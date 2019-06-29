Любовный гороскоп на 1-7 июля: кто достигнет цели

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года по картам Таро Казановы обещает везение в вопросах любви Овнам, оформление отношений Львам и "сбычу мечт" Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Колесо Фортуны

На карте изображен палаццо Контарини дель Боволо, главная изюминка которого – винтовая лестница. На карте она символизирует постоянное "наматывание кругов", возвращение к той же ситуации или тому же типу отношений, но уже на новом витке. Второе значение карты – встреча человека, предназначенного Судьбой. Для человека, который находится в отношениях, карта обещает как "дежавю" и наступление на старые грабли, так и возможность выйти на новый уровень понимания и взаимодействия с любимым человеком. Для того, кто еще не нашел свою любовь, карта обещает встречу всей жизни, событие, которое полностью перевернет личную жизнь.

Телец – Маг

Вечер. Венеция. В апартаментах уединились двое. Она сидит, он стоит позади нее, положив правую руку ей на шею, а левую приподняв в поучительном жесте. Это "божество" и "адепт", объект и субъект поклонения. Именно на такой тип отношений указывает эта карта. Здесь роли четко распределены на мужскую и женскую. Он доминирует и направляет, она подчиняется и следует. Такие отношения могут показаться архаичными, и все же оба партнера удовлетворены ими. А разве не это главное?

Близнецы – Туз Денариев

Над водами Гранд-канала в небе – огромный "денежный" символ. Карта говорит не только об уникальной возможности разбогатеть и существенно укрепить свое материальное положение, но и обогатиться в переносном смысле, прежде всего, в смысле романтических отношений. Карта говорит об особом шансе обрести счастье в личной жизни. Для тех, кто еще не встретил свою любовь, неделя обещает счастливый случай. Для тех, кто состоит в отношениях карта обещает их "апгрейд", гармонизацию и вывод на новый прекрасный уровень.

Рак – Дьявол

Небольшая комната, освещенная свечами. Полуобнаженная красавица смотрит в зеркало, но вместо своего отражения видит в нем рогатое чудище. У тени, которую отбрасывает ее фигура на стене, тоже отрастают рога… Карта довольно жутковатая, но она не настолько страшна, как кажется. С одной стороны, она символизирует дьявольскую сексуальность, искушения, манипулирование партнером при помощи секса. Но с другой, это символ встречи человека со своим alter ego, со своей теневой стороной. И если первое значение карты однозначно негативное, то второе – нет. Встреча со своей тенью может пугать, но подчинив ее, человек расширяет свое сознание.

Лев – Иерофант

Венеция, церковь Санта Мария делла Салюте. Здесь Папа Римский совершает таинство венчания. На карте изображен момент, когда он поднял руку в благословляющем жесте. Это символ брачного союза, помолвки или другого способа объявить на весь мир: "мы вместе!", узаконить отношения. Если говорить непосредственно о чувствах, то карта указывает на то, что они могут быть недостаточно сильны. Главное здесь – формальное оформление союза, следование нормам морали, церковным догмам. В то же время карта говорит о том, что партнеры заботятся и дорожат друг другом.

Дева – Умеренность

В одном из венецианских двориков у фонтана сидит красавица. Ее грудь обнажена, а на лице застыла мечтательная полуулыбка… По сюжету эта девушка – молодая супруга зажиточного, но старого и некрасивого венецианца. Материальная сторона ее жизни полностью обеспечена, но сердце тоскует по любви. Карта может указывать, с одной стороны, на умеренность в интимной сфере – то ли добровольную, то ли вынужденную, стремление применить прагматичный подход ко всем сферам жизни, включая романтику, а с другой – желание нового чувства, спонтанных эмоций. Но, скорее всего, это желание останется нереализованным. Может недоставать решимости для реальных шагов.

Весы – Шестерка Жезлов

Карта иллюстрирует одну из историй Казановы – любовное приключение с рабыней на судне. После множества препятствий им удалось уединиться и, наконец, насладиться друг другом. Это символ достижения желанной цели, победы, а также доверия любовников друг к другу. Кажется, лучше и желать нельзя, и все же эта карта говорит о краткосрочных, а не о прочных и продолжительных отношениях. Но карта также о "сбыче мечт" и захватывающем приключении, что также ценно.

Скорпион – Мир

В огромной библиотеке сидит старик-Казанова. Он корпит над своими знаменитыми Мемуарами, которые вскоре покорят весь мир. Эта карта – о достижении цели всей жизни, о подведении итогов, о гордости за то, что сделано. Но в контексте романтических отношений карта, увы, не так позитивна. Она может указывать на достаточно любвеобильного партнера, которому нравятся очень многие женщины (мужчины) и который не имеет сильной привязанности к кому-то одному. Карта также может указывать на эгоизм в сексе. Из позитива – самодостаточность, свобода самовыражения, умение ставить цели и достигать их, в том числе в построении личных отношений.

Стрелец – Шестерка Мечей

Венеция, классический сюжет: парочка катается на гондоле. Они не обращают внимания на то, что происходит вокруг, они сосредоточены друг на друге. Слишком велико взаимное притяжение, прежде всего, сексуальное, чтобы обращать внимание на что-то еще. Карта говорит об огромном интересе друг к другу двух влюбленных, которые строят радужные планы совместной жизни. Кстати, в этих планах преобладает трезвый расчет и анализ, а не чувства и эмоции. Они оценивают друг друга достаточно трезво.

Козерог – Семерка Кубков

Огромная старинная ванна, в которой моется юная девушка. Она задумалась о чем-то и не замечает, что через отражение в зеркале за ней подглядывает мужчина. Тем не менее, он не собирается выдавать себя и делать первый шаг. Он просто наблюдает. Карта говорит об эротический фантазиях, о размышлениях о любимом человеке – реальном или вымышленном. Еще одно значение карты – платоническая любовь, не предполагающая сексуального контакта. Она также говорит о создании в воображении образа идеального партнера, которого, как известно, не бывает.

Водолей – Колесница

Дождь, слякоть, грязная дорога. По ней быстро мчится повозка, запряженная парой лошадей. На заднем сиденье в окне видна парочка, которая бессовестно занимается любовью. Главное значение карты – движение. То ли движение к цели, то ли бегство от жизненных обстоятельств, которые стали тяготить. Так или иначе, эта карта предвещает большие перемены в личной жизни. Возможно новое увлечение, романтическое приключение в неожиданном месте, курортный роман. Причем, инициатива, скорее всего, будет принадлежать мужчине. Совет Таро: верьте в свои силы и действуйте.

Рыбы – Королева Денариев

На карте изображена обнаженная женщина, которая едет в гондоле по Гранд-каналу. Ее позу можно назвать вульгарной. Она как будто предлагает свое тело для любовных наслаждений каждому желающему. Но символ Денария (знака денег) говорит о том, что секс для нее – способ заработка. Карта, с одной стороны, говорит о меркантильном подходе к отношениям и к сексу как таковому, когда ни чувств, ни тем более родства душ нет – есть только похоть. С другой стороны, она говорит о высоком сексуальном потенциале обоих или одного из партнеров.

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