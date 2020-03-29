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Александр Образцов
Александр Образцов
астролог Все статьи автора

Коронавирус в Украине: избавление придет 22 мая

В ночь с 29 на 30 марта по расчетам индийской астрологии Юпитер переходит в знак Козерога, где находятся в близком положении Марс и Сатурн. Положение Марса и Сатурна в индийской астрологии называет термином Граха Йудха – планетарная война.

Что это означает для Украины и мира?

Я исследую три карты "рождения" украинской государственности.

Карта №1 17:59 24 августа 1991 года – принятие Акта независимости Украины Верховной радой УССР.

Карта №2 20:00 1 декабря 1991 года признание Акта независимости Украины на всенародном референдуме.

Карта №3 9:18 28 июня 1996 года Принятие Конституции Украины Верховной радой Украины.

По карте №1 идет период Юпитера, который начался в сентябре 2019, что совпадает с событиями на Майдане, и подпериод Меркурия, который начался в мае 2018 года и закончится в июле 2020.

Положение владельцев периодов указывает на сферы земледелия, войны, врагов, тяжелой промышленности, недр и природных ископаемых, а также международных контрактов, переговоров и долговых обязательств.

Все эти сферы будут активны в этот период. А на конец марта активизируется 2 дом, который будут занимать агрессивные планеты в очень сильных положениях. Это сфера финансового состояния страны, энергетических ресурсов, экономики, показатель возможности получать прибыль. Все это будет под ударом в Украине.

Марс - показатель военных и силовых структур, и он очень силен в своем положении. В своем положении Марс побеждает в данной планетарной войне. Но как указывают древние знания индийской астрологии, Сатурн всегда в конечном счете одерживает верх, потому что это показатель вселенской справедливости. Мы получаем кризис с хорошим шансом для будущего.

Напомню, что я прогнозировал кризис для Украины в феврале – марте, причем упоминал энергетический сектор. Недавно крупнейшая компания в сфере энергоресурсов Украины - ДТЭК - объявила технический дефолт и запросила реструктуризацию долгов. А закон о земле снова появился на повестке дня.

По этой карте видно усиление жестких мер в Украине, ухудшение финансовой ситуации. Особенно критической ситуация будет у населения Украины в апреле. Давление на действующую власть будет усилено, и "подсидеть" их могут именно силовики.

С соединением Луны и Раху в 7 доме, можно ожидать протестных и новых сепаратистских настроений в стране. Но потенциал этого месяца очень хороший, при правильно активном участии граждан Украины можно заложить хороший фундамент для будущей Новой Украины. Тут важны будут умение договариваться, слышать, уступать, торговаться, эмоциональный интеллект – все качества, за которые отвечает Меркурий. Стоит не забывать, что будут активны враги государства и внутри страны, и извне.

Когда же ждать улучшения эпидемиологической ситуации в Украине? К 22 мая. Когда Солнце Луна, Венера и Меркурий соберутся в знаке Тельца в 6 доме этой карты.

В конце мая 2020 года в Украину придет помощь извне

В конце мая 2020 года в Украину придет помощь извне

По карте №2

В этой карте соединение Марса, Сатурна и Юпитера произойдет в 8 доме – сфера судебной власти, учебных заведений, СМИ, иммиграции, туризма, религии, бизнеса, уровня смертности и финансовых отношений с другими странами. На фоне кризиса во всем государстве выделять эти сферы нет смысла.

Можно сказать, что средства государства и граждан будут тратится в этих сферах. Управитель второго дома находится в 8. Также это показатель серьезных проблем у важных деятелей страны, в том числе и со здоровьем. Эта карта в основном показывает международное положение Украины и оно будет не самым лучшим.

По карте №3

По этой карте принятия Конституции актуализируется 6 дом – врагов и военных подразделений, наемных работников, национальных продовольственных ресурсов. Это указывает на много действий, которые идут вразрез или ставят под сомнение согласованность ситуации в Украине с Основным Законом страны – Конституцией. Попытки изменения Конституции могут быть, но скорее всего, это будет просто ее попирание.

По этой карте к концу мая активизируется 10 дом, что говорит о помощи извне. Я предполагаю, что это будет ввоз вакцины или каких-либо новых действенных противовирусных средств в Украину.

Вот такой прогноз на ближайшее будущее. Следите за моими прогнозами и подписывайтесь на мою страничку в ФБ.

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Автор
Александр Образцов Александр Образцов
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина
Тег
гороскоп 2020
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