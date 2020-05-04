Лунный гороскоп на 5 мая: день приятного общения с подругами

Продолжается период светского общения, интереса к своему партнеру и другим людям, к искусству и культурным мероприятиям. Посвятите больше времени художественным аспектам жизни - всему, что имеет отношение к комфорту, дизайну, легкости бытия.

Луна в Весах настраивает нас на толерантность во взаимоотношениях с партнерами. Этот день эффективен для деловых переговоров – есть возможность прийти к разумному решению и долгосрочному соглашению.

Вторую половину дня, а точнее – после 17 часов - хорошо использовать для приятного общения с подругами. Пожалуй, сегодня нас порадует все, что имеет отношение к красивым светским развлечениям - конечно, с учетом нынешней ситуации.

О здоровье и питании: ограничьте употребление острых и соленых продуктов. Побалуйте себя утонченными сладкими вкусами. Те из вас, кто имеет проблемы с почками, сегодня строже соблюдайте предписания врача.

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