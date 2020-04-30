Лунный гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака

Весь световой день – до 19 часов - благоприятен для воодушевленного отдыха, игр с детьми, активных творческих занятий. Особенно ярко это прочувствуют представители огненных знаков – Овны, Львы, Стрельцы.

Впрочем, некоторые нюансы сегодняшнего, а также ближайших нескольких дней заставят многих напрячься. Соединение Меркурия с Ураном в Тельце может, с одной стороны, внести в нашу размеренную жизнь небольшие потрясения. А с другой стороны - неожиданные, даже шоковые известия, имеющие отношение к финансовой, материальной и деловой сферам жизни, встряхнут ум, побуждая к переосмыслению привычного образа жизни, чтобы впоследствии дать ощутимые материальные результаты. Эта тема коснется в большей степени Тельцов, Дев, Козерогов, а также Водолеев, Близнецов, Львов.

Днем – с 13 до 16 часов гармоничный аспект между двумя женскими планетами создаст замечательную душевную атмосферу в семье, в отношениях с женщинами. Это время прекрасно подходит для семейного или светского общения, для интеллектуальных творческих занятий. Наиболее заметно аспект проявится в жизни Близнецов, Львов, Раков и Весов.

Вечером, начиная с 17 часов и до конца дня, приготовьтесь максимально настроиться на позитивный лад, поскольку появится опасность конфликтов. Постарайтесь не реагировать на резкие проявления эмоций, особенно если вы или ваш визави, во-первых, мужчина, и во-вторых, имеет отношение к следующим знакам: Овен, Лев, Водолей, Рак. Не заводитесь, избегайте вовлечения в споры, а также в это время обходите стороной мужские компании.

И последнее: с 19 часов до конца дня не начинайте новых или важных дел, если хотите получить позитивный результат.

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