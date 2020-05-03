Лунный гороскоп на 4 мая: день укрепления деловых отношений

Сегодня все важные дела желательно начинать с 10 часов утра. До этого времени холостая Луна не заметит ваших трудов, и действия не дадут желаемого результата.

После 10 утра лучше всего будут складываться партнерские отношения – личные и деловые. Сегодня мы готовы не только идти на компромиссы, лучше слышать и понимать друг друга, но и укреплять отношения. В большей степени это касается все-таки не романтических связей, а рабочих. Лучше всего направить усилия на достижение конкретной цели или провести деловые переговоры с 11 до 15 часов.

Эмоциональная сфера сейчас неустойчива. Мы можем находиться в плену иллюзий. Поэтому не стоит идти на поводу чувств и желаний - они склоняют нас к самообману и могут сопровождаться болезненными переживаниями. Это также не лучшее время для покупок, связанных с красотой и искусством – возможны разочарования.

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