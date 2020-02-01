Лунный календарь на февраль: благоприятные и неблагоприятные дни

Согласно лунному календарю, полнолуние в феврале 2020 года выпадает на 9 февраля, новолуние – на 23 февраля.

В течение месяца будет 4 неблагоприятных дня. Они выпадают на 2, 9, 16 и 23 февраля. Благоприятными днями февраля 2020 года будут такие: 4, 13, 18 и 29 февраля. Остальные дни будут в целом нейтральными. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Полнолуние произойдет 9 февраля в 9:32 по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Льва. День способствует построению амбициозных планов на будущее.

Несмотря на то, что день считается неблагоприятным, рекомендуется организовать отдых в кругу родных и знакомых, посетить театры, кино или пойти на концерт. В то же время крайне нежелательны любые медицинские процедуры, связанные с сердцем и всей сердечнососудистой системой.

Лунный календарь на февраль 2020 года

Новолуние произойдет 23 февраля в 17:31 по киевскому времени. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рыбы. В этот день, с одной стороны, может обостриться интуиция, но с другой, есть опасность ухода от реальности.

Знак Рыб считается символом погружения внутрь себя, медитативности и созерцательности. Поэтому день хорошо подойдет для всех духовных практик, но важные решения следует отложить.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп на февраль 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Он обещает удивительно позитивный период Овнам, активный – Ракам и романтичный – Козерогам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал