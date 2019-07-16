Кровавое лунное затмение 17 июля: смотреть видео онлайн

17 июля 2019 года состоится "кровавое" лунное затмение. Наблюдать явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии.

Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигнет своего пика. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть на это природное явление онлайн.

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Ранее астролог Эфа Форина в блоге OBOZREVATEL рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака во время лунного затмения 17 июля:

Овнов ожидает период налаживания связей как в деловых, так в личных сферах.

Для Тельцов затмение затронет личную жизнь, придется принимать непростое решение, но оно того стоит.

Близнецы сосредоточатся на финансах, возможны инвестиции в недвижимость.

Раки : в погоне угодить всем, не забывайте уделять внимание себе. Отдохните, иначе силы растратятся раньше времени.

Львам рекомендуется пройти диагностику и обратить внимание на свое здоровье.

Девы , если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь - просите. Именно в этот период вы сможете улучшить свою жизнь.

Весы , продвижение по карьерной лестнице и много домашних забот вам гарантированы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпионы - понемногу конфликты сходят на нет. Вы победили и можете расслабиться. Давняя ссора окончится миром и согласием.

Стрелец - будьте осторожнее с финансами. Вас ожидает деловое партнерство, которое сулит существенный доход, при условии, что вы все верно рассчитаете. Полагайтесь только на свое мнение, и вы не прогадаете.

Козерог - смело идите вперед. Помня старые достижения, ставьте себе новые цели. Вселенная на вашей стороне. Вас ожидает крупный выигрыш и приобретение недвижимости.

Водолей - пора сделать паузу, всех денег не заработать. Запланируйте отдых и пересмотрите свои установки. Звонок из прошлого принесет радостную весть.

Рыбы - если вы хотите, чтобы ваш вопрос или проблема решились максимально быстро, идите в люди. Посещайте собрания, тусовки, в общем, бывайте там, где жизнь бьет полным ключом, и вы не заметите, как все решиться с наилучшим для вас результатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Анисимова рассказала, что вероятней всего это затмение может стать пиком в отношениях, карьере, семье. Она предупредила, что надо быть поосторожней с мыслями и настраивать себя на позитив, ведь в затмение мысли в разы эффективнее создают наше будущее.

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