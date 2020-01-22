Лунный календарь на 23 января: следите за здоровьем

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в четверг, 23 января, многие будут чувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать.

В четверг не рекомендуется заниматься делами, требующими больших затрат энергии, сообщает OBOZREVATEL.

На 23 января выпадает 28-й и 29-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Козерог.

Лунный календарь на 23 января

До 7 часов утра будет в целом благоприятное время для любых "хозяйственных" дел. В то же время многие могут чувствовать небольшое недомогание.

После 7 часов утра наступит 29-й лунный день, и самочувствие может еще больше ухудшиться в связи с тем, что этот день пройдет на минимуме энергии. Этот день считается неблагоприятным для любых активных действий. Людей могут посещать грустные мысли, могут возникать депрессивные состояния, возможно обострение хронических заболеваний.

В то же время четверг – это день Юпитера, поэтому 23 января возможны интуитивные прозрения. День способствует коммуникациям, которые могут принести признание и успех. Удачным будет и общение с руководством.

Но прежде чем сделать тот или иной шаг, необходимо прислушаться к подсказкам внутреннего голоса. Тот же принцип необходимо применять и в романтических отношениях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на февраль 2020 года. Он обещает позитивный период Овнам, активный – Ракам и романтичный – Козерогам.

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