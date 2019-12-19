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Кому повезет: 5 счастливых женских имен в 2020 году

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По мнению астрологов, обладательницам определенных женских имен 2020 год Крысы принесет удачу и успех.

Эти девушки легко смогут решить многие жизненные проблемы, а фортуна будет преследовать их во всех сферах жизни. OBOZREVATEL подготовил топ-5 женских имен, которым астрологи обещают везение в новом году.

Елена

Говорят, что женщины с именем Елена отличаются ранимостью и непредсказуемостью. При этом они умеют создать вокруг себя обстановку счастья. В 2020 году Ленам обещают встречу с любовью всей их жизни.

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Наталья

Год Белой Крысы подарит море удовольствия и успеха Наталье. Обладательницы этого имени – решительные, любознательные девушки, которые всегда стремятся к чему-то новому и необычному. В 2020 году Натальи смогут решить все свои материальные проблемы.

Кому повезет: 5 счастливых женских имен в 2020 году

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Светлана

Девушек по имени Светлана характеризуют как уверенных в себе, решительных личностей, которые знают, как завоевать сердце мужчины. В 2020 году перед Светой откроются новые возможности. Удача будет сопутствовать ей во всех делах и начинаниях.

Варвара

Варвара по своей натуре – настоящая защитница, это интересная, любознательная личность. В 2020 году Варварам предвещают разные подарки судьбы.

Кому повезет: 5 счастливых женских имен в 2020 году

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Александра

Сильная, решительная Александра всегда идет к своей мечте. Саши любят строить крупные планы на будущее, и это помогает им в жизни. В 2020 году астрологи обещают Александрам сплошной успех, который поможет реализовать самые заветные желания.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Людмила Халанская в контексте прогноза на 2020 год сообщила о том, что мир ожидают большие перемены.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Новый год
Место
Украина
Теги
гороскоп 2020 Новый Год-2020 женщины
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