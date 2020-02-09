Когда можно будет увидеть Кровавую Луну: ближайшие даты уникального события

Кровавая Луна – это полное затмение Луны, при котором спутник Земли освещается солнечным светом, прошедшим сквозь атмосферу нашей планеты таким образом, что до Луны доходят лишь рассеянные красные лучи.

Кровавая Луна - редкое астрономическое событие, которому наши предки придавали особое магическое значение.

Кровавая Луна, также известная как Красная Луна, часто ассоциируется с негативом, хотя это в корне неверно.

Кровавая Луна

Следует знать, что этот особый вид лунного затмения наоборот, сулит удачу человеку, которому посчастливилось его наблюдать.

В день Красной Луны астрологи советуют решительно избавиться от всего ненужного и сделать шаг к важным изменениям своей жизни, такие действия обязательно принесут успех.

Даты грядущих Кровавых Лун:

26 мая 2021 года - Северная и Южная Америка, Азия, Австралия (в том числе Новая Гвинея, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова Тихого океана)

16 мая 2022 года - Северная и Южная Америка, Европа и Африка.

Что происходит во время Кровавой Луны?

Луна обычно отражает свет Солнца, поэтому мы всегда видим ее как небесное тело белого или слегка желтоватого цвета.

Когда происходит полное лунное затмение, Луна проходит через тень Земли, и в этот момент зеленый и синий свет рассеивается, и сквозь земную атмосферу проходит только красноватая часть светового спектра. Из-за рассеивания света Луна в эти редкие моменты выглядит красной.

Кровавая Луна

Яркость красной Луны зависит от уровня загрязнения атмосферы, сквозь которую рассеивается солнечный свет. Например, если затмение произойдет после извержения вулкана, Луна будет выглядеть темнее, чем обычно.

Кровавую Луну как правило можно наблюдать один раз в два-три года.

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