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Лунный календарь денег на ноябрь: как сохранить и приумножить богатство

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Астролог Эфа Форина рассказала, что три дня в ноябре не следует давать деньги в долг.

Об этом она сообщила OBOZREVATEL, озвучивая лунный календарь на ноябрь 2019 года.

По ее словам, лучшие дни для того, чтобы давать деньги в долг – 3 и 23 ноября. Отдавать долги она порекомендовала 13 и 17 ноября.

Астролог предупредила: категорически запрещено давать деньги в долг 20, 25 и 29 ноября. Отдавать долги в ноябре нельзя 1 и 9 ноября.

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Купите новый кошелек 10 ноября

Благоприятные дни для того чтобы брать деньги в долг – 4 и 7 ноября. Запрещено одалживать деньги 5 и 29 ноября.

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Чтобы в доме водились деньги, их следует пересчитать 27 ноября. С той же целью 10 ноября можно купить новый кошелек. Лучший день для покупки подарков – 23 ноября, - рассказала Эфа Форина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года. Она сообщила лучшие даты месяца для стрижки, окраски волос, маникюра, педикюра и косметических процедур по уходу за лицом и телом.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
Тег
лунный календарь
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