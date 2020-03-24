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Курс гривны и дефолт: астролог рассказал, что ждет Украину

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На фоне нарастающей в мире эпидемии короновируса и вызванного ею экономического спада, нас волнует вопрос, насколько сильно кризис затронет нашу страну и не произойдёт ли дефолт.

OBOZREVATEL обратился к астрологу Георгию Личели с вопросом о том, грозит ли Украине дефолт?

"Прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса с астрологической точки зрения, для начала разберёмся с тем, что такое дефолт и каким он бывает. Есть два принципиально разных вида дефолта (банкротства)",- сказал астролог Георгий Личели.

Обычный дефолт – когда золотовалютные резервы истощены, экономика в упадке и государство в виду отсутствия средств неспособно рассчитываться с долгами и выплатами.

Технический дефолт – когда по экономическим либо политическим причинам государство временно не способно выплачивать долги и проценты по долгу.

Курс гривны и дефолт: астролог рассказал, что ждет Украину

Сегодня золотовалютные резервы Украины составляют порядка 26 миллиардов долларов, а выплаты по госдолгу в 2020 году - приблизительно 17 миллиардов долларов. То есть, Украина способна без внешней помощи погасить долги в этом году. Соответственно, обычный дефолт не предвидится. Если и ожидать дефолт - то технический, вызванный политическими подоплёками либо неумелыми действиями в области организации финансов.

Рассматривая ситуацию с астрологической стороны, несмотря на то, что вероятность технического дефолта в Украине в этом году есть, он, скорее всего, не произойдёт. Даже в особо напряжённые периоды - в конце мая и начале июня, а также в августе, и сентябре, когда правительство будет искать пути выхода из сложившегося экономического спада, и как следствие - спада благосостояния населения, которое ожидается в этом году.

Курс гривны и дефолт: астролог рассказал, что ждет Украину

Луна, символизирующая в астрологии народ, в прогнозе на 2020 год находится в секторе одиночества и переживаний, а также имеет только напряжённый аспект с Венерой. Что говорит о том, что народ будет находиться в изоляции, будет страдать и нести финансовые убытки. Это, в свою очередь, может вызывать недовольство и протестные настроения среди населения и привести к политическому кризису.

Курс гривны и дефолт: астролог рассказал, что ждет Украину

Курс гривны в течение года будет колебаться, но серьёзно не просядет. Страна входит в трёхлетний нестабильный период, когда перестройке будет подвергаться как структура власти, так и экономически-финансовый сектор. В целом, кризис будет ощущаться в стране как в экономическом, так и в политическом секторе, но серьёзных потрясений в этом году не предвидится.

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Автор
Георгий Личели Георгий Личели
Темы
Дефолт Украины Астрологический прогноз
Персона
Георгий Личели
Теги
гороскоп 2020 дефолт
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