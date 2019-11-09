Любовный гороскоп на 11-17 ноября: кто продаст свое тело

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года по картам Таро Казановы обещает полную гармонию Ракам, путь к новым берегам Львам и новый сексуальный опыт Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Паж Пентаклей

Эта карта считается денежной. В классическом Таро она символизирует "известие", касающееся финансов, либо приход небольшой суммы, либо первые шаги на пути, который принесет прибыль. В контексте прогноза на отношения карта также очень позитивна. Она говорит о том, что ваш партнер может взять на себя бытовые заботы и предпринять шаги для решения текущих вопросов, чтобы сделать семейное гнездышко более уютным, а семейный бюджет – более стабильным. Карта также может указывать на то, что мужчина примет решение о вложении средств. При этом свои планы он захочет держать при себе.

Таро Казановы, Паж Пентаклей

Телец – Звезда

Эта карта в классическом Таро символизирует надежду, окончание черной полосы жизни и начало новой, позитивной череды событий. В Таро Казановы на этой карте изображен прекрасный ночной венецианский пейзаж, увенчанный звездным небом. В этот предрассветный час ночь особенно темна. И кажется, что она не закончится никогда. Но рассвет неизбежен, и он близок. Через несколько минут восток окрасится яркими красками, солнце взойдет, и новый день вступит в свои права. Карта говорит о благополучном выходе из ситуации неизвестности, сомнений и опасений. Будущее станет ясным и светлым. И будущее отношений с любимым человеком – тоже.

Таро Казановы, Звезда

Близнецы – Десятка Жезлов

Это карта "перегрузки", большого напряжения и даже стресса, но вы вполне можете устранить весь этот негатив. На ней изображен Казанова, делающий ставки в казино. Его окружила толпа зевак, но он сосредоточен и не обращает на них внимания. Он не берет в расчет, что среди этих людей есть те, кто могут дать дельный совет. Он также забывает о том, что это всего лишь игра. Таро говорят о том, что на этой неделе вам предстоит принимать важные решения, касающиеся союза и отношений. Совет таков: не пытайтесь решить все вопросы самостоятельно. Изложите суть вопроса тому, кому доверяете, внимательно выслушайте его совет и действуйте в соответствии с ним. Кстати, прежде всего, следует рассчитывать на помощь второй половинки. "Одна голова хорошо, а две – лучше". И не придавайте слишком большого значения тому, что будет происходить.

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Таро Казановы, 10 Жезлов

Рак – Восьмерка Пентаклей

Вам выпала замечательная карта, символизирующая исключительно гармоничные, одухотворенные отношения не только двух влюбленных, но и настоящих друзей. Венеция. Вечер. Спальня в одном из палаццо. Муж и жена. Он лежит на кровати в ночной рубашке, она присела на край. Они нежно смотрят друг на друга и говорят о чем-то приятном для обоих. Им хорошо и легко вместе. Таро обещают на этой неделе удовлетворение от общения со второй половинкой и полное взаимопонимание. Дополнительное значение – совместное дело, семейный бизнес, который принесет хорошую прибыль.

Таро Казановы, 8 Пентаклей

Лев – Шестерка Мечей

Основное значение этой карты – движение к новым берегам. Рано утром пара, собрав вещи, отправилась в путь. Их гондола плывет по безлюдному венецианскому каналу. Мужчина и женщина сидят, обнявшись, пребывая в молчании. Впереди – неизвестность. Верить и рассчитывать не на кого. Только на свою вторую половинку. Карта говорит о том, что ваш союз укрепится благодаря трудностям – реальным или виртуальным, с которыми вы можете столкнуться. По большому счету, любые большие перемены – своеобразный вызов, испытание, и только любимый человек поддержит и поможет пройти его самым безопасным образом. Таро советуют держаться за человека, который рядом, доверять ему и полагаться на него. Карта также может указывать на реальное, настоящее путешествие, в которое отправятся влюбленные.

Таро Казановы, 6 Мечей

Дева – Высший Суд

В классическом Таро на этой карте изображена библейская сцена Высшего Суда – трубящий ангел и восставшие из могил мертвые. В Таро Казановы суд иного порядка. Мужчина, закрыв лицо маской, оценивающе смотрит на полуобнаженную женщину – вероятно, проститутку. Эта сцена чрезвычайно некомфортна для нее, ей неприятно и стыдно, но все же женщина продолжает оставаться на месте. Карта может указывать на ситуацию, когда один из партнеров будет "под микроскопом" изучать действия и слова другого. Могут вспомниться прошлые просчеты и ошибки, может быть предъявлен "счет". Но есть у карты и позитивное значение: если вы действительно в чем-то провинились перед своей второй половинкой, на этой неделе вам всё "спишется", мир и гармония в семье будут восстановлены.

Таро Казановы, Высший Суд

Весы – Семерка Пентаклей

Это карта ожидания урожая – в переносном смысле слова. На ней изображен Казанова, который занимается любовью со своей новой возлюбленной. Она совсем юная и неопытная и, вероятно, это ее первый сексуальный опыт. Но опытный герой-любовник терпелив. Он постепенно раскрывает перед возлюбленной все грани искусства любви и ждет, что рано или поздно этот "плод" созреет – когда эта молодая женщина будет способна не только получать, но и дарить любовь. Карта может указывать на первый секс, на союз, в котором один из партнеров намного моложе. Но, какой бы смысл карты ни проигрался, она обещает прекрасные перспективы в будущем.

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Скорпион – Туз Пентаклей

Это мощная денежная карта. В классике она символизирует мощный импульс к преобразованиям (в данном случае – материальным), а также помощь Высших Сил во всех начинаниях, связанных с такими преобразованиями. В контексте прогноза на отношения карта говорит о том, что на этой неделе у пары может появиться новый источник дохода, что позволит существенно укрепить благосостояние семьи. Она также может говорить о том, что в любовных отношениях может доминировать "материальная" составляющая, то есть физическое притяжение партнера будет преобладать над другими аспектами.

Таро Казановы, Туз Пентаклей

Стрелец – Тройка Пентаклей

На этой карте изображена сценка из ночной жизни Венеции, своеобразная "улица красных фонарей". Здесь женщины "с низкой социальной ответственностью" предлагают на продажу свои тела, на которые всегда найдутся "покупатели". В классическом Таро эта карта символизирует достойное вознаграждение за качественный труд. В каком-то смысле в Таро Казановы эта карта также о "труде" и о "заработке". Но карта не говорит о том, что на этой неделе вам придется торговать телом в прямом смысле слова. Она намекает на то, что один из партнеров может использовать свое тело как инструмент для получения желаемых вещей. Например, после страстной ночи женщина может попросить у супруга купить ей перстень с бриллиантом. И тот просто не сможет отказать.

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Таро Казановы, 3 Пентаклей

Козерог – Рыцарь Жезлов

Это карта активного действия. Всадник в маске, вооруженный огромным жезлом, приостановился на венецианском мосту, готовый в любую минуту продолжить свой путь. На этой неделе Таро обещают активные шаги партнера, но шаги, которые он не будет афишировать (на это указывает маска). Событий, действий и слов может быть очень много. Скорее всего, все они будут вести к успеху. Предостережение Таро только одно: действуя активно, все же не забывайте о "технике безопасности". Постарайтесь сделать так, чтобы ваши шаги никому не причинили вреда.

Таро Казановы, Рыцарь Жезлов

Водолей – Королева Кубков

Изображение этой карты крайне вульгарно. Обнаженная женщина, на которой из одежды только маска, небольшая накидка и перчатки, сидит в раскрепощенной позе. Прямо перед ней – кубок с вином. Карта предвещает ситуацию, когда чувства полностью затмевают разум, когда желания плоти становятся практически неконтролируемыми, когда страстно хочется любить и быть любимым, несмотря ни на что. В контексте прогноза на отношения карта обещает "разогрев" партнеров, возможно, за счет полнолуния, которое будет 12 ноября. Остывшие чувства могут разгореться с новой силой.

Рыбы – Десятка Кубков

Если предыдущая карта только обещает "разогрев" партнеров, то здесь изображена его максимальная фаза. Парочка занимается горячим сексом, не обращая внимания ни на что. В классике эта карта говорит о тотальном довольстве жизнью, о полном удовлетворении тем, что есть. Здесь же также имеет место полное удовлетворение партнеров друг другом, полную сексуальную совместимость и полное взаимопонимание. По крайней мере, на уровне тел.

Таро Казановы, 10 Кубков

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