватить рациональности и холодного ума.

Таро Казановы, Луна

Водолей – Семерка Денариев

На карте изображен этап "предварительных ласк" между Казановой и его новой – совсем юной и неопытной – возлюбленной. Он пытается доставить ей удовольствие, и ему это удается. Карта имеет несколько значений. Во-первых, она указывает на определенное нарушение баланса между тем, что дает партнер, и тем, что получает взамен. Во-вторых, это символ отношений по типу "учитель-ученик", в которых более опытный "наставник" обучает менее опытного. Карта может напрямую указывать на роман с большой разницей в возрасте. В-третьих, эта карта может говорить об ожидании "урожая" - момента, когда "ученик" (или "ученица"), наконец, станет достаточно зрелым, чтобы полноценно участвовать в этой игре и проявлять инициативу.

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Рыбы – Тройка Денариев

Ночь. В Венеции зажгли фонари. Одна из улочек города имеет дурную славу – сюда приходят те, кто ищут плотских наслаждений. Полуобнаженные женщины с печатью порока на лицах приглашают провести с ними ночь любви. Мужчины, закрывшие лица масками, а тела плащами, спешат откликнуться на этот зов. Карта – о простых удовольствиях плоти, о существовании в настоящем моменте, когда ни прошлое, ни будущее не берется в расчет, когда никаких планов никто не строит.

Таро Казановы, 3 Денариев

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