"Боги накажут!" Маг рассказал, что нельзя делать на китайский Новый год

Встречая год Белой Металлической Крысы, который по китайскому лунному календарю наступает в ночь на 25 января, желательно отказаться от нижнего и постельного белья красного цвета.

Такое предостережение сделал астролог и маг ведической традиции Игорь Мехеда в эфире ObozTV. По его словам, красный цвет действительно помогает привлечь богатство и удачу – но его нужно правильно использовать.

Чтобы Новый год оказался "денежным", астролог посоветовал дарить подарки (в том числе и деньги) в красных конвертах.

"Красный, по давним китайским традициям, это цвет богов. И чтобы боги давали деньги – деньги должны лежать в красных конвертах", – объяснил он.

Также, добавил Мехеда, красный цвет отлично подходит для китайских фонариков, верхней одежды, убранства храма или дома.

"Но, например, постельное или нательное белье не должно быть красного цвета. Это считается неуважением (к богам. – Ред.). Считается, что боги за это накажут", – подчеркнул маг.

Красный считается главным цветом китайского Нового года asiatatler.com

Больше о традициях и обычаях китайского Нового года – в этом материале OBOZREVATEL.

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