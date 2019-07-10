Коридор затмений: астролог сказала, кто попал под влияние

Солнечное затмение, которое произошло 2 июля, могло отразиться на судьбе множества людей, рожденных в определенные даты.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова. Она объяснила, как и на кого повлияло явление.
По словам Анисимовой, под затмение 2 июля попали те, кто рождён:
с 27.03 по 07.04
с 28.06 по 10.07
с 30.09 по 10.10
с 28.12 по 10.01
Под весь коридор затмений попали люди, рожденные:
янв – апр 1954
окт – дек 1959
сент 1963 – март 1964
март – авг 1968
июль – авг 1971
янв – апр 1972
нояб 1972 – сент 1973
окт – дек 1978
апр – окт 1982
март – июнь 1987
янв – апр, июль – сент 1991
янв – апр, июнь – сент 1992
февр – авг 1996
июль – окт 2000
Изменения могут затронуть семью, недвижимость, место жительства, работу и карьеру.
Солнечное затмение
Телеграф
"Скорее всего перестройка коснётся указанных областей. Эти сферы жизни нуждаются в переменах до октября 2019 года. У некоторых из вас может проявиться тема отношений. Вы увидите своих партнеров в другом свете", – предупредила астролог.
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Анисимова посоветовала не паниковать и переоценить свою жизнь.
"Напишите список из чувств, которые вы хотите испытывать. А рядом напишите какие ситуации и действия вам эти чувства принесут. Глядя на список, поменяйте ежедневные действия! Подумайте, может быть вы хотите заниматься чем-то другим? Может с детства вы мечтали танцевать/рисовать, но так и не приблизились к этому", – сказала она.
Не каждое затмение меняет жизнь, у каждого из нас оно будет своё "то самое". Обязательно делитесь этой 👇 информацией. Помочь близким разобраться с происходящим - плюсик к карме 🙂. Подарить астрологу ❤ – два плюсика 😁 ⠀ ✅ Под затмение 2 июля попали те, кто рождён: ⠀ с 27.03 по 07.04 с 28.06 по 10.07 с 30.09 по 10.10 с 28.12 по 10.01 ⠀ ✅ Под весь коридор затмений попали рождённые: ⠀ янв - апр 1954 окт - дек 1959 сент 1963 – март 1964 март - авг 1968 июль - авг 1971 янв - апр 1972 нояб 1972 – сент 1973 окт - дек 1978 апр - окт 1982 март - июнь 1987 янв -апр, июль - сент 1991 янв - апр, июнь - сент 1992 февр - авг 1996 июль - окт 2000 ⠀ ✅ ЕСЛИ ВАС НЕТ В СПИСКЕ, это ещё не значит, что на вас коридор затмений не влияет. В вашей натальной карте могут быть свои указания. ⠀ ЧТО ВАС ЖДЁТ? Всё индивидуально, но ось затрагивает тему семьи, недвижимости, места жительства и работы, проф. целей, карьерного роста. Скорее всего перестройка коснётся указанных областей. Эти сферы жизни нуждаются в переменах до октября 2019 года. У некоторых из вас может проявиться тема отношений. Вы увидите своих партнёров в другом свете. ⠀ ЧТО ДЕЛАТЬ? Не паниковать, это необходимая коррекция пути для вашего же блага! Выходите из социальной гонки и живите до 17 июля так, как хочет ваша душа. Делайте то, что вас радует. Перестаньте контролировать мир, осуждать тех, кто живёт не по правилам. Позвольте себе жить не из головы, а из чувств. ⠀ 📝 Переоцените свою жизнь. КАК? Напишите список из чувств, которые вы хотите испытывать. А рядом напишите какие ситуации и действия вам эти чувства принесут. Глядя на список, поменяйте ежедневные действия! ⠀ 🧚🏻♀️ Не впихивайте свою жизнь в рамки и режим. Позвольте ей течь и быть спонтанной. Подумайте, может быть вы хотите заниматься чем-то другим? Может с детства вы мечтали танцевать/рисовать, но так и не приблизились к этому. Пора начинать ЖИТЬ, а не быть всем угодным роботом. ⠀ Обнимаю 🤗 Кто попал? Есть сигналы от вселенной?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей сказал, что эффект от солнечного затмения 2 июля могут больше всего ощутить на себе 4 знака Зодиака.
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