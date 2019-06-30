Любовь до гроба: нумерологи выяснили, что влияет на прочность брака

Нумерологи выяснили, что дата рождения влияет на совместимость, отношений и прочность брака.

По данным российского "Пятого канала", это одно из самых сакральных сведений человека, которое говорит не только о возрасте, но и о характере.

Совместимость в любви определяет четность или нечетность чисел, в которые родились влюбленные. В четные – люди однозначно совместимы. У такой пары часто совпадают интересы и взгляды на жизнь, а отношения заканчиваются счастливым браком.

Брак pixabay

Сочетание четной и нечетной даты рождения говорит о том, что у партнеров будут разногласия. Влюбленные будут ссориться, потом переживать идиллический период жизни. Партнеры вполне смогут прожить вместе всю жизнь, вступить в брак и создать семью.

Две нечетные даты говорят о возможности прочного союза, но отношения будут скорее партнерскими, нежели романтическими. Такой союз тоже подходит для брака.

В отдельную категорию специалисты выделили тех, у кого в дате рождения есть семерка или кратное ей число. Это творческие и сильные личности, потому счастливы в любви будут только с теми, кто родился под такой же цифрой.

Отношения pixabay

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