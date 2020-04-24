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Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

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В Лунном календаре на май 2020 года различные события оказывают определенное действие на находящуюся вокруг природу и человека. Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия солнца и луны между собой.

Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между солнцем и луной, пишет "Mirkosmosa".

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

pexels.com

Лунный календарь - это циклическая смена 4-х фаз ночного светила. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки (лунные дни), не постоянно равны друг другу по времени. Это обусловлено тем, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней. Началом лунного месяца, точкой отсчета, считается момент новолуния.

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

pexels.com

По лунному календарю на Май 2020 года будет циклическая смена фаз Луны.

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

mirkosmosa.ru

Лунный календарь на май 2020

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

mirkosmosa.ru

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

mirkosmosa.ru

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

mirkosmosa.ru

Самые благоприятные дни в мае 2020 года.

Лунный календарь на май 2020 года: каким будет этот месяц

mirkosmosa.ru

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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