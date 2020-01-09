Лунное затмение 10 января: что категорически нельзя делать

10 января 2020 года в 21:21 по Киеву произойдет первое затмение в новом году – полутеневое лунное затмение.

Этот день астрологи называют самым опасным днем в январе 2020, поскольку он совпадает с полнолунием. Затмение в водном знаке Рака влияет на отношения и домашнюю атмосферу. О том, что категорически нельзя делать в затмение 10 января, рассказывает OBOZREVATEL.

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Так, совпадение затмения с полнолунием является очень тяжелой комбинацией, которая может знаменовать ключевой момент в отношениях, когда двое или соединяются, или расстаются насовсем. Основные конфликты могут быть спровоцированы трудностями финансового плана, в такие периоды обостряются хронические заболевания и очень снижен иммунитет.

Лунное затмение может провоцировать в людях злость, сомнения, ревность, нетерпимость. Поэтому в день затмения 10 января постарайтесь избегать опрометчивых слов, обид и недобрых взглядов, стремитесь не раздувать скандалы.

Астрологи рекомендуют в затмение 10 января тщательно контролировать свои слова, мысли и действия и не выяснять ни с кем отношения.

Кроме того, в этот день, по мнению, специалистов, нельзя принимать важные решения и не втягиваться в напряженные ситуации.

Будьте менее эмоциональны, побольше отдыхайте и не перегружайте себя физически.

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Кроме того, 10 января по возможности хорошо побыть в одиночестве. Также рекомендуется сделать уборку в квартире, избавившись от всего ненужного, чтобы освободить в своей жизни место для нового, которое прийдет к вам после затмения.

Это касается не только вещей, но и мыслей, эмоций, отношений и всех других сфер жизни. При этом не пытайтесь удержать то, что может уйти из вашей жизни в лунное затмение 10 января, ведь уходит лишь ненужное, то, что разрушает вашу жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый в 2020 году звездопад – метеорный дождь Квадрантид – продлится до 12 января.

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