2020 год – год Козерога: сразу три значимые планеты находятся сейчас в этом знаке и формируют общий фон жизни для всех землян.
Знак Козерога совсем не мягкий и нежный, да и планеты, которые весь год будут идти по Козерогу, тоже не из приятных. Уже в первые месяцы они продемонстрировали свою жёсткость и безапелляционность - именно этим и отличается Козерог и его управитель Сатурн, который в компании с Плутоном и Юпитером создаёт сейчас ограничения, запреты, невозможность выйти за рамки и свободно двигаться в желаемом направлении.
Никакого свободного, независимого движения при Сатурне и Юпитере в Козероге быть не может. Ситуация с коронавирусом – одно из проявлений этого астрологического воздействия, когда люди не могут свободно перемещаться, вынуждены соблюдать ограничительные меры, а то и вовсе находятся в карантинной изоляции.
Хозяйничает Козерог и в сфере финансов, ценных бумаг, фондовых бирж – на мировых рынках тоже возможны потрясения и серьёзные падения.
И это только начало года…
Ситуация с коронавирусом – одно из проявлений астрологического воздействия Козерога
Но не бывает однозначно плохих или хороших знаков Зодиака и планет. Поэтому постарайтесь извлечь пользу из астрологической ситуации 2020 года и уделите внимание тем сферам своей жизни, которые непосредственно связаны с жёсткой структурой, правилами и предписаниями. Это сферы Козерога.
Обращение в официальные органы, учреждения, прохождение регламентных процедур, оформление документов, закрепление статуса и официального положения, заключение юридических договорённостей – всё это сейчас можно и нужно делать.
Займитесь в этом году всеми официальными и юридическими вопросами, которые у вас накопились. Укрепите свои личные позиции в карьерной иерархии и официально зафиксируйте свой персональный статус. Уделите внимание отношениям с вышестоящими органами и непосредственным начальством.
Всех, кто старше вас по возрасту и званию, в этом году необходимо слушаться и всем им подчиняться. Сатурн в Козероге будет благоприятствовать тем, кто соблюдает субординацию, исполняет предписания и строго следует установленным правилам.
Важно отметить, что этот год едва ли не уникален в плане возможности извлечь пользу из строгости, предписаний и законов. По крайней мере, уже к окончанию 2020 года и в течение последующих нескольких лет эта ситуация изменится: только лишь соблюдения законов для достижения целей будет недостаточно; придётся также противостоять разным не поддающимся логике непредсказуемым факторам, которые будут внезапно вклиниваться, ломать планы и приводить к совершенно неожиданным результатам.
Поэтому не теряйте времени и решайте прямо сейчас те вопросы, которые требуют чёткости, следования правилам, обязательного официального оформления.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.