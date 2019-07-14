Лунное затмение 17 июля: как изменить жизнь

Лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля, будет трансформационно-позитивным.

На затмение можно провести специальный обряд на здоровье, долголетие, создание прочных отношений, воспитание детей, заработок и достаток, а также на безопасность для всей семьи. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, в отличие от солнечных затмений, которые, как принято считать в астрологии, оказывают влияние на духовный план, лунные затмения влияют, прежде всего, на план материальный. "Влияние этого лунного затмения на жизнь в материальном мире особенно велико, поскольку асцендент события находится в Тельце", – подчеркнул он.

"Нахождение звезды Пикок в Козероге в соединении с Луной даст толчок людям чаще практиковать медитацию. Медитативные практики обретут большую результативность и глубину. Звезды Вега и Бетельгейзе, которые в момент затмения будут находиться на куспидах 3 и 10 домов натальной карты затмения, говорят о том, что можно будет изменить положение материальных вопросов к лучшему. Об этом же говорит и соединение звезды Арктур с узлом Селена", – рассказал маг.

Полнолуние, иллюстрация 1ZOOM.Ru

Игорь Мехеда предложил специальный обряд, который можно провести на лунное затмение 17 июля.

"За 15 минут до пика затмения – пик выпадает на 00:30:44 по киевскому времени – на стол кладут зеркало отражающей стороной вверх. Зеркало в данном случае символизирует Солнце, Луну, Зодиак и положительную связь с этими космическими объектами. Зеркало – это еще и защита, оно должно отразить опасные разрушительные силы, если они появятся во время затмения", – пояснил он.

"Затем ставят три стакана с водой, символизирующие три лика Лунной Богини: справа от зеркала, слева от зеркала и посередине за зеркалом. Далее в течение 15 минут необходимо представлять, как от нас уходит всё лишнее. Болезни ушли, препятствия ушли, помехи ушли, как будто растворились в пространстве как сахар в чае – и так далее", – продолжил маг.

По его словам, во время пика затмения можно пять раз прочитать мантру — "либо Предвечной Матери Рождающей (Аум-Шри-Мага-Пралайя-Намага), либо Божеству Луны (Аум-Шри-Гайя-Ади-Чандра-Намах). Или вспомнить Абсолютное, Источник Всего ("Ом"). Затем в течении 15 минут необходимо созидать позитивные формы: здоровье, успех, материальный достаток, прорыв, радостные события и т.д. По завершении выпить воду из стаканов в таком порядке: сначала воду из стакана, который находится слева, потом – справа, потом – посередине", – пояснил Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей рассказал о том, что в период действия двух затмений – солнечного затмения 2 июля и лунного затмения 17 июля – Украину ждут внешнеполитические неудачи, "но в итоге эти небольшие поражения приведут к победе".

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