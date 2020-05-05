Лунный гороскоп на 6 мая: время секса, финансов и страстей

Один из самых эмоционально напряженных дней месяца.

Сегодня и завтра Луна проходит по Скорпиону, обостряя и омрачая наше восприятие действительности, часто формируя разрушительные и конфликтные настроения.

Дурные предчувствия, подсознательное желание защититься от возможных ударов судьбы, разочарования и разбитые надежды – весь этот набор чувственных ужастиков сегодня живет глубоко в подсознании и чаще всего может не иметь под собой реальной основы.

К тому же, из-за напряженных отношений Луны с Сатурном середина дня может быть окрашена депрессивными настроениями, желанием вырваться из плена давящих и омрачающих жизнь обстоятельств.

В такие дни хорошо погрузиться в занятия, требующие творческой трансформации, когда интенсивные чувства преобразуются в нечто новое. Избавиться от внутренних терзаний можно и по-другому. Например, убирая дом от ненужного хлама или освобождая сад от отживших растений. А возможно, ваш накал страстей разрядит приятное известие финансового характера.

Относительно здоровья: в такие дни требуют особого внимания органы репродуктивной системы.