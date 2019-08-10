Любовный гороскоп на 12-18 августа: кто выйдет из тупика

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает "денежное" известие Рыбам, встречу с собственной тенью Стрельцам и прорыв Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на август по Таро Казановы.

Овен – Пятерка Кубков

Поздний вечер. Монастырь на окраине Венеции. Монашеская келья. Монашка и… Казанова. Он медленно снимает с нее одежду, а она с любопытством наблюдает за процессом. Ей явно интересно то, что происходит. В классическом Таро эта карта говорит о сожалении о потерянном и неумении ценить то, что есть. Но здесь всё немного по-другому. Да, барышня больше не будет монахиней, но сожалений здесь нет никаких. Эта карта символизирует новый сексуальный опыт, выход за привычные рамки и игнорирование общепринятых норм морали. А еще эта карта – об удовольствии, которое при этом получат оба "экспериментатора".

Телец – Семерка Денариев

В классическом Таро на этой карте изображено плодовое дерево, к которому подошел мужчина. Он ждет урожая, но он еще не созрел. В этой карте также речь об "урожае", но в переносном смысле. На ней изображена постель, на которой двое занимаются любовью. Казанова удовлетворяет свою совсем юную неопытную подругу и ждет, когда и она, как настоящая женщина, захочет и сможет доставить ему удовольствие. Карта может говорить о ситуации, когда один из партнеров готов только брать, но не отдавать, о союзе с существенной разницей в возрасте. Совет Таро таков: не торопите события, дождитесь "дозревания" этого "плода", приложив и свои усилия. "Урожай" вас приятно удивит.

Близнецы - Сила

Вечер. Венеция. Роскошный палаццо. Музыка, отличное вино, красивые наряды, соблазнительные тела… Одна парочка не смогла устоять перед соблазном и решила уединиться в одной из комнат наверху. Они торопятся, ведь их могут увидеть в любую минуту, и все же делают свое дело. Эта карта символизирует победу над своими низменными страстями благодаря силе воли или, наоборот, подчинение этим страстям, если силы воли недостает. Она также может обещать быстрый секс в неожиданном месте или… с неожиданным партнером. Совет Таро: проявляйте разумную осторожность, но и не отказывайтесь от удовольствий.

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Рак – Девятка Мечей

В номере дорогого венецианского отеля происходит любовная сцена. Рано утром в номер к Казанове, который едва успел проснуться, зашла горничная. Молодая привлекательная девушка. Опытный любовник не смог устоять перед этим соблазном, и оба пустились во все тяжкие. Казалось бы, все прекрасно, имеется обоюдное желание и согласие. Но всё пространство карты напичкано острыми мечами – символами опасности. Это карта риска. Оба рискуют быть застигнутыми врасплох, а она к тому же – еще и собственной репутацией и работой. Карта может говорить и об опасностях, которые живут только в нашей голове. Совет Таро: позитивное мышление и бдительность.

Лев – Семерка Кубков

Молодая женщина принимает ванну в старинном палаццо. Опустив одну ногу в горячую воду, она застыла, задумавшись: мыслями она далеко. В ее голове – образы привлекательного мужчины, которого она повстречала вчера и которого никак не может забыть. Погрузившись в любовные мечты, она не заметила, что за ней наблюдает какой-то господин. Он подсматривает в зеркало, но не спешит выдавать себя. Эта карта – о пустых мечтах, которым не суждено стать реальностью, и об игнорировании того, что есть вокруг – в том числе позитивного. Совет Таро: не тешьте себя иллюзиями, помните: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не стремитесь к идеалу – его просто не существует.

Дева - Мир

Огромная библиотека. За большим столом сидит старый Казанова. Он склонился над рукописью. Это его знаменитые Мемуары. Старик понимает, что любовные победы в прошлом, но он полон гордости, ему есть о чем рассказать потомкам! Эта карта – не просто об умиротворении. Она о достижении цели всей жизни, о наслаждении Успехом. В контексте отношений она может говорить об удовлетворении и даже гордости за то, как они сложились, за человека, которого вы выбрали в качестве спутника жизни, за талантливых детей и за всё остальное, что действительно удалось. Карта не обещает сумасшедший секс, но ее значение очень позитивно.

