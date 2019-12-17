Прогноз материального и финансового положения Украины на 2020-2021 годы с точки зрения астрологии.

Существует несколько показателей в гороскопе, которые отвечают за материальную сферу жизни – человека ли, государства или организации, фирмы, - всё имеет свой гороскоп. Говоря о материальном положении Украины с точки зрения астрологии, следует отметить, что в натальной карте современной Украины (натальная – построенная на момент рождения нынешнего государства; натальная карта описывает тенденции всей будущей жизни в целом) материальная сфера имеет следующие характеристики:

нестабильность, но без крайностей: катастроф не будет;

достаточные внутренние материальные ресурсы, которые распределяются крайне неравномерно и расточительно для государства;

ориентация на получение средств от внешних партнёров и спонсоров;

поверхностное, несерьёзное отношение к собственной экономике, что, конечно, абсолютно негативно;

явная бедность основной массы населения (народа): Луна в натальном гороскопе Украины в материальном плане не гармонична. Зато у "верхушки" государства с материальными показателями полный порядок.

Таковы самые общие характеристики, отображающие материальное положение государства в целом – то, что астрологически дано современному государству Украина от его рождения и на всю жизнь.

А теперь более конкретный прогноз на ближайшие два года. Следует сказать, что уже несколько лет те или иные экономические аналитики предвещают Украине дефолт. И все эти годы астрология не подтверждает такие прогнозы. Не будет материальных катастроф и в ближайшие годы.

Конечно, всё познаётся в сравнении. Назвать Украину экономически и финансово благополучным государством никак нельзя: несколько лет Украина занимает последнее место в Европе по уровню благосостояния населения и зарплатам. Иными словами, мы самая бедная страна Европы.

Однако богатство и не заложено в нашем натальном гороскопе – быть богатыми нам не дано. Поэтому для нас самих сравнение может быть только с нами в разные годы.

Ближайшее будущее не станет в этом отношении особенным – всё будет продолжаться в том же ключе, что и теперь. По крайней мере, два ближайших года материальное и финансовое положение Украины не изменится.

Гороскоп Украины на ближайшие 2 года не обещает большихъ перемен в экономике

Что касается рынка земли, опять же, с точки зрения астрологии – а значит, лишь в общих чертах, исходя из показателей гороскопа, которые описывают этот сектор:

земля останется в Украине главным национальным достоянием - это чётко просматривается в натальной карте Украины;

при этом земля будет фигурировать в отношениях Украины с внешними партнёрами – очевидно, это следует понимать, как участие представителей других государств в наших земельных делах; в какой конкретно форме это может выражаться – астрологически определить невозможно, но земля станет предметом внешних партнёрских отношений;

в ближайшие два года процессы, связанные с рынком земли, не повлияют на экономическое положение Украины в целом и населения в частности – ни в лучшую, ни в худшую сторону. Можно сказать, тема земли никак не будет связана с материальным и финансовым положением Украины в эти два года.

Исходя из всего вышесказанного, ожидать в Украине каких-то глобальных потрясений в материальной сфере нет никаких оснований. Ближайшие два года всё будет идти в том же русле, что и в настоящее время. На материальном фронте без перемен.

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