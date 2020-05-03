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Лунный гороскоп на 3 мая: опасайтесь эмоциональных срывов

2.7т
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До обеда будет достаточно неплохой период, когда мы находимся в гармонии с собой и окружающими.

Лунный гороскоп на 3 мая: опасайтесь эмоциональных срывов

Воспользуйтесь этим временем, чтобы завершить вчерашние дела или сделать что-то практичное и полезное в доме или в саду.

После обеда будет расти внутреннее, эмоциональное напряжение. На это время – с 16 до 20 вечера - женщинам лучше не назначать посиделки, а двум женщинам не собираться на одной кухне. Это касается, в первую очередь, представителей знаков Овнов, Скорпионов, Тельцов, Весов. Самым разумным решением будет просмотр мелодраматического сериала или погружение в любимые творческие занятия - музыкальные, рукодельные.

В отношении здоровья: следует внимательно относиться к качеству еды, меньше есть сладкого и мучного, а также беречь нервную систему.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2020
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