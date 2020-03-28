1. У СВІТІ є карантин (обмежуючий свободу і розвиток, встановлюючий жорсткі рамки вплив Козерогу на весь 2020 рік), але немає пандемії. Пандемія вигадана – ким, для чого – шукайте відповіді самостійно. Астрологія не підтверджує пандемію! Нептун, що саме відповідає за зараження, ніяк не проявляє себе у 2020 році по відношенню до Землі. Це сезонний грип, який щороку забирає сотні тисяч життів. Але чомусь саме цього року з нього вирішили штучно зробити "страшну пандемію".

2. 2020 рік переламний для всього світу і для УКРАЇНИ особливо (впливові показники 1-ого дому гороскопу України). Прийшов час нам суттєво переглянути свої сталі уявлення, погляди, ідеї та переконання.

3. Разом із тим 2020 рік не є негативним для України. Навпаки, в цьому році діє багато астрологічних аспектів, що РЯТУЮТЬ нас від жахливого сценарію. Все могло бути набагато гірше! Але завдяки позитивним показникам нашого гороскопу на 2020 рік найгірше нас омине.

4. 2021 і особливо 2022 роки вже не будуть мати такого рятівного позитиву в гороскопі України. У 2022 році цілком можливий новий Майдан, але інший за формою та тривалістю: без наметів і дуже короткий за часом. Все мине швидко і відразу буде мати результат.

Завдяки позитивним показникам гороскопу України на 2020 рік, найгірше нас омине

5. У СВІТІ в 2021 році відбудеться певний перерозподіл сфер впливу (може, для цього і потрібна зараз "пандемія"?). Коли Сатурн і Юпітер зайдуть у Водолій на самому початку 2021 року, а в лютому до них доєднаються ще три планети, зміни у світі стануть невідворотні. В той же час Уран створить негативний аспект до всіх цих планет у Водолії.

Передбачити, яким саме чином Уран вплине на світовий порядок, неможливо, адже Уран – то завжди щось непередбачуване. Але зміни будуть суттєвими, такими, що поділять життя на "до" і "після".

6. Взагалі, якщо у 2020 році головним для всієї Землі є Козеріг/Сатурн, то у 2021 році головним стане Водолій/Уран. Але відмінність в тому, що Козеріг/Сатурн зараз і весь 2020 рік впливає не на всіх однаково, а на деякі країни (групи людей, великі корпорації) взагалі не впливає, то Водолій/Уран у 2021 році буде вливати на всіх.

2021 рік – це рік несподіванок, раптовості, нестандартності та неможливості щось планувати, адже у будь який момент всі плани можуть бути зруйновані Ураном.

7. Тому вкотре наголошую: якщо ви особисто маєте якісь важливі справи, робіть їх у 2020 році. Зараз все можна і потрібно документально і юридично затверджувати, оформлювати, систематизувати, доводити до ладу. Скористайтеся цим, не відкладайте на потім.

8. І, як завжди, пам’ятайте, що в кожного свій особистий гороскоп, який будується на основі персональної натальної карти. Тому навіть у несприятливі часи особисто ви можете бути найщасливішою людиною у світі!

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