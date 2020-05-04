Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Лунный гороскоп на 5 мая: день приятного общения с подругами

1.2т
Читать материал на украинском

Продолжается период светского общения, интереса к своему партнеру и другим людям, к искусству и культурным мероприятиям. Посвятите больше времени художественным аспектам жизни - всему, что имеет отношение к комфорту, дизайну, легкости бытия.

Лунный гороскоп на 5 мая: день приятного общения с подругами

Луна в Весах настраивает нас на толерантность во взаимоотношениях с партнерами. Этот день эффективен для деловых переговоров – есть возможность прийти к разумному решению и долгосрочному соглашению.

Вторую половину дня, а точнее – после 17 часов - хорошо использовать для приятного общения с подругами. Пожалуй, сегодня нас порадует все, что имеет отношение к красивым светским развлечениям - конечно, с учетом нынешней ситуации.

О здоровье и питании: ограничьте употребление острых и соленых продуктов. Побалуйте себя утонченными сладкими вкусами. Те из вас, кто имеет проблемы с почками, сегодня строже соблюдайте предписания врача.

О других событиях текущей недели читайте Гороскоп на неделю 4-10 мая: деловая активность против романтических отношений

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп