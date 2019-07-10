Коридор затмений: астролог сказала, кто попал под влияние

Солнечное затмение, которое произошло 2 июля, могло отразиться на судьбе множества людей, рожденных в определенные даты.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова. Она объяснила, как и на кого повлияло явление.

По словам Анисимовой, под затмение 2 июля попали те, кто рождён:

с 27.03 по 07.04

с 28.06 по 10.07

с 30.09 по 10.10

с 28.12 по 10.01

Под весь коридор затмений попали люди, рожденные:

янв – апр 1954

окт – дек 1959

сент 1963 – март 1964

март – авг 1968

июль – авг 1971

янв – апр 1972

нояб 1972 – сент 1973

окт – дек 1978

апр – окт 1982

март – июнь 1987

янв – апр, июль – сент 1991

янв – апр, июнь – сент 1992

февр – авг 1996

июль – окт 2000

Изменения могут затронуть семью, недвижимость, место жительства, работу и карьеру.

Солнечное затмение Телеграф

"Скорее всего перестройка коснётся указанных областей. Эти сферы жизни нуждаются в переменах до октября 2019 года. У некоторых из вас может проявиться тема отношений. Вы увидите своих партнеров в другом свете", – предупредила астролог.

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Анисимова посоветовала не паниковать и переоценить свою жизнь.

"Напишите список из чувств, которые вы хотите испытывать. А рядом напишите какие ситуации и действия вам эти чувства принесут. Глядя на список, поменяйте ежедневные действия! Подумайте, может быть вы хотите заниматься чем-то другим? Может с детства вы мечтали танцевать/рисовать, но так и не приблизились к этому", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей сказал, что эффект от солнечного затмения 2 июля могут больше всего ощутить на себе 4 знака Зодиака.

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