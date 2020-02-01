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Лунный календарь на февраль: благоприятные и неблагоприятные дни

1.1т
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Согласно лунному календарю, полнолуние в феврале 2020 года выпадает на 9 февраля, новолуние – на 23 февраля.

В течение месяца будет 4 неблагоприятных дня. Они выпадают на 2, 9, 16 и 23 февраля. Благоприятными днями февраля 2020 года будут такие: 4, 13, 18 и 29 февраля. Остальные дни будут в целом нейтральными. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Полнолуние произойдет 9 февраля в 9:32 по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Льва. День способствует построению амбициозных планов на будущее.

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Несмотря на то, что день считается неблагоприятным, рекомендуется организовать отдых в кругу родных и знакомых, посетить театры, кино или пойти на концерт. В то же время крайне нежелательны любые медицинские процедуры, связанные с сердцем и всей сердечнососудистой системой.

Лунный календарь на февраль 2020 года

Лунный календарь на февраль 2020 года

Новолуние произойдет 23 февраля в 17:31 по киевскому времени. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рыбы. В этот день, с одной стороны, может обостриться интуиция, но с другой, есть опасность ухода от реальности.

Знак Рыб считается символом погружения внутрь себя, медитативности и созерцательности. Поэтому день хорошо подойдет для всех духовных практик, но важные решения следует отложить.

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