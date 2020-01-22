Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Лунный календарь на 23 января: следите за здоровьем

750
Читать материал на украинском

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в четверг, 23 января, многие будут чувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать.

В четверг не рекомендуется заниматься делами, требующими больших затрат энергии, сообщает OBOZREVATEL.

На 23 января выпадает 28-й и 29-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Козерог.

Лунный календарь на 23 января

Лунный календарь на 23 января

До 7 часов утра будет в целом благоприятное время для любых "хозяйственных" дел. В то же время многие могут чувствовать небольшое недомогание.

После 7 часов утра наступит 29-й лунный день, и самочувствие может еще больше ухудшиться в связи с тем, что этот день пройдет на минимуме энергии. Этот день считается неблагоприятным для любых активных действий. Людей могут посещать грустные мысли, могут возникать депрессивные состояния, возможно обострение хронических заболеваний.

Новости
Календарь красоты на январь: лучшие даты для стрижки и маникюра

В то же время четверг – это день Юпитера, поэтому 23 января возможны интуитивные прозрения. День способствует коммуникациям, которые могут принести признание и успех. Удачным будет и общение с руководством.

Но прежде чем сделать тот или иной шаг, необходимо прислушаться к подсказкам внутреннего голоса. Тот же принцип необходимо применять и в романтических отношениях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на февраль 2020 года. Он обещает позитивный период Овнам, активный – Ракам и романтичный – Козерогам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Тег
лунный календарь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы