Лунный календарь денег на октябрь 2019 года

Астролог Эфа Форина рассказала, что 2 и 27 октября не следует давать деньги в долг.

Об этом она сообщила OBOZREVATEL и назвала другие важные даты лунного календаря на октябрь 2019 года, касающиеся денег.

По ее словам, наиболее благоприятный день для одалживания денег в октябре – суббота, 12 октября.

Брать в долг в октябре лучше всего во вторник, 29 октября. Категорически не рекомендуется одалживать деньги во вторник, 22 октября, и в среду, 30 октября.

Лучший день в октябре для возврата долгов – понедельник, 14 октября. Наименее подходящие для этого дни – пятница, 4 октября, и понедельник, 7 октября.

Чтобы в кошельке всегда водились деньги, их нужно пересчитать 10 октября Google Images

Как рассказала Эфа Форина, чтобы в кошельке всегда водились средства, деньги нужно пересчитать в четверг, 10 октября. Купить новый кошелек рекомендуется 1 октября.

Лучшие дни для покупки подарков – суббота, 5 октября, и среда, 16 октября.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина прокомментировала пророчество Ванги о конце света и высказала мнение о том, почему и когда может погибнуть человечество.

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