Весы – Восьмерка Мечей

Больной Казанова лежит на кровати в белой ночной рубашке. Рядом с ним – лекарь, который озабоченно смотрит на пациента, не в состоянии понять причину его проблемы. Основное значение карты – вынужденное бездействие и одиночество, связанность по рукам и ногам в прямом или в переносном смысле. Повышается опасность заболеваний, прежде всего, органов мочеполовой сферы. Совет Таро: обращайте внимание на малейшие признаки сбоев в организме и немедленно предпринимайте профилактические меры. Не рискуйте со случайными половыми партнерами. И помните: эта "полоса препятствий" скоро закончится.

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Гранд-канал Венеции. Рассвет. С первыми лучами солнца здесь появляется гондола. В ней – всего один пассажир. Мужчина встал сутра-пораньше, чтобы успеть решить все свои дела. Впереди по курсу – "забор" из жезлов как символ определенного препятствия, но в нем явно просматривается зазор – ровно такого размера, чтобы можно было проплыть. В классическом Таро на этой карте изображен умиротворенный пейзаж, тишину которого "взрывают" летящие огненные жезлы. Эта карта – символ прорыва, движения вперед и достижения цели вопреки сопротивлению инертного ретроградного мира. В контексте личной жизни она символизирует важные перемены к лучшему, которые произойдут благодаря вашим собственным усилиям и помощи Судьбы.

Стрелец - Дьявол

Это действительно страшная карта, но ее смысл не настолько плох, как кажется. Посреди ночи красавица решила взглянуть в зеркало, чтобы полюбоваться своей безупречной фигурой и соблазнительным нарядом. И вдруг замерла в ужасе: из зеркала на нее смотрит страшное чудище. Тень на стене дополняет картину: отражение банта превратилось в рога… Главная тема карты – критическая зависимость от чего-то или от кого-то, то, что превращает человека в раба. Например, зацикленность на своей внешности или сексуальности, на деньгах, на алкоголе и так далее. В таком случае совет Таро – подумать о том, почему вы несвободны, и предпринять меры. Но есть у карты и позитивная сторона. Она символизирует встречу со своей тенью, которая есть у каждого человека. Если перешагнуть через страх, это сделает вас более цельным и расширит границы "я".

Козерог – Король Мечей

На кресле в венецианских апартаментах сидит мужчина, практически полностью закрытый – маской, плащом, шляпой и даже какой-то накидкой на руке. Он держит острую шпагу, как будто он готовится вступить в бой с невидимым противником. В классическом Таро эта карта достаточно позитивна. Она говорит о возможности разрешить любую проблему при помощи острого ума и логического анализа. Но в Таро Казановы ее смысл однозначно негативен: холодный ум – враг чувствам. Карта предвещает "разбор полетов", придирки, претензии, обвинения. В союзе – острая нехватка тепла и любви. Совет Таро: постарайтесь "согреть" друг друга искренним чувством и пойти на компромисс.

Водолей – Пятерка Денариев

На паперти у церкви сидит нищий и просит милостыню. Калека практически беспомощен и полагается только на милость прохожих и Неба. Ситуация кажется безнадежной, но есть на карте и позитивные знаки. Например, храм за спиной главного героя и "денарии" - знаки денег – расположенные по периметру карты. Ее главный смысл – материальная или духовная бедность, вызванная тем, что человек упорно не хочет чего-то замечать. Он закрывает глаза на очевидные вещи. Например, на то, что расходы не должны превышать доходы. В контексте прогноза на отношения карта говорит о том, что чувства "обеднели", свелись к простым формальным проявлениям, потеряв глубину и объем. Таро рекомендуют, прежде всего, открыть глаза, принять реальность такой, как она есть, и осознать, что в любом негативе всегда можно найти позитив. И не бояться быть ранимым и искренним со своим любимым человеком.

Рыбы – Паж Денариев

На венецианском "Соломенном" мосту стоит молодой мужчина. За его спиной – знаменитый Мост Вздохов, один из самых печальных знаков этого города. По мосту совершали свой путь осужденные, которых вели в тюремную камеру, и с моста они могли в последний раз увидеть прекрасную Венецию. Эта карта считается "денежной", но обещает она не большую прибыль. Она указывает на "известие", касающееся финансов или любого другого материального аспекта, а также на первые шаги, которые могут быть сделаны по направлению к улучшению своей материальности. В контексте отношений она говорит о том, что пара может вплотную заняться решением бытовых или денежных вопросов – например, обустройством жилища, покупкой недвижимости и так далее. Карта также может указывать на молодого поклонника, который достаточно щедр, но недостаточно искренен со своей новой подругой – на это указывает карнавальная маска на его лице и "закрытая" поза.

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