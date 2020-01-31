Лунный календарь стрижек на февраль: лучшие и худшие дни

Согласно лунному календарю, в феврале 2020 года будет 13 благоприятных дней для стрижки и 14 благоприятных дней для окраски волос.

Лучших дней для процедур маникюра и педикюра в феврале 2020 года будет 9. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Стрижку рекомендуется делать 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 25, 26, 27 и 28 февраля. В таком случае волосы будут хорошо лежать, будут иметь здоровый и ухоженный вид. Неблагоприятные дни для стрижки – 1, 3, 8, 9, 16, 19, 20, 23 и 24 февраля.

Календарь стрижек на февраль 2020 года

Остальные дни в целом нейтральны. Но если сделать стрижку 2 февраля, можно избавиться от накопившегося негатива, если 13 февраля – привлечь деньги. 18 февраля можно удачно сменить образ. 27 и 28 февраля – хорошие дни для экспериментов с прической.

Благоприятные дни для окраски волос в феврале 2020 года таковы: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28 февраля. Неблагоприятные дни для окраски: 1, 3, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 29 февраля.

Смелые эксперименты с волосами можно проводить 4, 28 и 28 февраля Google Images

Смелые эксперименты с волосами можно проводить 4, 28 и 28 февраля. Краситься в блондинку лучше всего 2, 10, 15 и 21 февраля. Причем, покраска 10 февраля принесет успех в бизнесе, а 15 февраля придаст уверенность в себе. Для окраски волос в темные тона лучше всего подойдут такие дни: 6, 12 и 16 февраля.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в феврале 2020 года таковы: 4, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 февраля. Причем, маникюр 4 февраля поможет справиться с проблемами, 9 февраля улучшит настроение, 11 и 14 февраля будет способствовать нахождению второй половинки, маникюр 13 февраля поможет избавиться от негатива, 20 февраля – придаст уверенности. Маникюр 22 принесет удачу, но только если выбрать красный, зеленый или желтый оттенки лака.

Маникюр 4 февраля поможет справиться с проблемами, 9 февраля улучшит настроение Google Images

Неблагоприятные дни для маникюра и педикюра в феврале 2020 года такие: 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 февраля. Маникюр 1 февраля может спровоцировать конфликты, 3 февраля – неудачу, 16 и 27 февраля – ожирение, 17 февраля – проблемы в отношениях, 25 февраля – травмы, 26 февраля – плохие новости, 28 февраля – ослабление иммунитета, 29 февраля – финансовые проблемы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на февраль 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Он обещает удивительно позитивный период Овнам, активный – Ракам и романтичный – Козерогам.

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