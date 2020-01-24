Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

"Боги накажут!" Маг рассказал, что нельзя делать на китайский Новый год

816
Читать материал на украинском

Встречая год Белой Металлической Крысы, который по китайскому лунному календарю наступает в ночь на 25 января, желательно отказаться от нижнего и постельного белья красного цвета.

Такое предостережение сделал астролог и маг ведической традиции Игорь Мехеда в эфире ObozTV. По его словам, красный цвет действительно помогает привлечь богатство и удачу – но его нужно правильно использовать.

Новости
8 монет, 8 мандаринов, 8 свечей: озвучен денежный ритуал на Новый год Крысы

Чтобы Новый год оказался "денежным", астролог посоветовал дарить подарки (в том числе и деньги) в красных конвертах.

"Красный, по давним китайским традициям, это цвет богов. И чтобы боги давали деньги – деньги должны лежать в красных конвертах", – объяснил он.

Также, добавил Мехеда, красный цвет отлично подходит для китайских фонариков, верхней одежды, убранства храма или дома.

"Но, например, постельное или нательное белье не должно быть красного цвета. Это считается неуважением (к богам. – Ред.). Считается, что боги за это накажут", – подчеркнул маг.

Красный считается главным цветом китайского Нового года

Красный считается главным цветом китайского Нового года

asiatatler.com

Больше о традициях и обычаях китайского Нового года – в этом материале OBOZREVATEL.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Игорь Мехеда
Теги
праздник традиции
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы