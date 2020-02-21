Лунный календарь стрижек на март: лучшие и худшие дни

Согласно лунному календарю, в марте 2020 года будет 12 благоприятных дней для стрижки и 13 благоприятных дней для окраски волос.

Лучших дней для процедур маникюра и педикюра в марте 2020 года будет 13. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Стрижку рекомендуется делать 1, 7 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 и 26 марта. Прическа будет выглядеть прекрасно, волосы будут иметь здоровый и ухоженный вид. Неблагоприятные дни для стрижки – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 марта.

Оставшиеся дни – нейтральны. Эксперименты с волосами будут наиболее удачными 13 марта. "Денежные" дни для стрижки – 15 и 19 марта. В то же время поход к парикмахеру 16 марта может обернуться финансовыми потерями. Чтобы укрепить здоровье, следует постричься 18 или 26 марта. И наоборот, стрижка 4, 27 и 29 марта пойдет во вред. Если постричься 17 марта, могут возникнуть проблемы со зрением.

Лучшие дни для стрижки в марте 2020 года - 1, 7 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 и 26 марта.

Благоприятные дни для окрашивания волос в марте 2020 года таковы: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 26 и 31 марта. Неблагоприятные дни для окрашивания: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 23, 24, 25, 27, 28 и 30 марта.

Остальные дни нейтральны. Лучшие даты для окраски волос в светлые тона – 13 и 31 марта, в темные – 6, 12 и 15 марта. Для радикальной смены имиджа выберите 17 или 18 марта, для смелых экспериментов с волосами – 1 или 19 марта. В то же время окрашивание волос 5 и 28 марта может быть чревато проблемами, 11 марта – спровоцирует головную боль, а 9 марта станет причиной денежных проблем.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в марте 2020 года таковы: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 30 и 31 марта. Неблагоприятные дни для маникюра и педикюра в марте 2020 года такие: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 марта.

Маникюр и педикюр, сделанный 1 или 17 марта, привлечет удачу, 6 марта будет способствовать повышению авторитета в обществе, 7 марта – поможет решить проблемы, 13 марта – станет защитой от врагов, 15 марта – сделает вас более сексуальной, 19 марта – увеличит продолжительность жизни, 21 или 23 марта – поможет найти любимого человека, 30 марта улучшит отношения с окружающими.

Вместе с тем маникюр или педикюр 3 марта будет притягивать несчастья, 8 марта – недоброжелателей, 9 и 12 марта – проблемы, 10 марта – принесет плохие новости, 20 марта спровоцирует ссору.

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