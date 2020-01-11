Любовный гороскоп на 13-19 января: кого ждет подарок

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года по картам Таро Казановы обещает всплеск чувственности Овнам, исцеление Скорпионам и банальное счастье в личной жизни Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Луна

Всплеск чувственности, страсть, сильное увлечение, "потеря головы" от любви, сильнейшее взаимное притяжение партнеров на уровне тел. Совет: на этой неделе вы рискуете действовать слишком эмоционально. В делах романтических это сыграет в плюс, но деловые вопросы постарайтесь решать с холодной головой.

Таро Казановы, Луна

Телец – Туз Кубков

Огромное взаимное чувство, новая большая любовь, которая благословлена самим Небом. Роман, который может перевернуть всю вашу жизнь или наполненные любовью отношения с существующим партнером. Совет: если на этой неделе завяжутся новые романтические отношения, берегите их. Не исключено, что человек, который оказался рядом, предназначен вам судьбой и станет именно тем, с кем вы захотите провести остаток своих дней.

Таро Казановы, Туз Кубков

Близнецы – Рыцарь Денариев

Практичный надежный мужчина. Реальные шаги по улучшению своего материального положения. Старт проекта, который в будущем принесет хороший доход. Совет: возможно, ваш любимый человек будет проявлять слишком "земные" качества, в то время как вам хочется парить в облаках любви. Но простите ему этот недостаток. У него есть очень ценные качества, главное из которых – умение любить.

Таро Казановы, Рыцарь Денариев

Рак – Колесница

Дорога, командировка, путешествие с любимым человеком или встреча новой любви в пути. Стремление к переменам и перемены. Бегство от неблагоприятных обстоятельств. Резкая смена в личной жизни. Совет: это карта решительного выбора и активных действий. Не бойтесь рисковать, не бойтесь перемен, если хотите быть по-настоящему счастливым.

Таро Казановы, Колесница

Лев – Король Денариев

Обеспеченный мужчина, немного властный, но справедливый. Не слишком романтичный, но надежный. Преобладание в отношениях материальной составляющей, умение заработать и приумножить капитал. Совет: на этой неделе ваш партнер может проявлять лучшие деловые качества. Но это мужчина, который любит четкое распределение ролей на мужские и женские. Просто не мешайте ему приносить деньги в дом. А вот моральная поддержка и одобрение ему не помешает.

Таро Казановы, Король Денариев

Дева – Двойка Денариев

Многовариантность, желание попробовать всё, неверность, свободные отношения, переключение с одного партнера на другого. Совет: эта карта говорит о том, что в этом мире нет ничего стабильного и железобетонного – всё находится в постоянном движении. У вас есть только два варианта – принять этот факт и смириться с ним, плывя по воле волн, либо попытаться создать прочную основу для длительных и счастливых отношений.

Таро Казановы, 2 Денариев

Весы – Четверка Кубков

Отношения, в которых сексуальное влечение отошло на второй план. Дружба, взаимная поддержка, понимание между партнерами. Отдых вдвоем. Интеллектуальные беседы. Совет: эта карта может говорить о пресыщении от секса. Но на смену ему может прийти новый уровень взаимодействия с любимым человеком. Ведь гармония должна быть на всех уровнях – и на физическом, и на ментальном, и на духовном. Развивайте их.

Таро Казановы, 4 Кубков

Скорпион – Справедливость

Тщательный выбор лучшего варианта, лучшего партнера из нескольких претендентов. Горький опыт, который заставляет взвешенно подходить к новым решениям. Прагматизм в делах любви. Совет: действительно, действовать нужно осмотрительно, обдумывая каждый шаг и подстраховываясь. Но так теряется что-то очень ценное: спонтанность и непредсказуемость. Рискуйте. Риск – благородное дело.

Таро Казановы, Справедливость

Стрелец – Рыцарь Кубков

Романтическое предложение, решительный шаг в отношениях. Мужчина чувствительный и чувственный. Новое знакомство, которое принесет массу приятных минут. Совет: эта карта одна из лучших в прогнозе на отношения. Таро предвещают прекрасную неделю, наполненную любовью. От кого бы она ни исходила, берегите это чувство и благодарите Небеса за такой дар.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Козерог – Двойка Кубков

Гармоничные отношения с партнером. Огромное взаимное чувство. Взаимопонимание и поддержка. Желание делиться друг с другом всем. Высокая вероятность зачатия ребенка. Совет: карта фактически символизирует счастье в личной жизни. Тут нечего пожелать, кроме одного – хранить этот огонь и защищать его от равнодушных глаз.

Таро Казановы, 2 Кубков

Водолей – Солнце

Любовь всей жизни, счастье с человеком, который рядом. Долгожданная встреча с любимым человеком после долгой разлуки, воссоединение любящих сердец. Совет: этот прекрасный рассвет отношений перейдет в столь же великолепный день. Ваше будущее безоблачно и светло. Просто оставайтесь там и с тем, с кем вы есть. Большего для счастья просто не нужно.

Таро Казановы, Солнце

Рыбы – Тройка Мечей

Непростое решение, необходимость отказать себе в чем-то приятном, выбор в пользу выгоды, а не чувства. Совет: если все вокруг, "желая вам добра", советуют покончить с отношениями, если весь мир доказывает, что вы не пара – не верьте миру. Верьте только себе. Только своему сердцу. Уму никогда не постичь глубины чувства. Счастье по расчету невозможно. Думайте сердцем.

Таро Казановы, 3 Мечей

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