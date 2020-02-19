Лунный календарь на март: озвучены опасные даты

Согласно лунному календарю, полнолуние в марте 2020 года выпадает на 9 марта, новолуние – на 24 марта.

В течение месяца будет 8 неблагоприятных дней. Они выпадают на 2, 11, 13, 15, 17, 20, 22 и 23 марта. Благоприятными днями марта 2020 года будут два дня: 28 и 31 марта. Остальные дни будут в целом нейтральными. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Полнолуние произойдет 9 марта в 19:49 по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Дева. Этот день хорошо подойдет для решения вопросов, связанных с материей во всех ее проявлениях (дом, финансы, недвижимость, земля, здоровье), а также для упорядочивания чего-либо.

Появится возможность существенно улучшить условия жизни и отношения в семье и на работе. Рекомендуется дать старт оздоровительному комплексу или диете. Очистка организма и жизненного пространства также будет успешной.

В то же время полная луна будет оказывать сильное влияние на сферу чувств и чувственности. Логические способности могут несколько ослабеть. По этой причине 9 марта не рекомендуется принимать важные решения и подписывать бумаги.

Полнолуние в марте 2020 года выпадает на 9 марта

Новолуние произойдет 24 марта в 11:30 по киевскому времени в знаке Овна. В этот день можно писать планы на предстоящий лунный месяц, а также ставить перед собой амбициозные цели, особенно краткосрочные. Но их реализацию начните на следующий день, 25 марта. В этот день благоприятно возвращать долги.

Опасность могут представлять острые предметы и огонь. Повышается вероятность конфликтов, но также появляется уникальная возможность для их разрешения. Главное условие гармонизации отношений – готовность прощать и принимать людей такими, как они есть.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на 2020 год. Он обещает карьерный рост Девам и достаток Водолеям.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!