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Лунный гороскоп на 6 мая: время секса, финансов и страстей

3.6т
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Один из самых эмоционально напряженных дней месяца.

Сегодня и завтра Луна проходит по Скорпиону, обостряя и омрачая наше восприятие действительности, часто формируя разрушительные и конфликтные настроения.

Лунный гороскоп на 6 мая: время секса, финансов и страстей

Дурные предчувствия, подсознательное желание защититься от возможных ударов судьбы, разочарования и разбитые надежды – весь этот набор чувственных ужастиков сегодня живет глубоко в подсознании и чаще всего может не иметь под собой реальной основы.

К тому же, из-за напряженных отношений Луны с Сатурном середина дня может быть окрашена депрессивными настроениями, желанием вырваться из плена давящих и омрачающих жизнь обстоятельств.

В такие дни хорошо погрузиться в занятия, требующие творческой трансформации, когда интенсивные чувства преобразуются в нечто новое. Избавиться от внутренних терзаний можно и по-другому. Например, убирая дом от ненужного хлама или освобождая сад от отживших растений. А возможно, ваш накал страстей разрядит приятное известие финансового характера.

Относительно здоровья: в такие дни требуют особого внимания органы репродуктивной системы.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2020
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