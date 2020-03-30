Нумерология может давать ответы на самые запутанные ситуации.
Давайте рассмотрим само слово " Коронавирус".
В слове:
Гласных букв – 6, это стихия Огня;
Согласных букв – 5, это стихия Воздуха;
Звонких – 5, это стихия Воды;
Глухих – 1, это стихия Земли.
Получается, что стихия огня идет в воздух, воду и землю.
Это значит, что сгорание внутренних органов (легких), через воздух, переводит человека в землю.
Но при чем тут вода?
А на воду пока особо не никто и не обращал внимания. Но ближе к августу все переключатся на эту проблему.
Чрезмерные отеки – это дополнительные симптомы болезни. Более того, встанет проблема с водой. И очень остро.
Если сложить все буквы в названии вируса, то мы получим 50 или 5.
Но и 50, и 5 имеют практически одно и то же значение: зачатие, преобразование, творческое рождение.
Искусственно выведенный штамм – это и есть творчество. И довольно таки искусное.
Структура клетки вируса прекрасна (Корона, есть корона) и достаточно плодородна, вирус размножается крайне быстро
Если рассчитать слово „Корона“, то получим – 33.
И это тоже знаково. Это не простое число. Это крик души. Это число жертвенности. А в данном случае мы наблюдаем жертвенность через искусственно созданную программу уничтожения. Но рядом с числом 33 мы видим число 17 (слово "вирус"), и его обозначение указывает на чрезмерное влияние неконтролируемых сил свыше. Когда надо резко что-то изменить или удалить, всегда будет 17.
Далее, приведя 33 и 17 к единому числу, мы видим 6 и 8. А это указывает на то, что структура клетки вируса прекрасна (Корона, есть корона) и достаточно плодородна, вирус размножается крайне быстро. 8 показывает нам, что это уже было в этом мире.
И если нам сейчас кажется, что вирус нас объединяет, что мы становимся сплочённее, на самом деле – нет. Более того, события в большей степени повлияют на психику, что мы уже можем видеть в полном объёме.
И это только начало, и далеко не конец!
Переломных моментов будет три:
С 21 мая, с 8 августа и с 30 октября.
Доживём – там видно будет…
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